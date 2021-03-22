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Вашингтон обхаживает Дели, - Д.Седов
00:52 23.03.2021

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 22.03.2021 |

А военно-техническое сотрудничество России с Индией развивается

По данным сайта military.direct, Индия занимает четвертое место в мире по военной мощи после КНР, США и России. Индекс, публикуемый сайтом, основывается на учете таких факторов, как военный бюджет, число военнослужащих и резервистов, количество единиц ВВС и ВМФ, ядерные силы, техническое оснащение войск. По этому индексу сайт дает самой мощной в мире китайской армии 82%, США имеют 74% , Россия – 69%, Индия – 61% . Великобритания замыкает первую десятку с 41%.

Неудивительно, что один из своих первых зарубежных визитов министр обороны США Ллойд Остин совершил в Дели. Объявленный Байденом курс на обострение отношений с КНР подтолкнул министра к поиску путей сближения с главным оппонентом Китая в Азии – Индией. После столкновений на границе летом прошлого года атмосфера между государствами остается напряженной.

Остин откровенно высказался о целях своего визита: активизировать роль Индии в военно-политическом альянсе QUAD, состоящем из США, Австралии, Японии и Индии и нацеленном против КНР. 12 марта состоялся виртуальный саммит QUAD, на котором помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "лидеры четверки обсудили вызовы поставленные Китаем и считают, что демократия может превзойти авторитаризм".

Вместе с тем в США понимают, что Дели в отличие от Токио или Сиднея не будет однозначно ориентироваться на Вашингтон. Индия сама является одним из мировых центров силы с самостоятельными интересами. Поэтому задача американской политики – сделать сотрудничество максимально тесным, усилить влияние на индийское руководство, превратить Индию в рычаг давления на КНР.

Ллойд Остин должен был выполнить в Дели обязательные упражнения: поставить индийцам на вид нарушение прав человека и заявить о нежелательности углубления военно-технического сотрудничества с Россией. Председатель сенатского комитета по международным делам Боб Менендес так и напутствовал министра перед его поездкой: "Показать озабоченности Америки состоянием прав человека, выразившиеся в разгонах протестующих фермеров, а также в запугивании журналистов и критиков правительства".

Эти вопросы Ллойд Остин поднял на встрече с министром обороны Индии Раджанатхом Сингхом, но ожидаемых заверений не услышал. На итоговой пресс-конференции министр обороны США заметил, что поднимал "специфический вопрос о правах человека, но не имел возможности обсудить его с премьер-министром Нарендрой Моди". По всей вероятности, Моди не захотел встретиться с высоким гостем по двум причинам. Во-первых, чтобы не давать излишних надежд на тесное, но не совсем равноправное сотрудничество с Соединенными Штатами в делах АТР, а во-вторых, чтобы показать, что Индия в поучениях США не нуждается.

Бросается в глаза разница в заявлениях министров обороны по итогам переговоров. Ллойд Остин: "Я подтвердил нашу решимость совместно создать эффективное устрашение против Китая, и это должно стать основой сотрудничества в регионе". Раджанатх Сингх: "Индия намеренна сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы использовать весь потенциал глобального сотрудничества включая обмен развединформацией, кооперацию в логистике и совместное производство высокотехнологических систем".

Из этого видно, что Дели не спешит впрягаться в антикитайскую политику США.

Остин старательно обошел острые углы в вопросе приобретения Индией российских систем вооружения. США не намерены пока применять финансовые санкции против Индии в связи с приобретением систем ПВО С-400 "Триумф", хотя такие санкции были приняты в отношении Турции. Министр все же предупредил: "Мы, конечно, требуем от наших партнеров отказываться от российского оборудования, чтобы не повлечь на себя санкции". Реакции индийской стороны на эти слова не последовало. В октябре начинается поставка С-400 в Индию в соответствие с договором 2018 года. Индия просто "не заметила" американского закона CAATSA (Countering America’s Adversaries through Sanctions Act) от 2017 г., направленного на то, чтобы прекратить продажу на международных рынках российских вооружений и иранской нефти. Индийское правительство заблаговременно сообщило Вашингтону, что "приобретение С-400 является неотложным условием обеспечения национальной безопасности". Вопрос о покупке американских комплексов ПВО "Пэтриот" Дели не рассматривает в силу несопоставимости их характеристик с "Триумфом".

Не стали новостью и предложения Остина закупить у США очередную партию вооружений. Шел разговор о приобретении боевых беспилотников и о большом заказе на 150 истребителей, чтобы Индия могла сравняться в количестве самолетов с КНР. Вашингтон уже предоставлял Дели дроны по лизинговой программе. Однако надежды американцев сбыть индийцам свои слегка модернизированные истребители F-16, переименованные для Индии в F-21, не очень оправдываются.

После серии непоследовательных действий индийской стороны, когда Индия обвинила российские СУ-30 МКИ в низком качестве и купила дорогие французские "Рафали", пришло осознание того, что претензии к качеству сборки истребителей она должна предъявлять собственным производителям, которые занимаются сборкой по контракту с Россией. А боевые характеристики этих самолетов и соотношение цена / качество ставят их выше западных конкурентов. Поэтому в январе было объявлено, что Индия намерена закупить в России 21 легкий истребитель МиГ-29 и 12 истребителей "Сухого". Вопрос о покупках американских истребителей снят с повестки дня.

Источник - fondsk.ru
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