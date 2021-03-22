"Год прошел впустую". Студентам из Таджикистана не разрешили въезд в РФ для продолжения учебы

20:27 22.03.2021

Март 22, 2021

Муллораджаб Юсуфзода



Власти России разрешили студентам, аспирантам, ординаторам и слушателям подготовительных факультетов из 25 стран вернуться для продолжения обучения. Таджикистана в этом списке нет. Это сильно расстроило таджикских студентов российских вузов, которые ждут разрешения на въезд в РФ.



Россия закрыла свои границы год назад в связи с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время десятки тысяч студентов-иностранцев, в том числе граждане Таджикистана, остаются в подвешенном состоянии – они не могут въехать в Россию, и их надежда на очное обучение тает с каждым днем.



Въезд иностранных студентов в РФ: тест на ПЦР на родине и в России



Министерство науки и высшего образования РФ 20 марта сообщило, что по распоряжению Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 №639-р иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения.



В настоящее время въехать в Россию могут иностранные студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии, говорится в сообщении. Эти страны были рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой.



Министерство напоминают, что перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате въезда в РФ. Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию учащемуся необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке. "В течение 72 часов после въезда на территорию России иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению", говорится в сообщении.



Студенты из Таджикистана в начале сентября 2020 года пришли с протестами к зданию Министерства иностранных дел Таджикистана и посольство РФ в Душанбе и просили посодействовать их выезду в Россию. Но никто им не помог.



Некоторые студенты зарубежных вузов ранее в беседе с Радио Озоди заявили о трудностях дистанционного обучения в Таджикистане из-за низкой скорости интернета и перебоев в подаче электроэнергии. "С другой стороны, дистанционное обучение студенту медицинского вуза почти ничего не дает, - говорит ординатор Парвизджон Рузиев. – В первом семестре у нас худо-бедно была возможность обучаться дистанционно. –Во втором семестре – это невозможно, так как мы студенты-ординаторы должны пройти практику непосредственно в медицинских учреждениях".



Решение правительства РФ вызвало недовольство таджикских властей. Национальное информационное агентство Таджикистана "Ховар" 21 марта в реплике "Что мешает студентам из Таджикистана вернуться в Россию для продолжения очной учебы?" отметило, что решение российских властей вызывает недоумение. "Хотя бы потому что, согласно данным Статкомитета СНГ, опубликованных недавно, именно по благополучности эпидемиологической ситуации Таджикистан занял первое место среди стран Содружества. На втором месте – Узбекистан. Однако обе страны не вошли в список Минобрнауки РФ. Зато в списке значатся страны, где ситуация с коронавирусом, несмотря на жесткие ограничения и начало вакцинации, болеt чем тревожная", отмечает "Ховар".



"Так, в чем же дело? Что мешает студентам из Таджикистана вернуться в Россию для продолжения очной учебы?", спрашивает автор реплики.



Напомним, 16 марта в Душанбе прибыла группа специалистов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) для оценки ситуации с коронавирусом в Таджикистане. Сообщается, что российские эпидемиологи должны оценить эпидемиологическую ситуацию в Таджикистане. В Душанбе ожидают, что после того, как прибывшие российские эксперты оценят состояние санитарно-эпидемиологической ситуации в Таджикистане, Россия примет решение об открытии границы и возобновлении регулярных рейсов между двумя странами.



Министерство образования и науки Таджикистана ранее сообщило, что в прошлом году более 3 тыс. граждан страны поступили в зарубежные высшие учебные заведения, но из-за пандемии и закрытия границ были лишены возможности въехать на учебу. Некоторые студенты зарубежных вузов ранее в беседе с Радио Озоди заявили о трудностях дистанционного обучения в Таджикистане из-за низкой скорости интернета и перебоев в подаче электроэнергии.



В настоящее время общее количество таджикистанских студентов в вузах России составляет около 26 тысяч человек. Студенты из Таджикистана в начале сентября 2020 года пришли с протестами к зданию Министерства иностранных дел Таджикистана и посольство РФ в Душанбе и просили посодействовать их выезду в Россию.



Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана сообщает, что с начала пандемии коронавирус в стране был зафиксирован у 13 308 человек, жертвами инфекции стали 90 пациентов. Новые случаи COVID-19 в Таджикистане не выявляли с 30 декабря 2020 года, утверждают власти. Однако независимые источники утверждают, что число зараженных коронавирусов и скончавшихся от этой инфекции в стране намного выше, чем указано в официальной статистике.