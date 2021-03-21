30 на 70%. Азербайджан и Туркменистан разрешили 40-летний спор о каспийском месторождении "Дружба"

11:54 23.03.2021

АЗЕРБАЙДЖАН И ТУРКМЕНИСТАН РАЗРЕШИЛИ 40-ЛЕТНИЙ СПОР О МЕСТОРОЖДЕНИИ



Азербайджан и Туркменистан заключили знаковое соглашение о совместном освоении месторождения "Достлук", споры о котором велись более 40 лет. Такому результату поспособствовало заключение знаковой для региона Каспийской конвенции в 2018 г..



Заключенный договор открывает перспективы возрождения проекта Транскаспийского газопровода и открывает путь для туркменского газа, зацикленнного сейчас на китайском направлении, уже на европейский рынок.



Президенты Азербайджана и Туркменистана подписали 21 января 2021 г. Меморандум о взаимопонимании, касающийся совместной разведки, разработки и освоении нефтегазового месторождения "Достлуг" (азерб. Dostluq) или в туркменском варианте "Достлук" (туркм. Dostluk), расположенного на морской границе двух государств на Каспии.



Хотя с обоих языков название месторождения буквально переводиться как "дружба", спор о принадлежности месторождения велся с 1986 г. и существенного прогресса в удалось добиться только после подписания Каспийской конвенции в 2018 г.

Окончательная точка в переговорном процессе была поставлена в январе 2021 г., когда Азербайджан и Туркменистан согласились о совместном освоении месторождения.



Достигнутое соглашение отражает сближение и расширение сотрудничества между двумя государствам, которое наблюдалось в последние годы (так за последние три года между Азербайджаном и Туркменистаном было подписано более 50 документов и совершено 5 официальных визитов на уровне президентов) и вероятно оно затронет не только сферу энергетики.



Несмотря на то, что договор оформлен в форме Меморандума о взаимопонимании и, тем самым, не может считаться полноценным международным договором с четко прописанными обязательствами, официальные заявления президентов (Ильхам Алиев в частности назвал соглашение "историческим", а Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул "многолетнюю работу, нацеленную на упрочение сотрудничества и взаимопонимания в энергетической сфере") говорят о прочности положений меморандума.



Газовый экспорт Туркменистан ориентирован в основном на восточное направление, т.е. на Центральную Азию и Китай, отдельные поставки осуществляются в Россию, а до 2017 г. Туркменистан также экспортировал газ в Иран. С подписанием меморандума Туркменистан получает возможность и для развития западного направления газового экспорта, к примеру за счет подключения к системе трубопроводов "Азери - Чыраг - Гюнешли" и своповой торговли газом с европейскими странами.



Запуск Южного газового коридора 30 декабря 2020 г. и победа азербайджанской нефтяной компании SOCAR Trading в тендере на закупку туркменской нефти дали Ашхабаду дополнительную мотивацию для налаживания связей с Баку в области энергетики.



Вместе с этим проект Тбилиси по экспорту туркменского газа в Европу через территорию Ирана, Армении и Грузии по всей видимости отойдет на задний план в силу больших перспектив Южного газового коридора. Разрешение территориального спора в Каспийском море также повысит интерес европейских и российских энергетических компаний к инвестициям в совместные проекты Азербайджана и Туркмении.



Тем не менее, объем торговли между двумя странами остается ограниченным и остро ощущается недостаток транспортной связанности двух государств. Транспортное сотрудничество скорее всего также станет областью, где может случиться новый "прорыв" в отношениях Азербайджана и Туркменистана.



Примечательно, что соглашения удалось достичь без посредничества третьей внерегиональной державы. США безуспешно пытались привести стороны к подобному договору в течение более двадцати лет, что указывает на снижение политических возможностей США в Каспийском регионе.

Азербайджан ратифицировал меморандум 23 февраля 2021 г., и распределение ресурсов месторождения будет осуществляться в соотношении: 30% ­ Азербайджану, 70% ­ Туркменистану. Более низкая доля Азербайджана будет компенсироваться доходами от использования инфраструктурных объектов.



Соглашение между двумя странами также открывает перспективы строительства пресловутого Транскаспийского газопровода, который обсуждается с 1996 г.