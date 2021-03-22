Студентам из Кыргызстана разрешили въезд в Россию

13:41 23.03.2021

Правительство России утвердило распоряжение № 639-Р, разрешающее въезд в Россию иностранным студентам, передает tass.ru.



Документ позволит приехать в Россию не всем учащимся, а только гражданам из эпидемиологически благополучных стран. Такие государства будут вычислять по алгоритму, разработанному Минобразования и науки РФ и утвержденному оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения в РФ новой коронавирусной инфекции.



Въехать в Россию могут иностранные студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.



Алгоритм



Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте вуз о дате въезда в РФ, после отправки письма на электронную почту придет информация о въезде, сообщили в пресс-службе.



Не ранее чем за три календарных дня до прибытия в РФ учащемуся необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.



Далее студентам следует в течение 72 часов после въезда на территорию России сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания, в период изоляции обучение проходит в онлайн-формате, без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.