Эмомали Рахмон отложил поездку в Бохтар. СМИ заговорили об ухудшении состояния здоровья таджикского президента

20:25 22.03.2021

Телевизионное послание Эмомали Рахмона по случаю праздника Навруз. Согласно метадате фотография сделана 12 марта, за 9 дней до Навруза



Рабочая поездка президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Хатлонскую область, намеченная на 22 марта, отложена по неизвестным причинам. "Глава государства совершит поездку в Бохтар, скорее всего, 24-25 марта", сообщили Радио Озоди в областном хукумате.



На прошлой неделе Абдуджаббор Рахмонзода, помощник президента Таджикистана по социальным вопросам и связям с общественностью, сообщил ИА "Азия-Плюс", что 22 марта Эмомали Рахмон совершит поездку в Хатлонскую область. Рабочая поездка президента никак не связана с участием в праздничных мероприятиях, посвященных Наврузу, отметил чиновник.



Носирджон Маъмурзода, пресс-секретарь председателя Хатлонской области, сказал агентству, что поездка Эмомали Рахмона связана с подготовкой области к празднованию 30-летия государственной независимости Таджикистана.



В рамках подготовки к рабочей поездке главы государства на входе в город Бохтар - административный центр Хатлонской области, вывешен огромный плакат "Добро пожаловать, Лидер Нации!". Однако строительные работы на площадке, где до приезда президента должны были быть установлены символы хлопка и пшеницы, пока не завершены, сообщают местные чиновники.



Тем временем, ряд пользователей Твиттера и некоторые сайты 22 марта сообщили, что Эмомали Рахмон не появился на публике с 10 марта и исполнение обязанностей главы государства возложено на его старшего сына – председателя верхней палаты парламента Таджикистана Рустами Эмомали.



В частности, сайт bne.intellinews написал, что глава Таджикистана долгое время не появился на публике, что вызвало неизбежные слухи об ухудшении здоровья 68-летнего Рахмона.



Редактор центральноазиатской редакции сайта Eurasianet Питер Леонард 18 марта в Твиттере сообщил, что с 5 марта пресс-служба президента Таджикистана не опубликовала ни одной новой фотографии главы государства.



К счастью, президент здоровее нас с вами, и ближайшие дни совершит рабочую поездку в один из регионов страны.

Однако Абдуфаттох Шарифзода, пресс-секретарь президента Таджикистана, 21 марта в беседе с Радио Озоди заявил, что Эмомали Рахмон здоров и все опубликованные пресс-службой в последние дни фотографии – свежие. По его словам, за 18 лет работы с президентом он не помнит ни одного случая переноса Эмомали Рахмоном своей рабочей поездки или публикации пресс-службой старых фото главы Таджикистана. "К счастью, президент здоровее нас с вами, и ближайшие дни совершит рабочую поездку в один из регионов страны", - добавил пресс-секретарь таджикского президента.



Напомним, в 2019 году соцсети сообщили, что состояние здоровья Эмомали Рахмон серьезно ухудшилось во время рабочей поездки в Раштскоий район. Летом 2020 года появились сообщения о возможном заражении Рахмона коронавирусной инфекцией. Однако эти сообщения не подтвердились.



68-летний Эмомали Рахмон бессменно руководит Таджикистаном с 1992 года. Он участвовал в президентских выборах пять раз подряд. 11 октября 2020 года Эмомали Рахмон пятый раз победил на выборах президента Таджикистана, набрав 90,92% голосов избирателей. Ни одни выборы, проходившие при президентстве Эмомали Рахмона, не были признаны западными наблюдателями свободными и честными. Международные правозащитные организации обвиняют правительство Таджикистана в изгнании политических противников и массовых нарушениях прав человека и демократических свобод в стране.