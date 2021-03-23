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Тиски Запада спаяли Москву и Пекин. Россия и Китай договорились, как управлять миром, - "Къ"
00:15 24.03.2021

Министры иностранных дел РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И приняли программное заявление о "глобальном управлении в современных условиях". В нем объясняется, каким - с точки зрения Москвы и Пекина - должно быть справедливое мироустройство. Один из главных тезисов: единой модели демократии не существует, а потому нельзя вмешиваться в дела других государств под предлогом ее продвижения. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Китай показал, насколько сблизились две страны на фоне разлада отношений каждой из них с Западом.

Одним из ключевых итогов двухдневного визита Сергея Лаврова в Китай стало подписание совместного заявления "По некоторым вопросам глобального управления в современных условиях". Это первый такого рода программный документ, описывающий идеальный миропорядок, с точки зрения Москвы и Пекина. По данным "Ъ", подготовить такое заявление к визиту Сергея Лаврова предложила китайская сторона. Дополнительный вес документу придает тот факт, что он был не просто принят (как это чаще бывает с разного рода совместными заявлениями), а подписан двумя министрами.

Зачем именно сейчас понадобилось такое заявление, разъясняется в первом же абзаце. "Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции послужила катализатором изменений в мироустройстве и спровоцировала дальнейшую разбалансировку системы глобального управления. Под ударом оказались процессы экономического развития, возникают многочисленные новые вызовы и угрозы. Мир вступил в период высокой турбулентности и быстрых перемен",- говорится в нем. В этих условиях Россия и Китай, как разъясняется далее, сочли необходимым призвать международное сообщество, "отложив разногласия, укреплять взаимопонимание и наращивать сотрудничество в интересах всеобщей безопасности и геополитической стабильности, содействовать становлению более справедливого, демократического и рационального многополярного миропорядка".

В заявлении четыре пункта. В первом говорится о правах человека. Государства, как сказано в документе, должны "защищать и реализовывать" их "в политической и социально-экономической сферах, в областях культуры и экологии". Но делать это они могут "сообразно национальным особенностям".

Россия и Китай призывают "отказаться от политизации темы защиты прав человека, практики ее использования в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других государств и применения политики двойных стандартов".
Второй пункт заявления посвящен демократии. В документе подчеркивается, что "единого стандарта демократической модели не существует". "Необходимо уважать законные права суверенных государств самостоятельно определять свой путь развития. Вмешательство во внутренние дела суверенных государств под предлогом "продвижения демократии" недопустимо",- настаивают министры двух стран.

В третьем пункте говорится о приоритете международного права перед продвигаемым западными странами "миропорядком, построенным на правилах". Россия давно упрекает западные страны в том, что устанавливаемые ими правила - будь то односторонние санкции или гуманитарные интервенции - нарушают существующее международное право и прежде всего Устав ООН. Теперь вместе с ней эту позицию готов активно отстаивать и ранее воздерживавшийся от жестких заявлений Китай.

Заключительный пункт посвящен продвижению многостороннего сотрудничества. Россия и Китай считают, что международному сообществу "необходимо придерживаться таких принципов, как открытость, равноправие и деидеологизированность".

Основным инструментом ведения международных дел должен стать диалог, направленный на сплочение всех стран мира, а не на их разобщение, на сотрудничество, а не противоборство",- говорится в документе.

Подписание такого заявления, как и в целом визит Сергея Лаврова в Гуйлинь, продемонстрировало, насколько сблизились Россия и Китай на фоне разлада отношений каждой из стран с Западом. События прошлой недели в значительной степени усилили этот эффект. После того как президент США Джо Байден сказал, что считает своего российского коллегу Владимира Путина "киллером", а госсекретарь США Энтони Блинкен отчитал посетившую Аляску высокопоставленную китайскую делегацию за нарушения прав человека, визит российского министра в Китай был просто обречен на успех.

Ван И называл Сергея Лаврова не иначе как "дорогим другом", настаивал на том, что именно Китай и Россия на международной арене выступают "гарантами справедливости", и заверял, что "китайско-российские отношения выдержат любые испытания".

Сергей Лавров в долгу не остался. Он заявил, что его с Ван И дружба "отражает крепкую, добрососедскую связь между Россией и Китаем", поблагодарил за приглашение посетить "один из самых живописных районов Китая" и заверил, что стороны "будут делать все, чтобы российско-китайские отношения были в безопасности и не подвергались угрозам со стороны недружественно настроенных государств".

Как Сергей Лавров и Ван И преподали американцам урок дипломатии
О важности противодействия этим самым недружественным государствам два министра говорили много. По предложению китайской стороны первую часть переговоров в понедельник вечером едва ли не полностью посвятили этой теме. Когда во вторник утром Сергей Лавров и Ван И встретились вновь и в знак приветствия соприкоснулись предплечьями, вытянув при этом руки вперед, казалось, что они вот-вот покажут средние пальцы. Понятно кому.

В ходе пресс-конференции по итогам консультаций "Ъ" спросил Сергея Лаврова, заставляет ли конфликт с Западом Россию и Китай сближаться. Он сначала сказал, что дружба двух стран не направлена против третьих. Но потом продолжил: "Пока на западном фронте у нас без перемен (то есть все плохо.- "Ъ"), на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче".

Елена Черненко, Гуйлинь
23.03.2021

Источник - коммерсант
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