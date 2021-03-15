BP ушла с казахстанского шельфа Каспия…Так и не дойдя до него

13:26 23.03.2021

ОЛЕГ ЧЕРВИНСКИЙ

Понедельник, 15 Мар 2021,



…Так и не дойдя до него

Нацкомпания "КазМунайГаз" объявила, что британский концерн BP вышел из переговоров о совместном освоении нефтегазовых месторождений в казахстанском секторе Каспийского шельфа.



"Команды наших специалистов в течение последних 18 месяцев работали совместно над оценкой блоков Большой Жамбыл, Жемчужина и Каламкас-море… Однако в последние два месяца BP объявила о значительных изменениях в нашей стратегии и о том, что в будущем большая часть наших капиталов будет сфокусирована на возобновляемой энергии и существующих углеводородных бассейнах, в которых наша компания осуществляет операции. В результате таких изменений в корпоративной стратегии эти проекты в Казахстане не смогут конкурировать за капиталы компании BP, и для КМГ было бы несправедливо продолжать работу над оценкой этих блоков, если они не вписываются в новую стратегию BP", – говорится в письме в адрес руководителя КМГ Алика АЙДАРБАЕВА, подписанном Эндрю МАК-ОСЛАНОМ, руководителем департамента развития бизнеса BP.



История взаимоотношений британской компании с Казахстаном поистине захватывающая. 30 лет назад, сразу после обретения Казахстаном независимости, BP конкурировала с американским "Шевроном" за право разрабатывать месторождение Тенгиз в Атырауской области. Было несколько раундов переговоров, британцы даже возили высокопоставленных казахстанских чиновников на корпоративном самолете на свое месторождение на Аляске, чтобы продемонстрировать финансовую и технологическую мощь. Однако руководство страны сделало выбор в пользу "Шеврона".



BP пришлось довольствоваться 5%-ным пакетом акций в "Тенгизшевройле", через совместное предприятие с российским "ЛУКойлом", и 9%-ным в геологоразведочном консорциуме ОКИОК. Это не давало ей возможности хоть как-то влиять на развитие этих проектов, и в начале 2000-х BP продала свои акции в них. А летом 2009 года объявила о полном уходе с казахстанского рынка.



В таком своем решении она была не одинока – за последние 10 лет от участия в казахстанских морских проектах отказались еще несколько компаний: Statoil, ConocoPhillips, Mubadala, KNOC и Shell.



Казахстан, нуждаясь в иностранных инвестициях, поток которых усох, либерализовал законодательство, регулирующее геологоразведку в нефтегазовой отрасли. В 2018 году вступили в силу новый Кодекс о недрах и недропользовании и новый Налоговый кодекс. Их нормы упростили доступ инвесторам к геологической информации, законодательно закрепили стимулы для частных инвестиций в геологоразведку, а также либерализовали фискальный режим для недропользователей.



В частности, были отменены такие виды налогов на недропользователей, как бонус коммерческого обнаружения и платеж по возмещению исторических затрат, введен альтернативный налог на недропользование для морских и сверхглубоких месторождений.



На этом фоне в мае 2019 года BP вернулась, подписав с "КазМунайГазом" Меморандум о взаимопонимании, согласно которому получила доступ к имеющейся у нацкомпании геологической информации и право выбора любого из перспективных блоков.



Особенно важно, что работа с инвестором предполагалась на условиях "кэрри-финансирования", то есть затраты на проведение геологоразведочных работ несет зарубежный партнер. В случае положительных результатов геологоразведки, партнер будет возвращать затраченные средства с добытой нефти. И это отличная модель для "КазМунайГаза", которому не приходится вкладывать в разведку собственные средства.



Спустя три года, при изменившейся конъюнктуре мирового рынка энергоресурсов, условия, предлагаемые Казахстаном, оказываются уже не слишком привлекательными. Инвесторы говорят о том, что налоговый режим для проектов является достаточно жестким, капитальные затраты на оффшорных проектах в сравнении с другими морскими бассейнами в мире – большими.



"В силу сложной логистики или геологических трудностей, мелководные проекты Казахстана не могут полностью конкурировать с глубоководными проектами в других странах, отличающихся низкими издержками", – таково экспертное мнение Ашли ШЕРМАНА, главного аналитика авторитетной консалтинговой компании Wood Mackenzie, консультирующей нефтяников.



Глава "КазМунайГаза" Алик АЙДАРБАЕВ эту проблему видит и обращает внимание правительства на нее. "Нам необходима дальнейшая поддержка в части привлечения стратегических партнеров по морским блокам Аль-Фараби и Каламкас-море-Хазар, а также ряду участков недр на суше, – сказал он, выступая на проходившей недавно коллегии Министерства энергетики Казахстана, посвященной итогам 2020 года. – Важным вопросом является возможность полного освобождения от уплаты экспортной таможенной пошлины на нефть для проектов на море. Мы поднимали вопрос отмены ЭТП на нефть для проектов на море в рамках заседаний рабочих подгрупп Совета иностранных инвесторов при президенте. На данный момент по данному вопросу наблюдается значительный прогресс, благодаря поддержке со стороны Минэнерго недавно вопрос был рассмотрен на межведомственной комиссии. Надеемся, что правительство также поддержит эту инициативу".



Министерство финансов, озадаченное поиском источников пополнения бюджета в нелегкой экономической ситуации, скорее всего, будет против этого предложения нефтяников. Однако не надо забывать одну простую народную мудрость: прежде чем доить корову, ее нужно вырастить и выкормить.