Китайско-американская дипломатическая дуэль на Аляске, - В.Пироженко

18:40 23.03.2021

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 23.03.2021 |



Представители КНР принудили США к разговору на равных



18-19 марта в Анкоридже (Аляска, США) состоялась первая встреча между госсекретарем Блинкеном и советником Байдена по национальной безопасности Салливаном и высокопоставленными китайскими дипломатами Яном Цзечи, членом Политбюро ЦК КПК, руководителем аппарата Центральной руководящей группы по иностранным делам, и главой МИД КНР Ван И.



Фоном контактов стали не только испорченные отношения между двумя странами, но и всплеск дипломатической активности США в Индо-Тихоокеанском регионе. Вашингтон пытается заручиться поддержкой своих союзников в предстоящем противодействии КНР. Сначала Байден 12 марта переговорил с лидерами Индии, Австралии и Японии. Затем 16-17 марта глава Госдепа Блинкен и министр обороны Остин встретились со своими коллегами в Токио и в Сеуле в формате 2+2. США привычно раздают оценки внутренней политике КНР, указывая китайским властям, что и как им надо делать в своей стране и на своих границах. В Токио Блинкен обвинил Китай в использовании "принуждения и агрессии для подрыва прав человека в Гонконге и Синьцзяне", в претензиях на Тайвань и Южно-Китайское море. А главу Пентагона Остина беспокоил иной вопрос: "Наша цель – убедиться, что мы сохраняем конкурентное преимущество перед Китаем или кем-либо еще, кто захочет угрожать нам или нашему альянсу".



Более сдержанным было совместное заявление по итогам встречи представителей США в Сеуле с главой МИД Южной Кореи Чон Юй Енгом и министром обороны Су Вуком. В совместном заявлении по итогам встречи Китай не упоминался ни разу, а среди приоритетов были названы "ядерные и баллистические ракеты Севера".



В преддверии переговоров на Аляске Госдеп США ввел санкции против 24 китайских и гонконгских чиновников под предлогом "продолжающихся репрессий в городе". Лю Сян, эксперт по американским исследованиям Китайской академии общественных наук, образно характеризуя ситуацию, сказал, что действия США перед встречей похожи на "хозяина, плюющего на стол, когда он приглашает гостя на ужин".



Созданный Вашингтоном фон показал, что администрация Байдена своими претензиями в адрес КНР накануне встречи постаралась до предела обострить ситуацию. "США не перестанут привлекать Китай к ответственности..." – сказал перед началом переговоров Блинкен.



Энтони Блинкен



Фото: REUTERS/POOL New



Ввиду такого настроя задача китайской стороны на встрече сводилась как минимум к тому, чтобы донести до США решимость Китая отстоять свои принципиальные интересы при невозможности даже малейших уступок в этом отношении. Китайские эксперты высказывали мнение, что новая команда в Белом доме может и не понимать, "как Китай будет действовать и насколько серьезно он может быть настроен на защиту своего суверенитета и основных интересов". Накануне посол КНР в США Цуй Тянькай заявил, что Китай не пойдет на компромисс по таким вопросам.



В начале переговоров представители США попытались навязать китайской делегации свою повестку и заставить КНР оправдываться. Однако жесткий ответ китайцев сломал этот замысел.



Выступая со вступительным словом перед журналистами, американская сторона серьезно превысила согласованное время. После ответного выступления китайских дипломатов Блинкен и Салливан взяли дополнительное время и использовали его для обвинений КНР по вопросам внутренней политики, в частности по вопросам управления Гонконгом, Синьцзяном и Тайванем. При этом организаторы попытались не дать китайским журналистам выслушать ответное выступление китайских представителей. После словесной пикировки Блинкену и Салливану пришлось-таки выслушать позицию КНР до конца и в присутствии журналистов, включая жесткие оценки систематического нарушения прав человека в США.



Глава китайского МИД Ван И еще раз подтвердил, что Китай "никогда не примет необоснованных обвинений США в прошлом, настоящем и будущем", и потребовал от США "отказа от гегемонистских действий по вмешательству во внутренние дела Китая".



Си Цзиньпин



Фото: REUTERS/Tingshu Wang



Из сообщений китайской стороны следует, что по итогам переговоров достигнут некоторый прогресс, притом что остаются серьезные разногласия. Стороны обсудили нормализацию межличностных обменов с учетом "пандемии"; обменялись мнениями по ситуации в Иране, Афганистане, на Корейском полуострове и Мьянме; согласились укреплять координацию на многосторонних мероприятиях.



Оценки переговоров представителями США и КНР совпали в том, что они были очень откровенными и прямыми. Блинкен говорит, что обе стороны "смогли провести очень откровенный разговор по обширной повестке дня". Китайская сторона считает, что переговоры способствовали укреплению взаимопонимания. И это показательно. Задачей США на встречу было показать свое "моральное превосходство" и получить доводы для сплочения союзников в АТР на антикитайской основе. Решить эту задачу американцам не удалось.



Задача китайской делегации на Аляске была скромнее: для начала возобновить диалог, а затем не дать Вашингтону пуститься в демагогию вокруг темы "прав человека". Китайские представители свою задачу выполнили, принудив США к разговору на равных. Принципиальная жесткость китайских дипломатов, их наступательная тактика в начале переговоров сыграли свою роль. Дальнейшие спокойные переговоры китайская сторона считает хорошим признаком.



Положительный опыт китайской делегации в общении с новой администрацией США был бы интересен и России, учитывая, что ее задевают попытки США сколотить подобие азиатской НАТО с участием Японии, Индии и Австралии в условиях, когда Япония имеет к РФ прямые территориальные претензии. В этом контексте интересен визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай 22-23 марта. Как пишет Global Times, "Россия является первой страной, с которой Китай делится информацией и мнениями по ключевым вопросам после китайско-американского общения... что свидетельствует о глубоком стратегическом взаимном доверии и поддержке друг друга по ключевым интересам".