 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.03.2021
20:10  Дождется ли Афганистан своего Нюрнберга, - Т.Хасанов
20:08  Хинди Американ бхай бхай: США предлагают Индии дружить против Китая
20:02  Афганистан 1978-1980: взгляд сквозь время, - мемуары полковника Кузнецова
20:01  Чужие среди своих: как живется в России без документов
19:59  Наурызовские "святки" в Казахском Средиземье, - Н.Даутбеккызы
18:42  Смартфон как оружие массового поражения. О разработке методов управления человеческим поведением
18:40  Китайско-американская дипломатическая дуэль на Аляске, - В.Пироженко

18:28  ВОЗ: ситуация с полиомиелитом в Таджикистане чрезвычайная
17:48  Эрдоган своим эмоциональным выступлением обрушил... турецкую лиру, - Rai Al Youm
16:35  Объединятся ли Китай и Россия против США? - Neue Zurcher Zeitung
16:33  Россия и Китай хотят отделиться от глобальной системы расчетов, - Handelsblatt
14:45  Путин вакцинируется. По секрету всему свету
14:38  Клановая экономика. Россия ищет новый путь развития, - М.Коннов
14:32  В Узбекистане прокомментировали видео с полуобнаженными женщинами, готовившими сумаляк в ночном клубе
14:10  В центре Ташкента лихач задавил на "зебре" молодую актрису Бахору Рахимову
13:41  Студентам из Кыргызстана разрешили въезд в Россию
13:26  BP ушла с казахстанского шельфа Каспия…Так и не дойдя до него
12:58  Казпремьер Мамин прибыл на переговоры в Москву
11:54  30 на 70%. Азербайджан и Туркменистан разрешили 40-летний спор о каспийском месторождении "Дружба"
11:36  Всемирно-тюркский саммит в казахстанской "столице" тюрко-мира городишке Туркестан - переформатирован в офф-лайн
10:25  Перепончатое крыло Березовского, - Александр Проханов
09:00  Сформирована "Комиссия по земельной реформе" в Казахстане
08:37  Грузия ввязывается в гастарбайтерскую войну с Украиной за мытье израильских унитазов
08:30  РосПромТорг. Меняем зависимость от США на зависимость от Китая, - "СП"
08:03  Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве
07:54  Очередной американский стрелок-маньяк положил в супермаркете в Колорадо 10 человек
07:52  Молдавские полит-страсти. Санду отбила правительство у Додона, - "НГ"
00:52  Вашингтон обхаживает Дели, - Д.Седов
00:33  Путин и Си Цзиньпин дадут Байдену общий ответ, - В.Скосырев
00:25  Более двух миллионов узбеков рванули за лучшей долей в США
00:03  Боливия – провал операции ЦРУ, - Нил Никандров
Понедельник, 22.03.2021
21:55  В Москве 24/03 открывается отложенная из-за вируса Книжная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22
21:21  Дыхание войны на Ближнем Востоке, - С.Кожемякин
20:41  Российские инвесторы получат акции газопровода "Пакистанский поток"
20:27  "Год прошел впустую". Студентам из Таджикистана не разрешили въезд в РФ для продолжения учебы
20:25  Эмомали Рахмон отложил поездку в Бохтар. СМИ заговорили об ухудшении состояния здоровья таджикского президента
20:22  КырПравительство ликвидировало Департамент науки. Ввиду полного отсутствия таковой?
20:18  "Если будет меняться махалля - изменится все общество" - Шавкат Мирзиеев
20:15  Global Times: одновременная конфронтация с Китаем и Россией станет для США "стратегическим перебором"
20:13  Die Welt: гнев России, мощь Китая и усталость Америки грозят уничтожить мир
20:03  Русскоязычная партия запутала израильские выборы из-за конфликта с ультраортодоксами, - "МК"
19:57  КНР: традиции как инновационный стимул , - В.Пироженко
19:52  Вжился в роль. Актер, сыгравший Назарбаева, возглавил управление в акимате Нур-Султана
17:06  Главой кыргызской диаспоры в Москве стал Кубанычбек Осмонбеков
13:12  Как Навруз отмечают в странах Центральной Азии
09:33  Национальный план Токаева – продолжение "Ста шагов" Назарбаева? - Петр Своик
09:27  Цугцванг для Байдена? Бодрый старичок растерян... - Андрей Правов
09:20  Могла ли вместо референдума за сохранение Союза ССР быть советская Тяньаньмэнь? - Дм.Скворцов
09:14  "Цифровой след" личности. Новый смысл существования человечества, - М.Делягин
08:57  Паяц на воеводстве. Зачем Зеленский ввел санкции? - Р.Ищенко
08:54  Грандиозные реформы. Мирзиеев решил разделить Ташкентскую область на 2 части
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
ВОЗ: ситуация с полиомиелитом в Таджикистане чрезвычайная
18:28 23.03.2021

Март 23, 2021
Тохир Сафар

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала ситуацию с полиомиелитом в Таджикистане как чрезвычайную ситуацию 2-го уровня сложности.

В официальном сообщении этой организации, опубликованном 19 марта, говорится, что по состоянию на 18 марта в Таджикистане зарегистрировано четыре случая паралича у детей, инфицированных циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2), при этом несколько случаев цПВВП2 были выявлены среди дальнего и ближайшего окружения заболевших.

Полиомиелит является вирусной инфекцией, поражающей нервную систему детей. Болезнь приводит к параличу конечностей и к гибели.

Объявление Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации относится к внутренним положениям этой организации и позволяет в кратчайшие сроки направить необходимые ресурсы, вакцины или лекарства для помощи пострадавшей стране. Соседние с Таджикистаном страны также вошли в этот список, для того, чтобы предпринять шаги для предотвращения этой опасной болезни.

В заявлении ВОЗ говорится, что "первый случай полиомиелита (цПВВП2), сопровождавшийся наступлением острого вялого паралича (ОВП), был зарегистрирован 22 ноября 2020 г. в Хатлонской области; он был связан со штаммом вируса, который в настоящее время циркулирует в Пакистане. Второй случай цПВВП2 был подтвержден в феврале 2021 г. у ребенка с симптомами ОВП в Хатлонской области. Восьмого марта еще два случая цПВВП2, сопровождавшиеся ОВП, были подтверждены в районе города Гиссар. Кроме того, в трех пробах обследования объектов окружающей среды, отобранных на недавно созданном пункте эпидемнадзора в Душанбе, также был обнаружен цПВВП2".

Сообщается, что вирус, которыми были инфицированы дети, произошел от вакцины против полиомиелита, и, изменяя свой состав, он начинает вести себя как естественный вирус. ВОЗ отмечает, что живой аттенуированный (ослабленный) вакцинный вирус обеспечивает более сильный кишечный иммунитет, и в местах с низким уровнем санитарии он может передаваться от человека человеку. По сообщению этой организации, "в настоящее время проводится тщательное расследование вспышки, включающее визиты специалистов в больницы, отслеживание контактов и обзор данных об охвате вакцинацией, поступающих с субнационального уровня. Чтобы гарантировать выявление любых текущих или прошлых случаев инфекции, страна активизировала меры по эпиднадзору, в том числе создав систему эпиднадзора за полиовирусами в окружающей среде".

В феврале 2021 г. страна завершила проведение плановой общенациональной наверстывающей кампании иммунизации с использованием инактивированной полиовирусной вакцины (ИПВ), призванной сделать так, чтобы все дети, которые могли пропустить прививку от полиовируса 2-го типа, были защищены от развития заболевания и возможного наступления паралича в случае контакта с вирусом. Согласно расчетным показателям плановой иммунизации, подготовленным ВОЗ и детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), плановый охват ИПВ достигал приблизительно 96% в 2019 г. и превышал 90% в 2020 г. ВОЗ отмечает, что "наверстывающая кампания в феврале (текущего года – прим. редакции) аналогичным образом обеспечила высокий охват вакцинацией остальных детей, не обладавших достаточным иммунитетом к полиовирусу 2-го типа. ВОЗ продолжает работать в тесном партнерстве с Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита (ГИЛП) и органами здравоохранения в целях подготовки к проведению кампании дополнительной иммунизации с использованием новой оральной полиовакцины 2-го типа (нОПВ2), чтобы прервать передачу вируса 2-го типа".

По данным ВОЗ, число вспышек ПВВП2 в мире резко выросло с начала 2019 г. В 2020 г. случаи цПВВП2 появились в Афганистане и были зарегистрированы в районах, расположенных в непосредственной близости от Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

До этого в Таджикистане последний лабораторно подтвержденный случай заражения полиомиелитом был зарегистрирован в 1997 году. Вспышка полиомиелита в Таджикистане в мае 2010 года была первой в Европейском регионе ВОЗ с тех пор, как весь регион был объявлен свободным от полиомиелита в 2002 году.

Тогда в стране была зарегистрирована вспышка полиомиелита. По сообщению ВОЗ, из более 700 зарегистрированных с подозрением на полиомиелит, в 458 случаях были лабораторно подтверждены анализы на полиомиелит 1-го типа. 89% заболевших были детьми в возрасте 1 до 5 лет. Случаи полиомиелита были обнаружены в 35 из 67 районов страны.

После этого эксперты ВОЗ дважды провели обследование в Таджикистане и в начале 2012 года Таджикистан вновь получил сертификат как страна, свободная от полиомиелита.

Новости о вспышке полиомиелита появились через месяц после того, как таджикское правительство объявило о ликвидации COVID-19 в стране. Вирус, которым, по данным министерства здравоохранения Таджикистана, на сегодняшний день заразил 13 308 человек и унес жизни 90 человек.

Статистика, в которую верят не все. И то, что официально о случаях выявления заболевания полиомиелитом в ноябре прошлого года и в феврале текущего в Таджикистане не было объявлено, также вызывает вопросы о точности статистических данных министерства здравоохранения.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616513280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №522
- Сенаторы ратифицировали Протокол по борьбе с хищениями автотранспорта
- Н.Нигматулин провел встречу со Спикером Парламента КНР Ли Чжаньшу
- В Мажилисе обсуждают инициированный Президентом страны законопроект, запрещающий продажу и аренду земель иностранцам
- Кадровые перестановки
- Рост цен на сигареты приведет к распространению контрафакта – сенатор
- Министр иностранных дел Казахстана начал свой официальный визит в Турцию
- Российский запрет на ввоз казахстанских томатов и перцев признан барьером
- Скандал с Токтаром Аубакировым: Минэкологии проверит сведения о браконьерстве в резервате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  