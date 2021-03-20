Дыхание войны на Ближнем Востоке, - С.Кожемякин

21:21 22.03.2021 Дыхание войны на Ближнем Востоке



Авиаудары, новые санкции и поддержка агрессивных сил. Таковы первые шаги новой администрации США на Ближнем Востоке. Это грозит расширением имеющихся и появлением новых конфликтов в Сирии, Йемене и других странах.



Язык угроз



Соединенным Штатам давно пора сменить свой национальный образ с дяди Сэма на мольеровского Тартюфа. Напомним: герой знаменитой пьесы изображал из себя скромного и бескорыстного праведника:



В порыве набожном колени преклоня,



Он привлекал к себе всеобщее вниманье…



Под маской святоши скрывался расчетливый и жестокий преступник, готовый ради достижения своих целей на любую низость.



Таким геополитическим Тартюфом является американский правящий класс. На весь мир крича о свободе и защите прав человека, он не гнушается ни грабежом, ни убийствами. Разница между республиканцами и демократами при этом состоит разве что в технике насилия.



Это доказали действия администрации Джозефа Байдена. Считанные месяцы назад новый президент обрушивался на предшественника за то, что Ближний Восток "оказался на пороге новой катастрофической войны". Среди провалов политики Трампа назывались выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), или "ядерной сделки", с Ираном, срыв палестино-израильского урегулирования и поддержка Саудовской Аравии. Байден, в частности, возмущался поставками королевству вооружений для агрессии в Йемене и "постыдной защитой" убийц журналиста Джамаля Хашогджи.



Сразу после инаугурации эта пропагандистская лепнина стала осыпаться. Ирану предъявлены требования, делающие конструктивный диалог заведомо невозможным. Напомним: в 2018 году Трамп объявил об одностороннем выходе из СВПД и принялся вводить санкции, размах и глубина которых на сегодняшний день являются беспрецедентными. Лондон, Париж и Берлин, на словах заявляя о приверженности соглашению, фактически пошли на поводу у США. Большинство европейских компаний разорвали контракты с Тегераном.



Ирану ничего не оставалось, как начать поэтапную ревизию своих обязательств, что, к слову, предусмотрено условиями СВПД. Увеличены порог обогащения урана и его запасы, поднят вопрос сворачивания краткосрочных инспекций международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). При этом в Тегеране подчеркивали готовность вернуться на "исходные позиции" при соответствующих шагах Запада. После избрания Байдена иранские власти повторили эту мысль, заявив, что никаких новых переговоров не требуется: возвращение Вашингтона к соглашению с отменой принятых после 2018 года санкций автоматически повлечет восстановление наложенных на страну ограничений.



Но в Белом доме предпочли язык угроз. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вернется в СВПД лишь тогда, когда Тегеран начнет неукоснительное соблюдение обязательств. "Это будет включать некоторое ослабление санкций. Но мы далеки от этого, поскольку Иран движется в неправильном направлении", - сообщил он. То, что Вашингтон не собирается ослаблять санкции, подтвердила пресс-секретарь президентской администрации Джен Псаки. Мало того, Байден подписал указ о продлении режима санкций "за разработку ракет и других вооружений", а также за "поддержку агрессии и террористических группировок в регионе".



Еще одним ультиматумом стало требование включить в текст "обновленной сделки" пункта о запрете иранской ракетной программы. Как пояснили в госдепартаменте США, обстановка в регионе и мире изменилась, что требует коррекции текста соглашения. За пересмотр соглашения выступили и в Европе. Президент Франции Эмманюэль Макрон, например, призвал включить в СВПД пункты о контроле над ракетной программой и о "прекращении дестабилизирующей политики Тегерана".



Власти Ирана ожидаемо отвергли требования, больше напоминающие акт о капитуляции, чем равноправный диалог. Верховный руководитель исламской республики Али Хаменеи отметил, что страна слышала много хороших слов и обещаний, которые на практике были нарушены. В связи с этим, продолжил он, Тегеран ждет от другой стороны только конкретных действий.



Политическая эквилибристика



США, однако, делают ставку на антииранский курс, вслед за Трампом сколачивая агрессивный блок. Как сообщил в начале марта глава израильского МИД Габи Ашкенази, Тель-Авив и Вашингтон договорились тесно координировать политику и не принимать никаких решений по Тегерану, предварительно не проинформировав друг друга. Дипломат добавил, что опасения по поводу "антиизраильского курса" Байдена оказались беспочвенными. "Соглашения США с Ираном нет и, надеюсь, никогда не будет", - заявил Ашкенази.



Тесную связь с Израилем подтвердил Блинкен, сообщивший, что Вашингтон будет консультироваться с Тель-Авивом и арабскими монархиями. Контраст с предвыборной риторикой просто разительный, ведь не кто иной, как Байден, обвинял Трампа в подчинении американских интересов воле Израиля и Саудовской Аравии! И вот теперь, разговаривая с Биньямином Нетаньяху, вице-президент США Камала Харрис уверяет его в "твердой приверженности" безопасности Израиля и тесному сотрудничеству по вопросам "опасного поведения иранского режима". Вашингтон подтвердил законность сделок по поставкам Тель-Авиву оружия на 9 млрд долл., включая истребители F-35 и F-16, десантные вертолеты, воздушные топливозаправщики и т.д.



То же самое относится к Эр-Рияду. "Месть" за Хашогджи ограничилась санкциями против 76 саудовских чиновников, в основном отставных. Среди них не оказалось наследного принца Мухаммеда бен Салмана, хотя американская разведка прямо называет его заказчиком убийства. Как сообщили СМИ со ссылкой на правительственные источники, Байден счел подобный шаг нецелесообразным из-за опасений ухудшить отношения с королевством.



"Пшиком" оказались и обещания прекратить накачку Эр-Рияда оружием. Единственное, на что решились в Вашингтоне, - это приостановить продажу авиабомб на время "проверки". Последняя должна установить, не используются ли боеприпасы для войны в Йемене, хотя за шесть лет интервенции таких доказательств накопилось тысячи. В остальном же сотрудничество не только не будет свернуто, а выйдет на новый уровень.



В официальном заявлении Пентагона Эр-Рияд назван ключевым партнером США в обеспечении региональной стабильности и противодействии "дестабилизирующей деятельности Ирана". "Мы будем помогать Саудовской Аравии в защите границ от возможной агрессии", - указывается в документе. Центральное командование вооруженных сил США сообщило об освоении новых объектов в королевстве, включая базу ВМС Янбу и две базы ВВС: в Табуке и Таифе. Они указаны как "ключевые районы сосредоточения" на случай обострения обстановки.



Сам Эр-Рияд ловко манипулирует западными элитами. Заявив о желании закупить самолеты "Боинг" и "Эйрбас", а также приобретя акции крупнейших игровых компаний на сумму свыше 3 млрд долл., он заручился поддержкой влиятельных корпораций.



Лицемерием проникнута позиция США по войне в Йемене. С одной стороны, они заявляют о неприятии "наступательных операций" и поиске "дипломатических решений". Ведущее борьбу с саудовской агрессией движение хуситов исключено из списка террористических организаций. Тем самым отменено распоряжение Трампа, подписанное им за три дня до окончания полномочий.



Вместе с тем США расширили санкции против руководства движения, обвинив его в "продвижении целей иранского режима", углублении конфликта и… агрессии против Саудовской Аравии. Так названы ответные удары повстанцев по военным и инфраструктурным объектам королевства. "Мы намерены усилить давление на лидеров движения, которое угрожает американским интересам, атакует Саудовскую Аравию и расширяет масштабы злонамеренного влияния Ирана на регион", - сообщили в госдепартаменте США.



Дыхание войны



Поскольку определяющим фактором внешней политики являются интересы капитала, а не предвыборные лозунги, ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться. Начальник генштаба израильской армии Авив Кохави сообщил, что отдал приказ о подготовке плана ударов по иранским ядерным объектам. К "серьезным оперативным действиям" призвал и председатель парламентского комитета по иностранным делам и обороне Ави Дихтер. "В 1990-е годы США заснули за рулем, и у нас появилась Северная Корея с ядерным оружием… Если американские часовые уснут и в случае с Ираном, Израиль не должен оставаться в стороне", - заявил он.



К нагнетанию истерии вокруг "создания ядерного оружия" подключились США и Франция. Страны, обладающие смертоносным арсеналом и не собирающиеся его сокращать, обрушились на Иран, постоянно подчеркивающий мирный характер своих разработок. Из-за шаткости аргументов провокации затрагивают другие области. В начале марта Израиль обвинил Тегеран в нападении на судно Helios Ray. Принадлежавший израильскому бизнесмену Рами Унгеру, но шедший под флагом Багамских Островов, корабль якобы был подорван с помощью "иранских мин" в Оманском заливе.



И хотя ни один человек при этом не пострадал, а судно получило минимальные повреждения, повод для нападок найден. Израиль не только обратился в Совет Безопасности ООН с требованием наказать Тегеран, но и пригрозил "принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета". По данным СМИ, Унгер является близким другом директора службы внешней разведки "Моссад" Йоси Коэна. Последний же, как пишет израильская газета "Гаарец", "стал ключевой фигурой во всем, что связано с Ираном и другими стратегическими проблемами".



Это далеко не единственная провокация. Израиль назвал Тегеран организатором взрыва у своего посольства в Нью-Дели, хотя ответственность взяла на себя джихадистская группировка "Джейш уль-Хинд". Еще дальше пошла министр по охране окружающей среды еврейского государства Гила Гамлиэль, заявившая, что иранские танкеры специально сливают топливо для загрязнения израильских пляжей. К информационным атакам присоединились американские издания, пишущие о передаче "критически важных технологий" от Северной Кореи Ирану.



Подобные нападки готовят общественное мнение к активизации агрессивной политики в регионе. Такую же цель преследуют атаки на Сирию. В ночь на 26 февраля авиация США нанесла бомбовый удар по позициям шиитского ополчения, ведущего борьбу с остатками "Исламского государства"* в провинции Дейр-эз-Зор. Погибли более двадцати человек. По заявлению Пентагона, поддерживаемые Ираном ополченцы причастны к ракетным ударам по американским базам в Ираке. Никаких доводов в пользу этого, как обычно, не представлено. По словам сирийского МИД, американский удар совпал с присутствием в Дамаске миссии ООН. "Это наглое посягательство на суверенитет и попытка сорвать урегулирование кризиса", - отметили в министерстве.



США между тем расширяют свое присутствие в Сирии. Из Ирака туда переброшено несколько сотен военнослужащих. В районе крупнейшего месторождения нефти Аль-Омар (провинция Дейр-эз-Зор) строится новая авиабаза. На других базах, в том числе Эш-Шаддади (провинция Эль-Хасака), увеличиваются взлетно-посадочные полосы. Продолжаются регулярные удары по Сирии израильской авиации.



О том, что политика Вашингтона ведет к новому витку нестабильности, можно судить по событиям в Йемене, где резко активизировались боевые действия. Ободренные поддержкой саудовские власти активизировали воздушные налеты. 7 марта они нанесли массированные авиаудары по столице Сане. Не утихают бои в провинции Мариб - основном нефтеносном районе Йемена. Хуситы заняли ряд важных пунктов, включая базу "Мас", и ведут наступление на одноименный административный центр.



Запад же продолжает поддержку арабской коалиции, закрывая глаза на преступления. Война уже унесла жизни более 230 тыс. человек, число голодающих, по оценкам ООН, может вырасти в ближайшее время с 13,5 до 16 млн человек. Этому способствуют установленная интервентами блокада и резкое сокращение гуманитарной помощи из-за рубежа. При минимально необходимой сумме в 3,9 млрд долл. на нынешний год собрано только 1,7 млрд. "Это смертный приговор", - констатировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.



Такова политика империализма на Ближнем Востоке: уничтожать любые намеки на сопротивление и, срывая маски радетелей за права человека, добиваться своих целей голодом, ложью и войной.



*Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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