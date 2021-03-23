ВОЗ: ситуация с полиомиелитом в Таджикистане чрезвычайная

18:28 23.03.2021

Март 23, 2021

Тохир Сафар



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала ситуацию с полиомиелитом в Таджикистане как чрезвычайную ситуацию 2-го уровня сложности.



В официальном сообщении этой организации, опубликованном 19 марта, говорится, что по состоянию на 18 марта в Таджикистане зарегистрировано четыре случая паралича у детей, инфицированных циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2), при этом несколько случаев цПВВП2 были выявлены среди дальнего и ближайшего окружения заболевших.



Полиомиелит является вирусной инфекцией, поражающей нервную систему детей. Болезнь приводит к параличу конечностей и к гибели.



Объявление Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации относится к внутренним положениям этой организации и позволяет в кратчайшие сроки направить необходимые ресурсы, вакцины или лекарства для помощи пострадавшей стране. Соседние с Таджикистаном страны также вошли в этот список, для того, чтобы предпринять шаги для предотвращения этой опасной болезни.



В заявлении ВОЗ говорится, что "первый случай полиомиелита (цПВВП2), сопровождавшийся наступлением острого вялого паралича (ОВП), был зарегистрирован 22 ноября 2020 г. в Хатлонской области; он был связан со штаммом вируса, который в настоящее время циркулирует в Пакистане. Второй случай цПВВП2 был подтвержден в феврале 2021 г. у ребенка с симптомами ОВП в Хатлонской области. Восьмого марта еще два случая цПВВП2, сопровождавшиеся ОВП, были подтверждены в районе города Гиссар. Кроме того, в трех пробах обследования объектов окружающей среды, отобранных на недавно созданном пункте эпидемнадзора в Душанбе, также был обнаружен цПВВП2".



Сообщается, что вирус, которыми были инфицированы дети, произошел от вакцины против полиомиелита, и, изменяя свой состав, он начинает вести себя как естественный вирус. ВОЗ отмечает, что живой аттенуированный (ослабленный) вакцинный вирус обеспечивает более сильный кишечный иммунитет, и в местах с низким уровнем санитарии он может передаваться от человека человеку. По сообщению этой организации, "в настоящее время проводится тщательное расследование вспышки, включающее визиты специалистов в больницы, отслеживание контактов и обзор данных об охвате вакцинацией, поступающих с субнационального уровня. Чтобы гарантировать выявление любых текущих или прошлых случаев инфекции, страна активизировала меры по эпиднадзору, в том числе создав систему эпиднадзора за полиовирусами в окружающей среде".



В феврале 2021 г. страна завершила проведение плановой общенациональной наверстывающей кампании иммунизации с использованием инактивированной полиовирусной вакцины (ИПВ), призванной сделать так, чтобы все дети, которые могли пропустить прививку от полиовируса 2-го типа, были защищены от развития заболевания и возможного наступления паралича в случае контакта с вирусом. Согласно расчетным показателям плановой иммунизации, подготовленным ВОЗ и детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), плановый охват ИПВ достигал приблизительно 96% в 2019 г. и превышал 90% в 2020 г. ВОЗ отмечает, что "наверстывающая кампания в феврале (текущего года – прим. редакции) аналогичным образом обеспечила высокий охват вакцинацией остальных детей, не обладавших достаточным иммунитетом к полиовирусу 2-го типа. ВОЗ продолжает работать в тесном партнерстве с Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита (ГИЛП) и органами здравоохранения в целях подготовки к проведению кампании дополнительной иммунизации с использованием новой оральной полиовакцины 2-го типа (нОПВ2), чтобы прервать передачу вируса 2-го типа".



По данным ВОЗ, число вспышек ПВВП2 в мире резко выросло с начала 2019 г. В 2020 г. случаи цПВВП2 появились в Афганистане и были зарегистрированы в районах, расположенных в непосредственной близости от Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.



До этого в Таджикистане последний лабораторно подтвержденный случай заражения полиомиелитом был зарегистрирован в 1997 году. Вспышка полиомиелита в Таджикистане в мае 2010 года была первой в Европейском регионе ВОЗ с тех пор, как весь регион был объявлен свободным от полиомиелита в 2002 году.



Тогда в стране была зарегистрирована вспышка полиомиелита. По сообщению ВОЗ, из более 700 зарегистрированных с подозрением на полиомиелит, в 458 случаях были лабораторно подтверждены анализы на полиомиелит 1-го типа. 89% заболевших были детьми в возрасте 1 до 5 лет. Случаи полиомиелита были обнаружены в 35 из 67 районов страны.



После этого эксперты ВОЗ дважды провели обследование в Таджикистане и в начале 2012 года Таджикистан вновь получил сертификат как страна, свободная от полиомиелита.



Новости о вспышке полиомиелита появились через месяц после того, как таджикское правительство объявило о ликвидации COVID-19 в стране. Вирус, которым, по данным министерства здравоохранения Таджикистана, на сегодняшний день заразил 13 308 человек и унес жизни 90 человек.



Статистика, в которую верят не все. И то, что официально о случаях выявления заболевания полиомиелитом в ноябре прошлого года и в феврале текущего в Таджикистане не было объявлено, также вызывает вопросы о точности статистических данных министерства здравоохранения.