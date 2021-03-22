Дождется ли Афганистан своего Нюрнберга, - Т.Хасанов

20:10 23.03.2021

ДОЖДЕТСЯ ЛИ АФГАНИСТАН СВОЕГО НЮРНБЕРГА

Казалось, к 1 мая американские вояки покинут Афганистан. Но Джо Байден с привычной американской вероломностью порушил сделку Трампа с талибами. Кровь будет литься дальше…



Все уже давно забыли, зачем Запад вломился в измученную страну в 2001 году. Сошла со сцены мифическая "Аль-Каида", морпехи развеяли над океаном прах Бен-Ладена, огульно обвиненного в атаках на "башни" Нью-Йорка. А самая длинная в истории война США все не кончается.



Стало очевидно, что нашествие переросло в упорную и беспощадную партизанскую войну с оккупантами, с их проплаченными ставленниками. Победы тут не может быть по определению, о чем говорит вся афганская история. Но США цепляются до конца, затягивая бойню под всякими благовидными предлогами.



Зачем на самом деле Вашингтону нужен Афганистан? Да затем же, что и Корея, Вьетнам, Югославия, Ирак, Сирия и другие пострадавшие страны. Дональд Трамп перед своим уходом прямо заявил, что все войны затеваются исключительно в интересах военно-промышленного комплекса США. Нужно же куда-то "утилизировать" огромные запасы снарядов, бомб, ракет, танков и вертолетов, чтобы разгрузить армейские склады и не допустить остановки заводов в Сиэтле, Балтиморе, Лос-Анджелесе…



Есть и другая задача. Держать в тонусе своих вояк, пропуская десятки тысячи солдат и офицеров через суровые военные будни. И вот эти циничные "учения", может быть, и есть самое главное.



Кроме обкатки новейших вооружений и боеприпасов, воякам из "международной коалиции" дают возможность в полной мере почувствовать себя новыми конкистадорами. Для которых, как известно, закон не писан.



Так, недавно Австралию потряс громкий и мерзкий скандал вокруг военных этой страны в Афганистане. Их там побывало больше 26 тысяч. Власти делали из них героев в "борьбе за свободу", осыпали наградами и новыми звездами на погонах. Пока в прессу не попали секретные файлы о зверствах.



Судья из Нового Южного Уэльса Пол Бреретон докопался до 39 убийств пленных и мирных граждан, непричастных к "Талибану". Сколько осталось за кадром, узнаем, видимо, не скоро.



Особенно отличился воздушный спецназ SASR. У этого подразделения бытует "замечательная" традиция кровавой "прописки" для новобранцев. Каждый из них должен был убить любого-женщину, старика, подростка-по приказу командира. Тогда ты наш!



Вот лишь один из эпизодов.



Патруль остановил двоих 14-летних подростков. Их обыскали, ничего опасного не нашли. Старший приказал на всякий случай (они были в тылу талибов) расправиться с подростками. Им перерезали горло, трупы упаковали в мешки и выбросили в реку.



В другом случае, у трех боевиков отрубили руки, чтобы снять отпечатки пальцев.



Чтобы замести следы, австралийцы подбрасывали оружие убитым, делали снимки и докладывали об "успешно выполненном задании".



Все это не проходит даром. Только в 2020-ом 57 австралийских солдат и офицеров, побывавших в Афганистане, покончили с собой. И 15 человек простились с жизнью уже за последние пару месяцев.



Командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл сегодня извиняется за эти преступления. И лицемерно добавляет, что, дескать, мы не оправдали доверие, "оказанное нам афганским народом, который обратился (!) за помощью".



Кроме него, однако, больше никто и не подумал каяться за свои зверства. Особенно это касается британцев и американцев.



О "подвигах" англичан, например, рассказала Би-би-си "Панорама" и газета Sunday Times. При этом они ссылались на расследование 11 отечественных детективов. Там был полный уголовный "букет"-убийства мирных жителей без суда и следствия, жестокие пытки и сексуальные надругательства над пленными. Был доказан неоспоримый факт-солдат Специальной авиадесантной службы (SAS) просто так убил трех детей, пивших чай у себя дома.



И что? В министерстве обороны Британии сделали круглые глаза-не было такого! В отказ пошел министр иностранных дел Доминик Рааб. Кампанию в прессе быстренько свернули…



Впрочем, британцам далеко до американцев. Об их зверствах писала вся мировая пресса, вплоть до New York Times. Все детально расписано и в докладе ООН от апреля 2019 года.



Под бомбами погибали пациенты больниц, жители кишлаков, многочисленные свадьбы, которые принимались за сборища боевиков, с беспилотников уничтожались автомобили и автобусы с пассажирами, дома, где, предположительно, были командиры талибов. Под огнем "Несокрушимой свободы" погибли за 20 лет войны около 45 000 ни в чем не повинных людей, многие стали калеками.



Где, спрашивается, все эти "Белые каски", Human Rights Watch, Амнисти, Фридом Хаус и прочие "борцы за свободу"? А там, где надо: внимательно изучают статью о мужеложстве в узбекском уголовном кодексе.



Вся надежда остается на Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Он как раз занимается военными извергами, геноцидом и преступлениями против человечности. Суд нередко в прошлом критиковали, что он занимается исключительно малыми странами, преимущественно в Африке. Пока в 2017-ом за дело не взялась принципиальная и смелая чернокожая прокурор Фату Бенсуда.



Она открыла расследование против американской армии и ЦРУ после очередного внутреннего спецдоклада. Под давлением США дело было закрыли, но в марте 2020-ом оно вновь ожило. Дональд Трамп в ответ разразился истерикой и отказал во въездных визах сразу всему составу МУС. Иначе говоря, шли вы лесом со своим судом…



Это вполне логично. США с первого дня создания МУС в 2001 году не признают его юрисдикции. Чтобы не связывать себе руки, чтобы американские вояки не боялись закона, правил ведения войны. Можно все!



Что все это напоминает? Правильно, подразделения СС во время Второй мировой. Они отличались особой жестокостью, не брали пленных, уничтожали узников лагерей, расстреливали мирных граждан, сжигали деревни, поселки и города. Им тоже можно было все. Ведь они клялись в верности лично Адольфу Гитлеру, не Рейху. Потому там были, как и в Международной коалиции в Афганистане, французы, латыши, украинцы, бельгийцы, голландцы, испанцы-словом вся Европа. А любые злодеяния им разрешил сам фюрер, обещая всю ответственность взять на себя лично.



Доберется ли МУС до военных преступников из Международной коалиции еще неизвестно. Как бы суд ООН сам не прикрыли, скажем, из-за нехватки финансов после пандемии. А бесстрашного прокурора не привлекли бы за "превышение полномочий".



Мы живем в мире, где некоторым "можно все". В ООН американцы и украинцы, например, голосуют против резолюции, осуждающей реабилитацию нацизма, ЕС дружно "воздерживается". А тем временем по Афганистану рыскают новые зондеркоманды…



Тимур Хасанов, политолог