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|Российские инвесторы получат акции газопровода "Пакистанский поток"
20:41 22.03.2021
Россия и Пакистан решили переименовать проект строительства газопровода "Север-Юг" в "Пакистанский поток".
Во время переговоров сторон было решено, что российские инвесторы получат не менее 26% акций газопровода, при этом контрольный пакет акций будет у Пакистана.
Среди инвесторов числятся Евразийский трубопроводный консорциум и Трубная металлургическая компания (ТМК).
Однако российская сторона будет иметь право решающего голоса в выборе подрядчика строительства и в вопросах, связанных с проектом, пишет Газета.ру.