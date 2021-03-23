|Сформирована "Комиссия по земельной реформе" в Казахстане
09:00 23.03.2021
Назван состав Комиссии по земельной реформе в Казахстане
23 марта 2021,
По поручению Главы государства для обсуждения норм проекта Земельного кодекса РК и выработки предложений создана Комиссия по земельной реформе, передает zakon.kz.
Как сообщает министерство сельского хозяйства РК, в этой связи Премьер-Министр РК Аскар Мамин подписал распоряжение № 62-р от 19.03.2021 г. "О создании Комиссии по земельной реформе".
Данным документом, в частности, утверждены общие положения, задачи, организация и порядок работы Комиссии, а также ее состав.
Состав Комиссии по земельной реформе в Казахстане:
Тугжанов Ералы Лукпанович – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, председатель
Омаров Сапархан Кесикбаевич – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан, заместитель председателя
Темиржанов Мурат Баритович –председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, секретарь
Кырыкбаев Арман Оразбаевич – секретарь партии "Nur Otan" (по согласованию)
Бектаев Али Абдикаримович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Народной патриотической партии "Ауыл", председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (по согласованию)
Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (по согласованию)
Бактиярулы Мурат – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке (по согласованию)
Куришбаев Ахылбек Кажигулович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (по согласованию)
Султанов Ерик Хамзинович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (по согласованию)
Барлыбаев Ерлан Хайланович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член демократический партии "Акжол", председатель Комитета по аграрным вопросам (по согласованию)
Конуров Айкын Ойратович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель Народной партии Казахстана (по согласованию)
Уисимбаев Аскарбек Съезбекович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
Тлеухан Бекболат Канайулы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)
Сарым Айдос Амироллаевич – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)
Абдигалиулы Берик – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)
Смагул Бакытбек – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)
Ашимжанов Жанарбек Садыканович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
Нуркенов Нурлан Жанбыршыулы – заместитель акима города Нур-Султана
Азирбаев Мухит Бакытович – заместитель акима города Алматы
Айманбетов Маулен Зарлыкович – заместитель акима города Шымкента
Абдыкаликов Галимжан Кенжешович – заместитель акима Акмолинской области
Кенжеханулы Ермек – заместитель акима Актюбинской области
Турдалиев Серик Мелисович – заместитель акима Алматинской области
Нурлыбаев Кайрат Ескабылулы – заместитель акима Атырауской области
Нурбаев Ержан Ахтанович – заместитель акима Восточно-Казахстанской области
Манкеев Мухтар Наурызбаевич – первый заместитель акима Западно-Казахстанской области
Ныгмашев Берик Болатович – заместитель акима Жамбылской области
Шайдаров Серик Жаманкулович – заместитель акима Карагандинской области
Нурмухамбетов Гауез Торсанович – первый заместитель акима Костанайской области
Жаханов Бахыт Дюсенович – заместитель акима Кызылординской области
Ниязов Галымжан Мукырович – заместитель акима Мангистауской области
Байханов Асаин Куандыкович – заместитель акима Павлодарской области
Тасмаганбетов Марат Иманбаевич – первый заместитель акима Северо-Казахстанской области
Тажибаев Улан Калмуханович – заместитель акима Туркестанской области
Есенеев Ербол Еркенович – управляющий директор – директор Департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию)
Сауэр Иван Адамович – председатель Комитета агропромышленного комплекса Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию)
Дайрабаев Жигули Молдакалыкович – президент республиканского общественного объединения "Союз фермеров Казахстана" (по согласованию)
Бисетаев Кайрат Серикбаевич – председатель объединения юридических лиц "Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана" (по согласованию)
Садырбаев Алмазбек Жумабекович – председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Национальная ассоциация овцеводов Казахстана SHOPAN ATA" (по согласованию)
Бактибаев Максут Бахтжанович – председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Мясной союз Казахстана" (по согласованию)
Турисбеков Заутбек Каусбекович – первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов (по согласованию)
Кошим Досмуханбет Калмаханулы – председатель общественного объединения "Ұлт тағдыры", политолог (по согласованию)
Худайбергенов Олжас Абдумаликович – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Центр стратегических инициатив", экономист (по согласованию)
Куатов Даурен Касенович – писатель, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)
Тайжан Мухтар Болатханович – президент фонда Болатхана Тайжана, общественный деятель (по согласованию)
Кожык Жанибек – общественный деятель, писатель (по согласованию)
Базарбек Бакытжан Жумабекулы – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Bazarbek & Partners", юрист (по согласованию)
Толыкбай Максат – журналист (по согласованию)
Жумалы Расул Берекетович – политолог, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)
Башимов Марат Советович – директор экспертного института европейского права и прав человека, политолог (по согласованию)
Ошакбаев Рахим Сакенович – директор общественного фонда "Центр прикладных исследований "TALAP", экономист (по согласованию)
Абенов Мурат Абдуламитович – председатель объединения юридических лиц "Национальная палата образования и инновации "Серпін", общественный деятель (по согласованию)
Терещенко Сергей Александрович – президент объединения юридических лиц "Национальный союз пчеловодов Казахстана "БАЛ-АРА", Алматинская область (по согласованию)
Нажметдинулы Болатбек – председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Союз садоводов", Туркестанская область (по согласованию)
Жайнбаева Нурсауле Айсагалиевна – председатель общественного объединения "Ассоциация крестьянских (фермерских) и сельскохозяйственных кооперативов "Агророст", Мангистауская область (по согласованию)
Досмухамбетов Темирхан Мынайдарович – учредитель товарищества с ограниченной ответственностью "Байсерке-Агро", Алматинская область (по согласованию)
Буканов Сайран Балкенович – учредитель товарищества с ограниченной ответственностью "Каркын", герой труда Казахстана, Костанайская область (по согласованию)
Сагналин Нурлан Шынбаевич – учредитель товарищества с ограниченной ответственностью "Актеп", Актюбинская область (по согласованию)
Ходжаназаров Айдарбек Асанович – генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Олжа Агро", Костанайская область (по согласованию)
Уалиев Батырбек Турсунбекович – генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Агрофирма TNK", Акмолинская область (по согласованию)
Жаксылыков Асен Дулатович – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Гормолзавод", Акмолинская область (по согласованию)
Джакибаев Мурат Урынбаевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Белес Агро", Западно-Казахстанская область (по согласованию)
Касицин Александр Анатольевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью "ГАЛИЦКОЕ", Павлодарская область (по согласованию)
Ныгметов Сейтжапар Алшынбекович – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Кайнар", Карагандинская область (по согласованию)
Абитаев Фарид Кумашевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Опытное хозяйство масличных культур", Восточно-Казахстанская область (по согласованию)
Уразбаев Сайлау Шаймарданович – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Каракудук", Павлодарская область (по согласованию)
Шагиртаев Имамзада Куанышбаевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Тан ЛТД", Кызылординская область (по согласованию)
Искаков Нартай Жуматайулы – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Агрофирма Кара-озек", Акмолинская область (по согласованию)
Зенченко Геннадий Геннадьевич – директор коммандитного товарищества "Зенченко и К", Северо-Казахстанская область (по согласованию)
Мамбетов Еркебулан Нурмагамбетович – генеральный директор коммандитного товарищества "Мамбетов и компания", Северо-Казахстанская область (по согласованию)
Егизбаев Оразгелды Утегенович – глава сельскохозяйственного производственного кооператива "Оразгелды-Датка", Туркестанская область (по согласованию)
Егизбаев Керимхан – глава научно-производительного крестьянского хозяйства "Агротехнология", Кызылординская область (по согласованию)
Жабяк Игорь Васильевич – глава крестьянского хозяйства "ШАНС", Карагандинская область (по согласованию)
Хильниченко Александр Викторович – заместитель председателя правления коммандитного товарищества "Хильниченко и К", Алматинская область (по согласованию)
Манатов Саха Узакович – глава крестьянского хозяйства "Aspan agro", Жамбылская область (по согласованию)
Нурбаев Талап Даулетбаевич – глава крестьянского хозяйства "Нурсултан", Жамбылская область (по согласованию)
Сарманов Мурат Сатыбалдиевич – глава крестьянского хозяйства "Нурлы Дала", Атырауская область (по согласованию)
Балжигитов Сейтжан Капанович – глава крестьянского хозяйства "Достан Ата", Атырауская область (по согласованию)
Токашев Оралбек Нурмуханбетович – глава крестьянского хозяйства "Балке", Восточно-Казахстанская область (по согласованию)
Алишев Казыбек Курмангалиевич – глава крестьянского хозяйства "Арман-М", Актюбинская область (по согласованию)