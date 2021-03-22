Сторгуются? Главарь КырСовбеза Ташиев вылетел в Узбекистан для делимитации кыргызско-узбекской границы

21:29 23.03.2021

Ташиев вылетел в Узбекистан для делимитации кыргызско-узбекской границы



Глава правительственной делегации по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев вчера, 22 марта, вылетел в город Ташкент (Республика Узбекистан) для проведения совместных переговоров по вопросам кыргызско-узбекской границы.



Как сообщили в пресс-службе кабмина, в ходе его визита также состоится совместное заседание правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.



Заседание межправительственных делегаций будет проходить с 24 по 25 марта текущего года. Узбекскую делегацию премьер-министр РУз Абдулла Арипов.



Как отмечает пресс-служба правительства, во время визита президента Садыра Жапарова в Республику Узбекистан главы двух стран договорились об активизации работ правительственных делегаций, завершить которые планируется в ближайшее время.



Источник: argument.kg