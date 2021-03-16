В центре Ташкента лихач задавил на "зебре" молодую актрису Бахору Рахимову

14:10 23.03.2021

Двух сотрудниц ГАБТа сбила машина, одна из них погибла



Водитель Spark сбил на пешеходном переходе рядом с ГАБТом двух сотрудниц театра. Одна из них - Бахора Рахимова - от полученных травм скончалась в больнице.



18 марта примерно в 18:30 на пересечении улиц Зарафшан и Ислама Каримова в Мирабадском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух сотрудниц Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои. Пресс-служба столичного ГУВД сообщила об этом 22 марта.



По данным управления, 32-летний водитель Spark Х. З. совершил наезд на пешеходов - 30-летнюю Б. Р. (Бахора Рахимова) и 23-летнюю Н. А., которые переходили дорогу по пешеходному переходу рядом с театром.



В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы. 20 марта Бахора Рахимова, несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных травм скончалась в реанимационном отделении.



Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ведется следствие.



Как уточнили "Газете.uz" в ГУВД, Н. А., которая является беременной, в настоящее время находится дома, ее состояние оценивается как удовлетворительное.