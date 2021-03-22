МирзиКрашСтрой. По первому Ташкентскому "Хилтону" уже пошли трещины...

00:18 24.03.2021

ПО ТАШКЕНТСКОМУ "ХИЛТОНУ" УЖЕ ПОШЛИ ТРЕЩИНЫ…

Все здания, построенные и возводящиеся в Узбекистане с 2017 года, будут подвергнуты повторному контролю до конца 2021-го.



Об этом-проект указа президента "О мерах по повышению ответственности и ответственности участников строительного процесса, установлению контроля в сфере строительства и кардинальному повышению его качества".



Не секрет, что качество современного строительства как в городах Узбекистана, так и особенно на селе не выдерживает никакой критики, считает автор ТГ-канала На Востоке не все как кажется.



Ташкентцы были свидетелями, как строился символ их города Хумо-арена: строительство началось в начале 2017 года и объект планировался к сдаче 2018 году. Был сдан годом позже. Документы о приемке были подписаны, но стройка продолжалась еще год. И сегодня многие системы здания работают по временной схеме.



Якобы "роскошный" отель "Хилтон": кто был внутри, уже удивлялся трещинам на самых видных местах… Практика скоростного строительства продолжается: нынешней зимой мы были свидетелями, как в Ташкент-сити в лютых холод в здания заливали бетон…



Стройки на селе - вообще повод для немедленного возбуждения уголовных дел. Огромные средства из бюджете (вернее, средства налогоплательщиков) были израсходованы впустую. Конкретно: в 2017 году на строительство домов на селе налогоплательщики страны направили 2,1 триллион сумов, в 2018 году - 12,2 млрд сумов. И т.д.



Строительство велось по странным проектам: в частности, в сельских домах устанавливались дорогая сантехника, хотя о канализации никто на селе сроду понятия не имеет… Дорогие современные отделочные материалы или пропали впустую, или "приляпаны" кое-как-рабочие просто не знают, как их использовать… Результат: все дома подлежали ремонту уже через полгода.



Теперь согласно указу президента (пока проекту), в течение 2021 года будет проведен полный повторный контроль зданий последних лет постройки.



Смущает только то, что контролировать поручено как раз тем, кто строил и принимал: Министерство строительства, Республиканский центр стандартизации в строительстве, Совмин Каракалпакии, хокимияты областей и Ташкента. Согласно постановлению, при выявлении проблем проверяющие должны обратиться в прокуратуру " для принятия мер к виновным должностным лицам". То есть они будут обвинять сами себя…