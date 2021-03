Смартфон как оружие массового поражения. О разработке методов управления человеческим поведением

18:42 23.03.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 18.03.2021



Журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, официальный орган Национальной академии наук США, опубликовал результаты пятилетних исследований психологов США и Швейцарии по проекту PEACH (PErsonality coACH), занимавшихся изучением возможностей быстрого целенаправленного изменения характеристик личности людей. Речь идет об управлении человеческим поведением.



Исследователи стремились повлиять на следующие характеристики личности:



1. Уровень социализации личности;



2. Податливость на реальное или воображаемое давление;



3. Уровень самоорганизации, самодисциплины, рассудительности;



4. Невротизм – уровень эмоциональной стабильности;



5. Открытость – уровень воображения, широта интересов.



Интерес американцев к такой теме, как управление поведением людей, то есть к социальной инженерии, восходит к известной программе Human Terrain System (HTS), разработанной по лекалам британского Тавистокского института человеческих отношений (Tavistock Institute of Human Relations). Тависток – крупный центр, изучающий средства контроля над сознанием и манипулирования большими человеческими массами, один из разработчиков так называемого поведенческого оружия.



Программа HTS была создана американскими военными "для подавления внутреннего политического инакомыслия в 1960-е годы, в первую очередь против боевиков "Черных пантер"", пишет один из самых жестких критиков HTS профессор антропологии Университета Сан-Хосе Роберто Дж. Гонсалес. Программа была запущена в действие Пентагоном при вторжениях в Ирак и Афганистан и имела, по отзывам военных, "катастрофический успех" как "эффективная культурная разведывательная программа поддержки командиров тактического и оперативного уровней". Программа исходит из того, что войны в конечном итоге выигрываются "не на поле боя, а в борьбе за лояльность народа".



С момента запуска в 2007 году программы HTS она не раз подвергалась критике ученых-антропологов и журналистов. 31 октября 2007 года Исполнительный совет Американской антропологической ассоциации (ААА) опубликовал заявление против HTS как "недопустимой", противоречащей Кодексу этики ААА. И в 2014 году американские антропологи добились прекращения программы промывания мозгов жителям Ирака и Афганистана. Роберто Гонсалес считает, что на самом деле финансирование программы было прекращено из-за "быстрорастущих успехов" цифровизации: в Пентагоне предпочли собирать данные с мобильных телефонов, удаленных датчиков и дронов, оснащенных камерами высокого разрешения. Известный американский военный эксперт Оливер Белчер подтвердил это мнение, отметив, что "настоящий прорыв в области социальных наук в войнах постмодерна дают алгоритмы, а не антропология".



К проекту PEACH, над которым работали пять лет американские и швейцарские психологи, ни Пентагон, ни ЦРУ официально не имеют отношения. Если не считать, конечно, совпадения заявленных в проекте PEACH целей (разработка способов изменение личности у представителей "человеческого ландшафта") с установками программы HTS. Кроме того, театр военных действий, предполагаемый в проекте PEACH (Америка и Европа), не допускает прямого участия военных в психологической обработке "человеческого ландшафта".



Первоначально один из участников проекта PEACH президент американской Ассоциации исследования личности, директор Центра социальных и поведенческих наук Университета Иллинойса профессор Брент Робертс пытался добиться результата (изменения характеристик личности) методами клинической психологии, не прибегая к цифровым технологиям.



Робертс выяснил, что большинство изменений личности происходят в первый месяц терапии и через три месяца стабилизируются. Однако средний размер выборки для этих исследований был скромным (91 подопытный пациент), для более надежных исследований необходимо было расширить число участников эксперимента.



Это удалось сделать, прибегнув к помощи цифровых гаджетов. Была создана платформа, отражающая черты характера, привычки и эмоциональное состояние человека, а на ее основе создано приложение для смартфонов, в которое входили: бот, имитирующий разговор с коучем; цифровой дневник достижения индивидуальных целей для самоконтроля и мониторинга успехов; система контролирующих и направляющих подсказок и напоминаний. Указанное приложение, которые выполняет роль психоаналитика-коуча, направляющего корректировку черт личности, скачали на свои смартфоны 1532 немецкоговорящих волонтера.



В течение 10 недель, пишут авторы проекта, осуществлялось "психологическое вмешательство с целью преднамеренного изменения личности с помощью приложения для смартфона".



Взлом мозга посредством технологий



За три месяца черты участников эксперимента изменились до неузнаваемости. По мнению тех, кто проводил эксперимент, это исследование "предоставляет самые убедительные на сегодняшний день доказательства того, что личность можно изменить путем вмешательства в неклинические выборки испытуемых", то есть вполне здоровых людей. Проще говоря, одних людей можно переделать в других. Это прототип нового поведенческого оружия массового поражения. Предполагается, что менять черты личности человека можно без его на то согласия.



В условиях, когда цифровые мобильные устройства стали неотъемлемой частью повседневной жизни, это можно делать, например, с помощью игровых платформ с обратной связью, которые в увлекательной игровой форме нацеливают игрока на достижение все более высоких степеней самоконтроля для решения предлагаемых задач. Эти платформы не будут предлагать человеку напрямую изменение черт его личности, а предложат некий приз, игровой выигрыш, погоня за которым приведет к трансформации личности в требуемую сторону. Другой вариант – создание групп в соцсетях в целях "самосовершенствования".



Сила нового поведенческого оружия особенно может проявиться тогда, когда очередной карантин заставит миллионы людей надолго прирасти к своим гаджетам.