Боливия – провал операции ЦРУ, - Нил Никандров

00:03 23.03.2021

НИЛ НИКАНДРОВ | 22.03.2021



В стране заведены десятки уголовных дел против участников фашистского переворота 2019 года



После свержения в ноябре 2019 года президента Эво Моралеса его партия "Движение к социализму" (MAS), победив на выборах в октябре 2020 года, вернулась к власти. Новый президент Боливии Луис Арсе (Luis Arce), который был успешным министром экономики у Моралеса, заявил, что он намерен бескомпромиссно отстаивать суверенитет страны, придерживаясь стратегических установок партии во внутренней и внешней политике. Соответствующие сигналы были направлены испытанным союзникам Боливии – Кубе, России, Китаю, Никарагуа, Мексике, Аргентине. Всем тем, кому марионеточная "выдвиженка" Вашингтона Жанин Аньес (Jeanine Áñez) пыталась перекрыть перспективу действий на боливийском направлении, выдвигая на первый план новых союзников – Колумбию, Бразилию, Перу, Гондурас, Гватемалу с их политикой, ориентированной на Вашингтон.



Луис Арсе объявил, что Боливия возвращается к участию в Боливарианском альянсе народов Америки (ALBA), Сообществе латиноамериканских и карибских государств (CELAC) и Союзе южноамериканских наций (UNASUR). Он восстановил отношения с венесуэльским правительством Николаса Мадуро, возобновил многовекторные связи с Ираном. Арсе снова ввел визовый режим для США и Израиля, приостановленный правительством Аньес. Символическим актом, демонстрирующим самостоятельность избранного президента, стало подписание правительством Боливии контракта с правительством России на закупку более пяти миллионов доз вакцины "Спутник V" для профилактики COVID-19. Арсе заявил, что вакцина будет бесплатной для всех боливийцев, а вакцинация – сугубо добровольной.



Оглядываясь назад, можно сказать, что Жанин Аньес была на острие подрывных операций ЦРУ и военной разведки США в Боливии, добивавшихся полной ликвидации наследия Моралеса. По степени управляемости Аньес превзошла Гуайдо, этот венесуэльский вариант предателя национальных интересов. Сейчас проявляется схема, по которой посольство США в Ла-Пасе (конгломерат резидентур) осуществляло руководство действиями Аньес.



Важнейшим оперативным контактом Аньес с посольством США был боливиец Эрик Форонда (Eric Foronda), который двадцать лет сотрудничал с американцами на различных ролях, от обеспечения безопасности до пресс-атташе. Он покинул страну в 2008 году в свите посла Голдберга, которого Моралес объявил персоной нон грата за подрывную работу. Форонда двенадцать лет жил в США, получил гражданство. И укреплял связи с ЦРУ. Форонда был назначен личным секретарем и. о. президентши, стал ее тенью и контролером. Он причастен к высылке венесуэльских дипломатов и кубинских медиков, к подготовке возвращения в Боливию представительства DEA, усилению слежки за "недружественными" посольствами. По всей стране была развернута кампания преследований оппозиции, в первую очередь сторонников "Движения к социализму".



Инструкции Форонда напрямую получал от временной поверенной в делах Чариссы Филлипс (Charisse Phillips). За ее обманчивой внешностью со стандартной улыбкой "на публику" скрывается матерый (это не преувеличение) специалист по подрывным операциям. Она только по периоду работы в ФРГ была причастна к сверхсекретным хакерским операциям АНБ, осуществлявшимся генконсульством США во Франкфурте-на-Майне по взламыванию шифрованного трафика союзников и не союзников. Не обошли вниманием даже канцлера ФРГ Ангелу Меркель, фиксируя в отчетах все ее высказывания, вплоть до скабрезных шуточек по поводу европейских коллег. С этой же площадки АНБ организовывались кибератаки под чужим флагом. В команду Чариссы входит ее супруг Грегори, якобы отставной сотрудник Госдепартамента (его предыстория говорит о том, что бывших цэрэушников не бывает).



Другой оператор Аньес, советник-посланник Джаран Хиллсман (Jarahn Hillsman), выстраивал карьеру в политических отделах американских посольств в Гондурасе, Эквадоре, Сальвадоре, координировал в Вашингтоне работу ЦРУ с Госдепом по кубинской проблематике. Поставленную перед ним задачу полного изгнания кубинцев из Боливии он транслировал через Форонду на боливийские силовые структуры, что не могла не заметить кубинская разведка. Как следствие – серия разоблачительных публикаций в латиноамериканских СМИ о Форонде и его связях в Боливии и США. По этой причине пришлось его кураторам отправить сгоревшего агента в Вашингтон советником в представительство Боливии в ОАГ. Но и оттуда он был изгнан после победы Арсе. Сейчас Форонда брошен ЦРУ на пропагандистский фронт и передает в Боливию через социальные сети инструкции дестабилизирующего характера.



Агентура США в Боливии сильно засветилась из-за выдвижения ее кадров на руководящие посты в правительстве Аньес, вооруженных силах и полицейских органах.



Агентура США в Боливии сильно засветилась из-за выдвижения ее кадров на руководящие посты в правительстве Аньес, вооруженных силах и полицейских органах. После прихода к власти Луиса Арсе часть из них сбежала за границу, другие "попали под раздачу". Прокуратура выдала ордера на задержание бывшего командующего Вооруженными силами Боливии Вильямса Калимана (Williams Kaliman). Это он поставил ультиматум Моралесу 10 ноября 2019 г. о необходимости ухода с поста президента "во избежание кровопролития". Дальнейший сценарий действий врагов Моралеса был таков, что президент был вынужден подать в отставку.



В списки на арест прокуратура включила бывшего шефа полиции генерала Юрия Кальдерона (Yuri Calderón), бывшего командующего флотом Флавио Арсе (Flavio Arce) и других высокопоставленных военных. Некоторые из них задержаны и стали давать показания. Другие объявлены в розыск через Интерпол.



Генерал Серхио Орельяна (Sergio Orellana), бывший командующий вооруженными силами, был ключевым агентом военной разведки США в Боливии. Американцы предупредили его о неминуемом аресте, и генерал сбежал в Колумбию. Он слишком многое знает о масштабных закулисных маневрах американской администрации по свержению Моралеса и, конечно, надолго в Колумбии не задержится.



Безуспешно пыталась сбежать из страны и Жанин Аньес. После ареста (по обвинению в терроризме, подстрекательству к мятежу и заговоре) она старается представить себя безвинно оклеветанной жертвой мстительных сторонников Моралеса.



В Боливии заведены десятки уголовных дел против участников фашистского переворота 2019 года. Их обвиняют в массовых убийствах, захвате власти и коррупции. Вскрываются многочисленные факты воровства государственных средств.



Прошедшие в октябре 2020 года всеобщие выборы – президентские и парламентские – показали, что позиции МAS укрепились. В парламенте партия получила большинство мест в обеих палатах. Решающую роль в этом сыграли индейцы аймара, кечуа, гуарани и другие, которые по численности превосходят оппозиционных белых и креолов. Расовый вопрос всегда имел значение во внутренней боливийской политике, и острота его проявляется в сепаратистских тенденциях, особенно в богатой провинции Санта-Крус. Ненависть к Моралесу там культивировалась годами, одним из ее проявлений стал так называемый манифест группы журналистов, политиков, интеллектуалов "За новую Боливию!".



Резкая критика в адрес первого президента-индейца в истории страны указывает на закулисного заказчика этой активки – ЦРУ! Манифест строится на обвинении Моралеса, который, дескать, оставил "отравленное наследство", предпочитая взаимодействие с индейским большинством и игнорируя белое население. Подстрекательский характер манифеста четко прочитывается в выводе, что Моралес способствовал созданию в стране условий для гражданской войны. Именно Моралес, а не вооруженные группировки белых сепаратистов. О технике изготовления документов подобного рода написал в свое время Филип Эйджи в разоблачительной книге о ЦРУ "Внутри компании".



Сейчас идет много дискуссий о роли Эво Моралеса в новых исторических условиях с учетом президентства Луиса Арсе. Есть высокая вероятность переключения Моралеса на партийные и профсоюзные дела, его дистанцирования от непосредственных задач управления государством. Арсе – идеальный преемник Моралеса, обладающий всеми необходимыми данными для национального лидера. И ЦРУ сделает все возможное, чтобы максимально затруднить ему управление страной.