Грузия ввязывается в гастарбайтерскую войну с Украиной за мытье израильских унитазов

08:37 23.03.2021 Грузия ввязывается в гастарбайтерскую войну с Украиной за мытье израильских унитазов

Генацвале считают физический труд унизительным, но после развала СССР иначе не выжить

Александр Ситников

22.03.21



Портал о работе за границей Agenda. Ge со ссылкой на Государственное агентство содействия занятости Грузии сообщил, что только за одни сутки по программе сезонной занятости подали заявку на сельхозработы в ФРГ 53 тысячи грузин. Или более 1% всего населения маленькой, но гордой республики. Они не только должны "schnell arbeiten" (быстро работать - нем.), но и выучить немецкий язык для комфорта бюргеров. На самый худой конец можно знать и английский, если работодатель согласится.



Само собой от грузинских гастарбайтеров требуется хорошее здоровье и отсутствие вредных привычек. Кроме того, генацвале запрещено посещать Шенгенскую зону как минимум за три месяца до сезонных работ.



В остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, во всяком случае грузинский министр по делам перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социального обеспечения Екатерина Тикарадзе заявила: "Со стороны правительства Германии нет ограничений на количество людей, которые могут подать заявление".



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А еще, согласно информации Agenda. Ge, грузины хотят в Турцию. Правда, не отдыхать по программе All inclusive (все включено), как любят россияне, а опять-таки пахать на чужих полях под присмотром местных работодателей. Дело в том, что сами турки не очень-то любят, как иронизируют некоторые тамошние юзеры, "обогревать пятую точку, уткнувшись лицом в грядку. Не имиджево!".



Похоже, генацвале рвутся в бывшую Османию такими толпами, что председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе даже потребовал от аджарцев официальное трехмесячное приглашение, выданное работодателями из Турции. Иначе не выпустит под предлогом борьбы с пандемией. А министр сельского хозяйства Леван Давиташвили предложил грузинам-сезонникам вместо "заграницы" поработать в сельскохозяйственном секторе Грузии - в регионах Кахетия, Картли и Самегрело. Нашел дураков горбатиться за лари…



Помимо Германии и Турции, грузин как гастарбайтеров ждут во Франции, Болгарии и Израиле. В частности, еврейское государство разрешило генацвале работать в качестве вспомогательного персонала клиник. Еще осенью прошлого года в самый разгар ковидной пандемии соглашение об этом подписали в Тель-Авиве министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.



Все это должно облегчить отбор и временное трудоустройство сотен вспомогательных работников из Грузии в израильские учреждения длительного ухода, где проходят лечение люди со сложными заболеваниями, а также инвалиды и психбольные. "Группа дипломатов, государственных чиновников, юристов и экспертов из государственных структур обеих стран в последние месяцы неустанно работали над тем, чтобы системы отбора, обучения и трудоустройства были справедливыми, эффективными и действенными", - говорится в заявлении посольства Израиля в Грузии.



Тбилисский журналист Георгий Ломсадзе, автор популярной в Грузии колонки "Сказки тамады", поинтересовался у своих знакомых, каково быть гастарбайтером. Те согласились поделиться своими мыслями, но на условиях анонимности - менталитет не позволяет.



Один из них, по имени Дато, доставщик еды, мечтает на заработанные в ФРГ деньги открыть ферму в Грузии. Он хочет быть хозяином своего дела, поэтому испытывает смешанные чувства по поводу работы на полях в Германии. Впрочем, ему как имеющему опыт уборки урожая будет намного легче, чем друзьям Мерабе и Георгию, вполне успешным чиновникам среднего звена.



Они хоть и подали заявку, но считают любой физический труд унизительным для настоящего горца. Согласились лишь потому, что немцы пообещали аж по 9,5 евро за час сбора спаржи, но при условии выполнения очень жестких норм. Даже бывалые грузинские крестьяне не справляются с темпом "schnell arbeiten". Но все трое хотят заработать более 5 тысяч евро за три месяца, часть из которых уйдет на оплату жилья и еду, а также страховки. Даже если они привезут домой половину, им хватит на два года безбедной жизни на родине.



Согласно сообщению обзорного сайта Living Cost, рассказывающего об уровне жизни в Грузии, средняя зарплата после уплаты налогов в этой кавказской республике составляет $ 263, что достаточно для покрытия расходов на проживание в течение полумесяца. С учетом запредельного уровня безработицы работа за границей остается последней возможностью хоть как-то улучшить свою жизнь.



Кстати, берлинские власти нынешний набор генацвале на уборку урожая в ФРГ обозначили пилотным и даже немножко миссионерским. Георгий Ломсадзе привел мнение Ганса Гутброда, немца, который более 10 лет занимается грузинским сельским хозяйством. Тот считает, что уборка урожая в Германии пойдет на пользу грузинам, поскольку те не знают, что такое "настоящий производительный труд". Мол, даже если один из ста привезет на родину "понимание того, как работает современное сельское хозяйство, это может оказать очень положительное влияние".



Между тем, Дато, Мераб и Георгий, по словам Ломсадзе, начинают с обмана. Они признали, что немецкий не знают, хотя один из них был в Германии и может сказать Guten Morgen (Доброе утро) и Auf Wiedersehen (До свидания). В анкетах, надо полагать, они указали все с точностью до наоборот, мол, могут общаться на языках Гете и Ницше. Друзья уверены, что кто-то из группы будет понимать команды работодателя и поможет им с переводом.



Дескать, главное влезть, а там как фишка ляжет. Однако это ошибочное мнение. По информации украинцев, имеющих уже большой опыт работы за границей, нигде просто так платить не будут.



На форуме гастарбайтеров из "незалежной", кстати, много пишут и о работах на полях ФРГ: "На сезон по сбору овощей-фруктов попасть проще простого. Но там отсеивают лентяев и слабых за пару дней. Специально набирают как можно больше людей, в том числе из Польши и Чехии, чтобы оставить только горстку наиболее трудоспособных. Правда, чехи с поляками в Германии работают бригадирами. Все соки выжмут".



А вот еще один пост: "В начале этого года работала в Польше в теплицах, в которых выращивают цветы. Теплицы находятся в „глухом селе", в котором даже магазина нет. Оплата труда - 7 злотых/час (или 1.5 евро/час), работа по 10−11 часов/день. Очень тяжело, так как к такому труду не привыкла, очень болела спина. Пробыла там 4 месяца и отравилась на работе какими-то веществами, которые добавляют в почву для цветов. Началась страшная аллергическая реакция, чуть не умерла. Больше ехать не собираюсь. Все что заработала, потратила на лекарства. Вот такая история".



Что касается иностранного вспомогательного персонала в израильских клиниках, то и здесь гастарбайтеры жалуются на адскую работу: "Тяжело. Сорвала спину. Сиделкой бы никогда не пошла, если знала бы. Теперь мою туалеты, но нарисовалась конкурентка из Грузии. Менеджер предложил увеличить нагрузку за те же деньги, иначе другую возьмет, а та, дура, на все согласна".



Справедливости ради, сами украинцы говорят, что они в "незалежной" таких денег, которые платят за границей - в Германии, Израиле и Польше, никогда в руках не держали. Поэтому можно найти множество отзывов, как замечательно все сложилось.



"Купила в Киеве „трешку" за пять лет работы во Франции, сына одела-обула-накормила, - хвалится Мария К. - Вот только думаю, навсегда остаться за кордоном. Не хочется жить в бедной стране, где живут одни лентяи и алкаши".



Мария К. не так уж и сгустила краски. В Тбилиси, как и в Киеве, уверены, что работа граждан за границей приносит государству только пользу: и деньги льются рекой, и люди трудоустроены. Однако, судя по форумам гастарбайтеров, наиболее работящие и умные остаются в чужих странах, тогда как на родину возвращаются надломленные, ни к чему не способные и больные люди. Наблюдается опасная селекция, ведущая к полной деградации нации.



Однако вернемся к "грузинской мечте стать богатым". Георгий Ломсадзе привел слова Мераба, который, говоря о работе в Германии, сказал: "Копать картошку - это не совсем та работа, на которую я рассчитывал, но все, что я вижу из окна - это смерть".



Такова оборотная сторона независимости бывших союзных республик и развала собственных экономик в угоду работодателям из "америк и европ". Даже в Киеве не могут сосчитать, сколько умных, способных принести пользу своей стране украинцев работает на самых грязных и низкооплачиваемых, а чаще всего сезонных работах в Польше, Германии, Италии, Португалии. А процветающие в Советском Союзе Литву, Эстонию и Латвию даже свои граждане называют Трибалтийскими Вымиратами.



Не счесть и слез из-за разорванных семей в Молдове, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Армении, поскольку отцы вместо того, чтобы растить своих детей, должны пахать за копейки на чужбине. Грузия пока еще не самый яркий пример, хотя и в ней ситуация стремительно ухудшается. Пожалуй, только в России и Белоруссии масштабы трудовой миграции на фоне соседей не столь катастрофические. Но если власти не смогут преломить рост бедности, то за право мыть туалет в еврейской клинике будут биться не только украинка и грузинка, но и русская женщина. Источник - свободная пресса

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