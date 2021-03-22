 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Казпремьер Мамин прибыл на переговоры в Москву
12:58 23.03.2021

Аскар Мамин встретился в Москве с председателем правительства РФ Мишустиным

В рамках рабочей поездки в Москву премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также руководством центральных государственных органов, государственных корпораций и финансово-банковских структур России, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Главы правительств обсудили вопросы дальнейшего наращивания казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической и космической сферах, а также проекты в рамках промышленной кооперации. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.

Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран. Достигнута договоренность о дополнительной поставке в Казахстан 4 млн доз российской вакцины "Спутник V".

Для победы над распространением вируса необходим высокий уровень координации усилий наших стран, в том числе в вопросах массовой вакцинации населения.
Аскар Мамин
Рассмотрены также вопросы подготовки к предстоящему во второй половине т.г. в г. Кокшетау XVII Форуму межрегионального сотрудничества на тему "Сотрудничество в области экологии и зеленого роста". Отмечена необходимость активизации работы по разработке и подписанию Комплексной программы экономического сотрудничества между РК и РФ на 2021-2025 годы. Россия - ключевой внешнеэкономический партнер Казахстана. Товарооборот за 2020 г. составил $18,2 млрд. В Казахстане действует свыше 10 тыс. предприятий с участием российского капитала, что составляет 36,1% от общего числа предприятий с иностранным участием.

Рассмотрены также вопросы подготовки к предстоящему во второй половине т.г. в г. Кокшетау XVII Форуму межрегионального сотрудничества на тему "Сотрудничество в области экологии и зеленого роста".

Отмечена необходимость активизации работы по разработке и подписанию Комплексной программы экономического сотрудничества между РК и РФ на 2021-2025 годы.

Россия - ключевой внешнеэкономический партнер Казахстана. Товарооборот за 2020 г. составил $18,2 млрд. В Казахстане действует свыше 10 тыс. предприятий с участием российского капитала, что составляет 36,1% от общего числа предприятий с иностранным участием.

На встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым обсуждены состояние и перспективы реализации совместных проектов в обрабатывающей промышленности (фармацевтика, машиностроение, металлообработка, химическая промышленность и др.), а также расширения торговли в двустороннем формате и в рамках ЕАЭС.

Актуальные вопросы взаимодействия двух стран в геологической сфере обсуждены с председателем правления "Росгеология" Сергеем Горьковым.

Проекты сотрудничества в космической отрасли рассмотрены на встрече с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.

В поездке приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам – управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, здравоохранения - Алексей Цой, чрезвычайный и полномочный посол РК в РФ Ермек Кошербаев и др.

Источник - zakon.kz
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