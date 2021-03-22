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Эрдоган своим эмоциональным выступлением обрушил... турецкую лиру, - Rai Al Youm
17:48 23.03.2021

Рекордное падение турецкой лиры на финансовых рынках, произошедшее 22 марта, потрясло Турцию и ее руководство. Как утверждают эксперты, событие стало ответом на неожиданное и весьма эмоциональное решение Эрдогана уволить главу Центробанка, который пользовался доверием на международном уровне и пытался спасти местную валюту от краха.
Rai Al Youm (Великобритания): падение лиры представляет собой главную проблему для президента Эрдогана и его правящей партии
Вмешается ли Катар в третий раз, чтобы спасти экономику турецкого союзника и его местную валюту? Почему вероятность улучшения ситуации мала и кто несет за это ответственность?

Правящая Партия справедливости и развития, возглавляемая президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, пришла к власти в 2002 году и удерживает ее в своих руках почти 20 лет благодаря огромным успехам в области экономики. Тем не менее, похоже, этот успех подрывает не только пандемия, но и обострение внутренних противоречий между крыльями партии, раскол в некоторых из них, увеличение числа внешнеполитических противников и их объединение против Турции. По мнению большинства независимых турецких экспертов, еще одной причиной является концентрация власти в руках президента.

В понедельник утром Эрдоган услышал плохие новости о 17-процентном падении стоимости турецкой лиры на финансовых рынках. Событие стало ответом на его решение уволить Наджи Агбала, главу Центрального банка, который ввиду опыта и независимости пользовался доверием на местном и международном уровнях. Агбал ушел с поста, проработав в банке четыре месяца, что вызвало беспокойство инвесторов и создало хаос на финансовых рынках.

В настоящее время стоимость турецкой лиры на рынке составляет 8,5 за доллар, что является рекордным падением после периода стабильности, который поддерживал уволенный глава Центрального банка. Тогда валюта держалась на уровне 7,2 лиры за доллар, и пока неизвестно, продолжится ли это падение при новом главе Центрального банка.

Дело в том, что президент Эрдоган выступил против политики Наджи Агбала, полагавшего, что повышение процентной ставки - это самый короткий и эффективный способ сохранить стабильность национальной валюты и предотвратить ее падение. Судя по всему, его решение поднять процентную ставку на 200 пунктов (19%) и тем самым противостоять инфляции (финансовые рынки это приветствовали) разозлило турецкого лидера и побудило его издать президентский указ о его немедленном увольнении в пятницу вечером без какого-либо объяснения причин.

Данный указ вызвал замешательство на финансовых рынках и привел к приостановке торгов на Стамбульской фондовой бирже из-за падения цен на акции более чем на 6%. Другими словами, рынкам и инвесторам невыгодно назначение Шахапа Кавджиоглу на пост главы Центрального банка из-за отсутствия у него опыта и приверженности политике президента Эрдогана, в то время как последний считает крайне необходимым не повышать процентную ставку для борьбы с инфляцией. В феврале она достигла 15,6%.

Турецкая лира падала в цене дважды - в 2018 и 2019 годах, и ситуацию спасло только вмешательство Катара - союзника Эрдогана. В обоих случаях речь шла о вливании инвестиций и твердой валюты в размере почти 15 миллиардов долларов, что способствовало устойчивости валюты и предотвратило ее падение.

До сих пор неизвестно, вмешается ли Катар в третий раз и вложит ли он миллиарды в виде очередных инвестиций в экономику Турции, чтобы спасти лиру, как это было в прошлом. В настоящее время нет никаких предпосылок, что это случится. По мнению экспертов, катарское руководство может не решиться на такой шаг ввиду неблагоприятных финансовых условий в результате снижения доходов от добычи нефти и газа и высокой стоимости инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу, а также негативных последствий пандемии коронавируса для экономики Катара, как и для большинства стран Персидского залива.

Четыре месяца назад, когда стоимость лиры упала и президент Эрдоган инициировал отставку своего зятя Берата Албайрака с должности министра финансов, быстрое вмешательство Катара ограничилось покупкой акций Стамбульской фондовой биржи на сумму в пределах 300 миллионов долларов, и эти инвестиции дали плоды. Верно и обратное, поскольку оппозиционные партии обвинили президента Эрдогана в продаже основ турецкой экономики катарскому государству, хотя оно приобрело не более 10% акций биржи.
Согласно прогнозам большинства экономических аналитиков в Турции и за пределами страны, новый глава Центрального банка Шахап Кавджиоглу, депутат от Партии справедливости и развития, выполнит распоряжение Эрдогана о снижении процентных ставок, что может сулить дальнейшее падение лиры и бегство иностранных инвестиций. Все это создаст новые проблемы для турецкой экономики.

Президент Эрдоган полагался на влиятельные экономические умы вроде Али Бабаджана, бывшего заместителя премьер-министра и министра финансов, которого называли архитектором экономического возрождения Турции в начале подъема влияния правящей партии. Однако Бабаджан ушел в отставку и сформировал свою собственную партию, которая в настоящее время находится в лагере оппозиции, как и его коллега Ахмет Давутоглу - автор концепции "ноль проблем с соседями". Согласно последним заявлениям Бабаджана, сегодня президент Турции ставит лояльность выше опыта. Поэтому экономический кризис в Турции усиливается, и риски нынешнего падения лиры возрастают. Одновременно с этим продолжается политический кризис, в первую очередь вызванный разногласиями Турции с большинством стран Восточного Средиземноморья по поводу континентальных границ и, следовательно, прав на добычу нефти и газа.

Экономические успехи, принесшие большую популярность правящей турецкой партии, похоже, находятся под угрозой, а все попытки провести реформы кажутся недостаточными. Тем временем число сторонников сокращается, в отличие от числа противников и врагов, и именно поэтому будущее правящей партии не кажется радужным в обозримой перспективе.

Оригинал публикации: انخِفاض اللّيرة يُشَكّل التحدّي الأضخم للرئيس أردوغان وحزبه الحاكم.. هل تتدخّل قطر للمرّة الثّالثة لإنقاذ اقتِصاد حليفها التركي وعُملته المحليّة؟ ولماذا جاء توقيت هذا الانخِفاض مُريبًا؟ ومَن المَسؤول؟Опубликовано 22/03/2021

Источник - иноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616510880
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