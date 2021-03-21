Всемирно-тюркский саммит в казахстанской "столице" тюрко-мира городишке Туркестан - переформатирован в офф-лайн

11:36 23.03.2021

МИД РК: Саммит Тюркского совета в Туркестане пройдет онлайн



Неофициальный Саммит Тюркского совета, запланированный на 31 марта в Туркестане пройдет в режиме видеоконференции, передает zakon.kz.



Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.



В связи с эпидемиологической ситуацией казахстанской стороной было принято решение о проведении неофициального Саммита Тюркского совета, запланированного на 31 марта 2021 в года г. Туркестане, в режиме видеоконференции. Секретариат ССТГ был официально уведомлен об этом решении, - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в Саммите примут участие все главы государств-членов ССТГ и премьер-министр Венгрии, являющейся наблюдателем в данной организации.



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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свой визит в Казахстан, который должен был состояться 30-31 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.



Эрдоган должен был посетить Казахстан для участия в неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).



Запланированный на 30-31 марта визит нашего президента в Казахстан отменен, участие в неформальном саммите Тюркского совета он примет в режиме видеоконференции, - пишет государственное информагентство Anadolu со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Визит Эрдогана в казахстанский Туркестан для участия в неформальном саммите Тюркского совета был анонсирован еще в начале этого года.



По всей видимости, решение главы Турецкой Республики связано с осложнением экономической ситуации в стране.



Тюркский совет был создан в 2009 году, он является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия.