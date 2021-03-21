 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Очередной американский стрелок-маньяк положил в супермаркете в Колорадо 10 человек
07:54 23.03.2021

СМИ: По меньшей мере 10 человек погибли в результате стрельбы в Колорадо

Газеты отмечают, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать предполагаемого нападавшего

По меньшей мере 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете в городе Боулдер в штате Колорадо.

Об этом сообщают со ссылкой на источники газеты The New York Times и The Washington Post.

По ее сведениям, в числе погибших есть полицейский.

Газеты отмечают, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать предполагаемого нападавшего.

Местная полиция эти данные пока не подтверждает.

Американские телеканалы показали кадры, на которых видно, как полицейские выводят из здания супермаркета обнаженного по пояс человека.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент Джо Байден проинформирован о случившемся.

"Президент был проинформирован о стрельбе в Колорадо, его команда будет держать его в курсе по мере развития событий", - написала Псаки в Твиттере.

Источник - Голос Америки
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