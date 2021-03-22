Путин и Си Цзиньпин дадут Байдену общий ответ, - В.Скосырев

00:33 23.03.2021

Москва и Пекин ищут пути борьбы с цветными революциями

Владимир Скосырев

22.03.21



Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И ведут переговоры в китайском городе Гуйлинь. Приезд российского министра в Китай сразу после встречи американских и китайских чиновников на Аляске говорит о том, что Москва и Пекин решили скоординировать свою реакцию на вызов, брошенный Вашингтоном одновременно обеим державам. Как полагают эксперты, в Пекине убедились, что при новой администрации курс США будет жестче, чем при Дональде Трампе. Поэтому решено укрепить взаимодействие с Россией в экономической сфере, а также по таким горячим проблемам, как ядерное досье Ирана, КНДР и Афганистан. Но менять текст российско-китайского договора стороны не собираются.

Выбор вместо столицы КНР Гуйлиня, мало кому известного города на юго-западе страны, для столь важной встречи может показаться странным. Правда, Гуйлинь славится своими живописными пейзажами и уникальной растительностью. Возможно, китайские власти хотят привлечь к нему внимание туристов. Но сама тема переговоров ни с какой экзотикой ничего общего не имеет.



Китайские эксперты прямо увязывают визит Лаврова с итогами дискуссий на Аляске в формате "2+2" между членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи и Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником по национальной безопасности Джейком Салливаном (см."НГ" от 22.03.21).



Почему руководитель российского дипломатического ведомства прилетел в Китай всего через два дня после Аляски? Ян Сиюй, старший научный сотрудник Китайского института международных исследований, отмечает: "Придя к власти, президент США Байден стал часто общаться с союзниками. Он провел саммит в формате Quad ("четверки") c лидерами Японии, Австралии, Индии, его дипломаты провели переговоры с японцами и южнокорейцами, а Блинкен вылетает в Брюссель для встреч с коллегами в НАТО и Евросоюзе. То есть он создает коалицию, направленную одновременно и против Китая, и против России".



В такой момент визит Лаврова приобретает двойной смысл. "Во-первых, это традиционное для двух стратегических партнеров мероприятие. Во-вторых, это ответный шаг на маневры США в большой дипломатической игре", – убежден Ян. Задача поездки Лаврова – усилить стратегическую координацию с Китаем, которая, впрочем, не ставит целью превратить Америку в постоянного врага. Китай хочет, чтобы США вернулись на верный путь, когда обе страны уважают друг друга. Россия тоже не хочет полностью разорвать связи с США.



В то же время газета Global Times, издаваемая Коммунистической партией, утверждает, что США хотят сменить режимы в Китае и России с помощью цветных революций. Поэтому обеим странам нужно работать вместе, чтобы бороться с американской гегемонией и добиться преобразования международной политической системы на основе равенства.



Алексей Маслов, врио директора Института Дальнего Востока РАН, в беседе с "НГ" отметил: "Ранее в планах МИДов двух стран значились такие темы для консультаций, как сотрудничество в преодолении последствий пандемии и взаимодействие ради восстановления мировой экономики. Но возник новый момент. Китай убедился, что политика Байдена будет еще жестче, чем у Трампа. У Китая были надежды, что Байден будет действовать более рационально, чем Трамп. Эти иллюзии не оправдались, поэтому Китай пытается укрепить свое положение иными способами. Роль России возрастает".



Есть проблемы, которые Китай может решать только с Россией. "Во-первых, это лишение доллара влияния, выход из долларовой зоны. Не случайно в своих заявлениях Лавров упомянул об этом. Здесь Китай без России не обойдется, с учетом того что российско-китайская торговля достигла объема более 100 млрд долл. Во-вторых, это подготовка к 20-летию базового российско-китайского договора, который был подписан 16 июля 2001 года. Судя по всему, Россия и Китай широко отпразднуют эту дату", – заключил Маслов.



В интервью китайским медиа Лавров сказал, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подготовят совместное заявление к 20-й годовщине подписания договора. Интервью также в определенном смысле кладет конец спекуляциям СМИ России, Китая и зарубежных стран о том, что Москва и Пекин могут заключить военный союз. 22 февраля 2002 года договор был ратифицирован обеими сторонами. И Россия, по словам Лаврова, рассчитывает, что он будет 22 февраля 2022 года автоматически продлен на пять лет.