Российские инвесторы получат акции газопровода "Пакистанский поток"

20:41 22.03.2021

Россия и Пакистан решили переименовать проект строительства газопровода "Север-Юг" в "Пакистанский поток".



Во время переговоров сторон было решено, что российские инвесторы получат не менее 26% акций газопровода, при этом контрольный пакет акций будет у Пакистана.



Среди инвесторов числятся Евразийский трубопроводный консорциум и Трубная металлургическая компания (ТМК).



Однако российская сторона будет иметь право решающего голоса в выборе подрядчика строительства и в вопросах, связанных с проектом, пишет Газета.ру.