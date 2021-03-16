Более двух миллионов узбеков рванули в США

00:25 23.03.2021

Узбеки вышли на второе место в мире по числу подавших на американскую грин-карту.



Впереди только Гана.Это более двух миллионов молодых, здоровых, грамотных.



А кто же останется строить "Великое будущее"?