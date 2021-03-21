Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве

08:03 23.03.2021

Китай и Россия договорились во вторник, 23 марта, об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он будет наполняться с учетом новых реалий, будет способствовать достижению новых договоренностей и придаст новый импульс развитию двусторонних отношений. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И.



Министр напомнил, что в этом году отмечается 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который послужил прочной правовой основой "для здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений и способствовал оптимизации и модернизации двусторонних отношений".



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"Мы договорились об автоматическом продлении данного договора, и мы должны постоянно придавать этому договору новое наполнение с учетом реалий эпохи, чтобы он адаптировался к новым условиям российско-китайских отношений. Думаю, что данный договор непременно поможет достичь нам новых договоренностей и придать новый импульс развитию отношений", - цитирует Ван И "ТАСС".



По его словам, в последние дни "горстки европейских сил выступают на международной арене с обвинениями в адрес Китая и России, но они знают, что ложь под надуманным предлогом и попытки вмешиваться во внутренние дела Китая и России уже далеко ушли в прошлое".



Дипломат подчеркнул, что. несмотря на меняющуюся международную ситуацию, решимость Китая отстаивать международную справедливость остается неизменной. И попытки этому помешать "не могут воспрепятствовать шагам Китая вперед и не может менять историческую тенденцию".



"Справедливость в конечном итоге восторжествует в мире", - заключил Ван И.



Договор был подписан лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином 16 июля 2001 года и вступил в силу 28 февраля 2002 года.



Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили отношения РФ и КНР с США в ходе визита российского министра в Китай. Отмечается, что на встрече министры также затронули ситуацию в Афганистане и Мьянме и иранскую ядерную программу. В МИДе отметили, что встреча прошла в доверительной обстановке.



4 февраля в ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Китая подтвердили, что лейтмотивом двусторонних связей между странами в 2021 году станет 20-я годовщина подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.