Чужие среди своих: как живется в России без документов

20:01 23.03.2021 Тысячи людей годами обходятся без удостоверения личности, а некоторые даже открывают бизнес



Сергей Гурьянов



В Костромской области полицейские задержали уроженца Казахстана, который числился в международном розыске за преступления, совершенные на родине. Он жил в России без единого документа, удостоверяющего личность, но при этом смог организовать свой бизнес. В Улан-Удэ обнаружили семью, в которой на шесть человек не было ни одного российского документа. Людей, живущих без паспорта и гражданства, в России тысячи, но легализоваться им не так-то просто. Подробнее - в материале "Известий".



Бизнес без паспорта



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Почему граждане страны нуждаются в "паспортной амнистии"



УМВД по Костромской области на днях сообщило о задержании гражданина Казахстана, который восемь лет находился в международном розыске. Казахстанским правоохранителям было известно лишь то, что мужчина пересек границу и обосновался в России. Но недавно к ним поступила информация, что он поселился в Красносельском районе Костромской области и выращивает там бычков. Причем на территории России он находится без документов.



Силовики задержали предпринимателя, когда тот возвращался с фермы. Он не сопротивлялся, сообщил, что знает, что против него велось дело в Казахстане, хотя и не помнит, какое именно. По данным МВД, в розыск его объявили за совершение грабежа. Паспорт он, по его словам, потерял. Теперь задержанного экстрадируют в Казахстан.



В костромском управлении МВД "Известиям" пояснили, что мужчина за время проживания в Красносельском районе в поле зрения правоохранителей не попадал: не совершал противоправных действий, официальных сделок купли-продажи, никому не предъявлял свой паспорт, и необходимости такой не возникало. Поэтому пока даже невозможно сказать, прибыл ли он на территорию страны уже без паспорта, или действительно лишился его здесь.



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- У мужчины действительно было подсобное хозяйство, но оснований для его проверки у участкового тоже не было, - добавили в УМВД.



Согласно статистике МВД, за январь и февраль 2021 года на 1,9% выросло число преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. При этом в статистике не уточняется, сколько из 6,2 тыс. преступлений совершено именно лицами без гражданства. Рост здесь, видимо, тоже есть, так как преступлений, совершенных гражданами стран СНГ, стало меньше на 12,6% (4,8 тыс.). На запрос "Известий" в МВД к моменту публикации материала не ответили.



Член Ассоциации юристов России Ольга Евстропова рассказала "Известиям", что в КоАП РФ предусмотрена ответственность за проживание в жилом помещении гражданина без паспорта - штраф в размере от 2 до 3 тыс. руб., в Москве и Петербурге - от 3 до 5 тыс. рублей. По ее словам, по 62-й статье Конституции лица без гражданства в стране пользуются правами и имеют обязанности наравне с гражданами России, и не важно, есть у них паспорт или нет: наказания для них предусмотрены такие же, как и для людей с гражданством.



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Годы жизни в депортационном центре



Человек без паспорта, даже законопослушный, может столкнуться с серьезными проблемами. Координатор проекта помощи лицам без гражданства комитета "Гражданское содействие" Елена Буртина рассказывает: некоторые люди умудряются подолгу жить без документов, не попадая в поле зрения властей или правоохранительных органов. А другие попадаются постоянно.



- Если человек ходит по городу без документов, его могут остановить, и отсутствие у него паспорта грозит административной ответственностью, - пояснила она "Известиям". - Людей без гражданства России, незаконно проживающих на территории страны, могут выдворить. Выдворить человека без гражданства невозможно, но прежде чем это станет ясно, он будет находиться в депортационном центре - фактически в условиях лишения свободы.



По ее словам, комитету "Гражданское содействие" известны случаи, когда человек спокойно жил с советским паспортом до ноября 2020 года, занимаясь частным ремонтом, а потом смог получить паспорт России, также известны случаи, когда люди годами находятся в депортационных центрах.



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- Например, человек, имевший советский паспорт и имевший полное право на российское гражданство, так как на 6 февраля 1992 года жил в России, утратил советские документы, - рассказывает Буртина. - Его задержали, отправили в депортационный центр, и только через несколько месяцев суд отменил выдворение, выяснив, что нет такой страны, которая могла бы его принять. Он вышел из центра временного содержания иностранных граждан, но его опять задержали, и он два года провел в депортационном центре.



По ее словам, жить без документов в современном мире очень сложно: нельзя легально устроиться на работу, нельзя получать пенсию и социальные выплаты, нельзя зарегистрировать брак и свой родительский статус, нельзя брать кредит, оформить банковскую карту и так далее. Однако многим так жить приходится. Сколько таких людей в стране - достоверно никто не знает. Елена Буртина ссылается на оценку комитета в 300–500 тыс. человек, но подчеркивает, что эта цифра очень приблизительна. МВД в своих документах называло цифру в 5 тыс. человек. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в колонке для "Известий" в 2019 году сообщила, что при последней переписи около миллиона граждан заявили, что у них нет документов, удостоверяющих личность.



Аттестат есть, человека нет



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Истории людей без паспорта бывают поразительны. Например, известно о семье из Улан-Удэ, которая в полном составе - дед, бабушка, мать и три ее несовершеннолетние дочери - не имеет ни одного официального российского документа. Только у бабушки имеется паспорт СССР. Свидетельство о рождении дочери она делать не стала, та не смогла получить паспорт, а потом - свидетельство о рождении на своих дочерей. Все три девочки хорошо учатся в местной школе, и никаких проблем у них не возникало до тех пор, пока не понадобилось принести паспорт для оформления ОГЭ в 9-м классе. Сейчас им уже выдали свидетельства о рождении.



Житель Ульяновска Алексей, которому сейчас 30 лет, рассказал "Известиям" свою историю. Он только сейчас получил, наконец, реальный шанс на оформление паспорта, но для этого пришлось написать обращение к губернатору Ульяновской области. До этого годы мытарств по различным инстанциям ни к чему не привели.



- В 1997 году мы приехали в Ульяновск из Крыма, на тот момент украинского. Я пошел в школу по советскому свидетельству о рождении, закончил 11-й класс, даже сдал в 2008 году ЕГЭ, - рассказал Алексей. - При этом в 14 лет мне сообщили, что я пока не могу получить паспорт, потому что нужно подтвердить, что я не учился на Украине в школе, что у меня нет там собственности и что я не являюсь гражданином этой страны. Пришлось делать запрос в Крым, который пришел к нам через несколько лет и не удовлетворил местную службу.



При этом Алексей - сын гражданина России, который получил гражданство практически сразу по приезду с Украины. Единственное, что мужчина в 1997 году сделал не так - не указал, что приехал в страну со своим сыном.



В итоге получение паспорта обернулось целой эпопеей с периодическими запросами на Украину, попытками получить необходимую прописку, для которой тоже нужен был паспорт. Семья обратилась к адвокату, через суд в 2009 году удалось добиться решения, чтобы УФМС приняло документы молодого человека на гражданство. Но решение суда просто потерялось.



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Алексею приходится доказывать, что он находился в России, хотя выехать из нее он не может. До 2008 года это еще было несложно - у него есть школьный аттестат. А дальше - проблематично: официально устроиться на работу он не мог, заручиться поддержкой своих неофициальных работодателей в этом вопросе тоже, чтобы не подставить их перед трудовой инспекцией. В итоге он сменил несколько мест работы, но ни на одном из них запросить подтверждение своего пребывания в России не может.



- У меня целая кипа документов, справок, есть даже медицинская книжка из военкомата, подтверждающая, что я годен для прохождения военной службы, - рассказывает Алексей. - Я приходил туда, говорил: хочу в армию. Они обрадовались, говорят, готовь документы, но в этом и была вся загвоздка. Попросили приходить, когда сделаю паспорт.



Таких людей немало, отмечает Елена Буртина. В приемной комитета "Гражданское содействие", по ее словам, новое лицо без документов появляется с периодичностью примерно раз в одну–две недели.



Паспортная амнистия



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Большая часть людей без паспорта, отмечает Буртина, - это граждане бывшего СССР, которые по каким-то причинам не получили гражданство ни одного из государств, образовавшихся при распаде страны. Вторая по численности - это те, кому выдали российские паспорта в нарушение установленного порядка и отобрали их после проверки обстоятельств, при которых документ был получен.



- Массовый обмен паспортов происходил часто без процедуры приема людей в гражданство, - говорит Буртина. - Спустя какое-то время выяснялось, что они не вступили в гражданство, и у них отбирали паспорта, признавали их необоснованно выданными. Эти люди тоже стали признаваться людьми без гражданства.



Зампред Совета по правам человека, правозащитник Евгений Бобров замечает, что в ситуации с аннулированием паспортов людей называют, по сути, виновными в том, что в ходе реорганизации ведомств и передачи сведений из консульств в МВД были утрачены сведения о них - и они заново должны проходить процедуру получения гражданства.



Для граждан бывшего СССР и людей с аннулированным паспортом есть упрощенный порядок вступления в гражданство, который называют паспортной амнистией, недавно его продлили до 2025 года. По нему человек, имевший гражданство СССР и способный подтвердить, что он прибыл в Россию до ноября 2002 года, имеет право на получение гражданства страны без лишних процедур, обязательных для иностранцев. Если же подтвердить это невозможно, например, оказался утерян советский паспорт, то необходимо проходить процедуру установления личности, которая по закону должна длиться три месяца, а на практике - гораздо дольше, говорит Буртина.



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- У нас есть семья, где мать и сын добились установления личности только с четвертой попытки, потратив на это почти пять лет, - рассказала она. - С заключением об установлении личности они смогли подавать заявление на гражданство в упрощенном порядке - без получения разрешения на временное проживание и вида на жительство.



Процедуры все в законе прописаны, но на деле многие годами не могут преодолеть бюрократические препятствия.



По словам Буртиной, проблема людей без паспорта актуальна до сих пор - в стране немало молодых людей, которые живут без документов, потому что родители по каким-то причинам не озаботились тем, чтобы ребенок получил паспорт или свидетельство о рождении. И для этих людей упрощенного способа получения гражданства нет.



- Они сначала должны получить разрешение на временное пребывание как иностранные граждане, потом вид на жительство - и только потом имеют право подать заявление на гражданство, даже если родились в России и все это время жили здесь, - говорит Буртина.



Просто отобрали паспорта



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Бобров замечает: за последнее время глобально ситуация для людей без гражданства в законодательстве не улучшилась, разве что продлили срок действия главы в законе о гражданстве, которую называют паспортной амнистией. При этом саму ситуацию с паспортной амнистией он критикует.



- В 2012 году вступили в силу поправки в закон о гражданстве, которые я считаю абсурдным и аморальным путем, потому что вместо того, чтобы отстать от таких людей, у них просто отобрали паспорта, - заявил Бобров. - По этой поправке с 2012 по 2017 год гражданства лишили 70 тыс. человек.



По его мнению, нельзя было лишать людей паспортов просто потому, что в результате реорганизации различных ведомств оказались потеряны сведения о них, и люди не вступили в гражданство, получив паспорт. Бобров отметил, что эти люди получали документы в паспортном столе, а не нелегально за взятки.



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- В этой ситуации нужно было привлечь к ответственности тех, кто был виноват в этом положении, а паспорта - сохранить, - считает Бобров. - В отношении тех, кто получал паспорт за взятки, нужно было возбуждать уголовные дела. А у нас решили просто отобрать у всех паспорта.



Недокрутили



Принятый в феврале закон о временном документе, удостоверяющем личность человека без гражданства, вступит в силу 23 августа этого года. Это удостоверение позволит лицам без гражданства законно находиться на территории России и работать без оформления патента. Оно будет действительно в течение 10 лет, но продлевать его необходимо каждый год, также встав на учет по месту жительства. Но этот документ будут выдавать лишь после установления личности.



- Этот закон тоже недокрутили, - считает Бобров. - Здесь следовало бы исходить из того, что не должно быть ни одного человека, который бы не мог быть документирован удостоверяющим личность документом. Но если наша миграционная служба, например, шлет по армянину запрос в Азербайджан, то, разумеется, ответа не получит. Мы же предлагали, чтобы людям, личность которых не удается установить, выдавали удостоверение с их слов, одновременно ужесточив ответственность за сообщение о себе заведомо ложных данных. Источник - Известия

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