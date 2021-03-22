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Хинди Американ бхай бхай: США предлагают Индии дружить против Китая
20:08 23.03.2021

В Дели с визитом побывал новый американский министр обороны Ллойд Остин

Кирилл Сенин

Укрепление двусторонних связей США и Индии и взаимодействие в составе различных международных групп и коалиций - такие вопросы обсуждались в ходе визита нового главы Пентагона Ллойда Остина в Дели. На Индию в Белом доме рассчитывают в том числе и в плане создания весомой силы, способной стать противовесом Китаю в глобальном масштабе. При этом США не отказываются от угроз в адрес Дели в связи с планами Индии по приобретению российских комплексов С-400. Подробности - в материале "Известий".

Важное партнерство

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Дальнейшее развитие военного сотрудничества Индии и Соединенных Штатов, а также укрепление двусторонних контактов с целью противодействия растущему влиянию Китая в Индийско-Тихоокеанском регионе - эти и другие глобальные и региональные вопросы обсудил в Дели министр обороны США Ллойд Остин. Индийская часть его азиатского турне длилась три дня, в течение которых у американского министра, в частности, состоялись встречи с его коллегой Раджнатом Сингхом, а также премьер-министром Нарендрой Моди.

"Индия становится все более важным партнером в стремительно меняющейся международной обстановке, - заявил глава минобороны Соединенных Штатов. - Я подтверждаю приверженность США к всеобъемлющему и рассчитанному на перспективу партнерству в сфере обороны с Индией, которая является центральным столпом нашего подхода к Индийско-Тихоокеанскому региону в целом".

Индийский коллега Остина отмечал, что в основном их переговоры сконцентрированы на вопросах "расширения сотрудничества по линии военных ведомств" двух стран. "Мы привержены реализации всего потенциала всеобъемлющего глобального стратегического партнерства", - указывал, в частности, Сингх.

Министр обороны Индии Раджнат Сингх встречает министра обороны США Ллойда Остина во время торжественного приема в Нью-Дели, Индия, 20 марта 2021 года

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Для наращивания контактов в военной и военно-технической сферах у двух государств есть весьма солидная база. "США и Индия последовательно активизировали свои взаимоотношения в военной сфере в последние годы, подписали целую серию контрактов в оборонной отрасли и углубили сотрудничество по военной линии. В 2019 году две стороны заключили сделок в оборонной сфере более чем на $3 млрд. Объем двусторонней торговли в рамках военно-технического сотрудничества вырос с нуля в 2008 году до $15 млрд в 2019-м, - пишет АР. - Американо-индийское сотрудничество в сфере безопасности пользуется серьезной двухпартийной поддержкой в Вашингтоне и значительно укрепилось с начала 2000-х, хотя соглашения в торговой области и оставались камнем преткновения".

Силы эффективного сдерживания

Впрочем, речь на встречах Остина в Дели шла не только о сфере ВТС. Как минимум столь же серьезное внимание на переговорах с высшими индийскими руководителями уделялось отношениям с Китаем, вернее, попыткам ограничить все возрастающее влияние КНР в регионе и на мировой арене, в том числе в научно-техническом и военном плане.

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Примечательно, что поездка Остина в Индию проходила всего через несколько дней после встречи лидеров Австралии, Индии, Японии и США. Этот неформальный стратегический союз, известный как Quad, считается региональным противовесом Китаю, регулярно "играющему военными мышцами" в спорных районах Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, в Тайваньском проливе, на границе с Индией.

"Администрация Байдена, вероятно, продолжит курс администрации Трампа, которая предпочла более жесткое отношение к Китаю, - пишет портал The Diplomat. - Однако в отличие от одностороннего подхода к вопросам внешней политики, который был принят во время президентства Трампа, Байден, похоже, хочет работать с коалицией союзников и партнеров, прежде всего на китайском направлении".

Япония

Министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Японии Нобуо Киси и глава МИД Японии Тосимицу Мотэги после пресс-конференции в Токио, Япония, 16 марта 2021 года

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Кроме того, визит Остина в Дели последовал почти сразу за американо-китайскими переговорами, которые прошли в очень напряженной и совсем не теплой обстановке - и вовсе не из-за того, что проводились на Аляске. В марте шеф Пентагона и госсекретарь США Энтони Блинкен летали еще и в Японию и Южную Корею - эти страны также являются важными партнерами США в геополитическом противостоянии с КНР.

Уверенности в том, что Остину и Блинкену в ходе контактов с партнерами в Азии удалось заручиться их поддержкой для совместного противодействия Китаю, нет. Во всяком случае, в итоговых заявлениях ни по итогам поездки шефа Пентагона в Индию, ни по итогам саммита Quad КНР об этом не упоминалось. Внимание на это обращает, в частности, находящаяся под контролем Компартии Китая газета Global Times в статье под заголовком "Попытка США объединить союзников в Азии против Китая не оправдала ожиданий - обозреватели". "В то время как Китай твердо идет по собственному пути развития, продолжает курс на открытость и расширяет взаимовыгодное сотрудничество с другими странами, "хрупкий альянс особо приближенных", собранный Соединенными Штатами, вскоре развалится", - приводит издание слова Ян Ксу, ведущего эксперта в Китайском институте международных исследований.

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Комплексная проблема

Американо-индийские отношения в прошлом развивались крайне неравномерно и не без трудностей. Тем не менее "продолжающееся укрепление позиций Китая подтолкнуло эти страны друг к другу во время правления Моди и ныне уже бывшего президента США Дональда Трампа", напоминает AFP. Сейчас же, отмечает The Diplomat, индийская часть азиатского турне шефа Пентагона "подчеркивает значимость индийско-американских стратегических отношений в существующей матрице безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе".

Впрочем, в альянс с Дели Вашингтон не готов вступать, идя на компромиссы и закрывая глаза на то, что Белый дом не очень устраивает. Так, в ходе визита тот же Остин говорил об озабоченности, которая есть у Вашингтона в контексте ситуации с соблюдением прав человека в Индии.

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Кроме того, в американо-индийских отношениях есть и еще более весомый раздражитель - планы Дели по приобретению российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Да и в целом, несмотря на миллиардные контракты американских оборонных компаний с Индией, крупнейшим поставщиком вооружений для республики является Россия.

Контракт на поставку С-400 на сумму $5,4 млрд был заключен в 2018 году. Часть суммы - порядка $850 млн - Дели уже перечислил. На соглашение Индия пошла, даже несмотря на риск американских санкций - за покупку тех же российских ЗРК Вашингтон уже ввел ограничения против Турции. Передача первых комплексов индийской стороне, по информации СМИ, намечена на нынешний год, а индийские чиновники утверждают, что ЗРК нужны республике как важный инструмент модернизации своих оборонных возможностей и перспектива американских санкций Дели не смущает.

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"Поставок С-400 [Индии] не было, поэтому и вопрос о санкциях не обсуждался", - уточнил Остин. Тем не менее от возможности такого "наказания" за покупку ракетных комплексов в Белом доме вовсе не отказываются. "Мы определенно призываем всех наших союзников и партнеров отказаться от российской техники... и по сути не участвовать в таких покупках, которые могут привести к введению санкций с нашей стороны", - подчеркнул руководитель американского военного ведомства в беседе с журналистами.

Поддержать возможный санкционный ход Белого дома в отношении Индии, судя по всему, готовы и в конгрессе. По крайней мере глава сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес в письме Остину еще до поездки последнего в Азию писал, что "если Индия решит завершить покупку С-400, этот шаг будет явно означать проведение значительной, а стало быть, подпадающей под санкции сделки с российским оборонным сектором". Выполнение договора на поставку ЗРК также подорвет возможности Индии по сотрудничеству с США и ограничит ее доступ к важным военных технологиям, добавлял сенатор.

"Слишком ценный партнер"

"Индийцы рассчитывают купить у американцев в перспективе побольше самолетов - морских разведчиков и беспилотников, а также получить новые технологии. При этом они надеются, что США не станут слишком сильно давить, требуя от Дели отказаться от военно-технического сотрудничества с Россией, потому что Индия для США - слишком ценный партнер в противостоянии Китаю", - полагает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Куприянов.

По его словам, "опыт показывает, что обострение американской санкционной лихорадки проходит и его можно просто пересидеть, как индийцы уже пересидели санкции при Трампе против Ирана". Кроме того, ограничиваться только, например, американским импортом в Дели не хотят - "Индия, наученная горьким опытом, диверсифицирует свои закупки, чтобы не зависеть от одного поставщика", добавил Куприянов в беседе с "Известиями".

Источник - Известия
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