Путин вакцинируется. По секрету всему свету

14:45 23.03.2021

Песков заявил, что Путин сделает прививку от коронавируса до конца дня



Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин сделает прививку от коронавируса до конца дня.

Песков заявил, что Путин сделает прививку от коронавируса до конца дня

РИА Новости

"Наверняка вы меня спросите, привился ли уже президент, я вам скажу: нет пока, сейчас идет рабочий график, рабочая встреча, пока еще нет, но мы ожидаем, что до конца дня, вечером, он прививку сделает", - сказал журналистам Песков.



Ранее Песков прокомментировал решение Владимира Путина пройти вакцинацию от коронавируса непублично.