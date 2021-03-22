Молдавские полит-страсти. Санду отбила правительство у Додона, - "НГ"

07:52 23.03.2021

Президент Молдавии может распустить парламент

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

22.03.21



Майя Санду предложит парламенту проголосовать за новое правительство.

Конституционный суд (КС) Республики Молдова (РМ) в понедельник признал конституционным указ президента Майи Санду о назначении кандидата на пост премьер-министра без консультаций с парламентом. Лидер социалистов, экс-президент Игорь Додон проиграл правительство президенту. По закону парламент может начать парламентское разбирательство. Однако 23 марта заканчиваются 90 дней, отведенные Конституцией на формирование правительства. В этом случае президент имеет право распустить действующий парламент.



Указ Майи Санду о выдвижении Игоря Гросу на должность премьера признан конституционным. Такое решение принял 22 марта КС, рассмотрев ходатайство нескольких депутатов-социалистов. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Оно вступает в силу со дня его принятия и публикуется в вестнике Monitorul Oficial.



Ранее в КС поступил запрос депутатов от Партии социалистов о конституционности указа президента о назначении кандидатом на пост премьер-министра Игоря Гросу. Депутаты из парламентского большинства были недовольны тем, что Майя Санду сделала это, не посоветовавшись с парламентскими фракциями, хотя и вела с ними консультации. Авторы запроса требовали, чтобы Конституционный суд приостановил действие указа президента до рассмотрения по существу. КС отклонил это требование, постановив, что парламент не может рассматривать вопрос о выражении вотума доверия новому правительству до окончательного решения КС. "В случае оспаривания указа президента о выдвижении кандидата в премьер-министры парламент должен дождаться решения Конституционного суда и начать соответствующее парламентское разбирательство только в том случае, если конституционность указа будет подтверждена судом", – говорится в решении КС.



Напомним, указ о выдвижении председателя парламентской фракции пропрезидентской партии PAS Игоря Гросу кандидатом в премьеры был подписан президентом Майей Санду 16 марта. Основанием для такого указа послужил отказ Марианны Дурлештяну (кандидата от парламентского большинства) выдвигаться на должность главы правительства. Сообщение об этом появилось в социальных сетях непосредственно во время консультаций президента с парламентскими фракциями, как оказалось, неожиданно для социалистов, которые при поддержке депутатов партии "Шор" и выдвинули на пост премьера Дурлештяну. Скорее всего Дурлештяну отказалась от предложения стать премьером не без участия Санду. Президент – или ее румынские друзья – отмечают эксперты, уговорила Дурлештяну, проживающую в Румынии, принять решение, которое позволило Санду издать указ о назначении своего кандидата. Социалистам была расставлена ловушка, и они в нее угодили.



Майя Санду, поставившая цель распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы, выиграла этот этап у лидера социалистов, экс-президента Игоря Додона, который на встрече тет-а-тет с президентом предложил ей провести выборы осенью, а пока решить проблему пандемии коронавируса, которая превратила Молдавию в зону бедствия.



Но Санду, уверенная в своих силах, уже решает вопросы избирательной кампании. Она предложила увеличить число избирательных участков за границей. Известно, что в 2020 году ей помогла победить диаспора в странах Запада. В Великобритании, рассказывают очевидцы, молдавских гастарбайтеров доставляли на избирательные участки автобусами. Санду и в будущем рассчитывает на помощь в организации и проведении выборов молдавского парламента за границей на своих европейских и американских друзей. Один из них, посол США в РМ Дерек Хоган, организовал доставку в Кишинев партии американской вакцины Pfizer от COVID-19. К слову, в страны ЕС США эту вакцину отказались поставлять, сославшись на потребности в ней американцев. То, что для Молдавии было сделано исключение, дает основание предполагать, что эта страна представляет интерес для США.



Руководитель кишиневского центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon Анатол Царану объяснил этот интерес тем, что "предстоящие выборы носят геополитический характер: они решат, остается ли Молдова в зоне влияния России или навсегда уйдет в зону влияния ЕС и США".



Теперь в парламенте должно состояться обсуждение программы нового правительства, представленного кандидатом в премьер-министры Игорем Гросу, и утверждение (или неутверждение) кабинета министров.



Лидер социалистов Игорь Додон заверяет, что партия, которую он возглавляет, не будет голосовать за кабинет Гросу, но также утверждает, что в случае назначения "у него не будет долгой жизни", потому что его отправят в отставку.



Додон заявил накануне в своем видеоблоге, что избиратели социалистов не хотят, чтобы за правительство Гросу голосовали, и он придерживается такого же мнения.



"Даже если оно будет назначено, долго правительство Гросу не продержится. Могу только заверить вас, что он может быть избран без голосов социалистов, но будет снят голосами ПСРМ. Мои коллеги в парламенте сказали мне, что вчера некоторые правые депутаты предложили утром проголосовать за Гросу, а вечером снять его. Нет, этот вариант не работает. Если за него проголосуют, его нужно продержать несколько месяцев, чтобы он продемонстрировал магические способности Майи Санду. Он сам уйдет. Народ вынудит его сбежать", – сказал Додон.



Он также уточнил, что если Игорь Гросу попросит о вотуме доверия в парламенте, то за него проголосуют правая партия "Платформа DA", Pro Moldova и даже некоторые депутаты из партии "Шор".



О том, что Гросу выдвигают для того, чтобы вскоре провести парламентские выборы, заявили Майя Санду и сам кандидат в премьеры.



Политолог Анатол Царану заметил "НГ", что "победа Санду в КС может оказаться пирровой". По мнению политолога, начнутся разбирательства в парламенте. Если Санду обойдет их и распустит парламент, то опять с этим будет разбираться Конституционный суд. Кроме того, могут возникнуть и вопросы о 90 днях, за которые по закону должны были сформировать правительство. Если Санду вынесет на утверждение парламента правительство Игоря Гросу, то КС придется (по просьбе депутатов) разбираться, в срок она это сделала или нет. То же касается правительства Владимира Головатюка, выдвинутого социалистами кандидатом в премьеры. Если бы утверждать пришлось его, то опять возник бы вопрос о сроке, отведенном на это Конституцией. Но Головатюк как посол РМ в РФ находится в Москве. И уже то, что социалисты его не вызвали в Кишинев, говорит о том, что они ожидали решения КС в пользу Санду.



Экс-вице-премьер РМ Александр Муравский утверждает: "Господа Головатюк и Гросу – совершенно несопоставимые фигуры, разные весовые категории. Потому что Головатюк – это специалист в области экономики и финансов, с большим опытом управленческой работы экономическими процессами, хорошо знает страну, очень коммуникабельный. Он способен идти на переговоры. Понимает, что есть ситуации, когда надо идти на управленческие компромиссы. У него есть недостаток – незнание молдавско-румынского языка. Хотя он владеет им, но не в совершенстве, как педагог Гросу, вся биография которого – это перепрыгивание с одного проекта на другой. Правда, он был недолго на посту руководителя управления Национального банка, председателем парламентской комиссии".



В то же время лидер парламентской группы PRO Moldova Андриан Канду заявил, что возглавляемое им политформирование не будет голосовать за кандидата от Партии социалистов и "Шор" Владимира Головатюка, выдвинутого на пост премьер-министра. Он сообщил в Facebook, что ждет, когда программу и команду представит другой кандидат, которого назначила президент.



Между тем интерес к событиям в Молдавии проявляет Бухарест. Румыния внимательно следит за тем, что происходит в Кишиневе. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил: "Для Молдовы чрезвычайно важно наладить сотрудничество между президентом республики, у которого есть чрезвычайно амбициозная и необходимая программа реформ для институтов, для общества, для граждан, и государственными органами и парламентом".