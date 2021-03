Неожиданный удар по Китаю. В Бирме острый политический кризис

Во время визита в Мьянму в январе 2020 года президент Китая Си Цзиньпин повысил статус соседа из Юго-Восточной Азии до статуса "страны общей судьбы", что является высшей дипломатической планкой Пекина. Цель заключалась в том, чтобы решительно подтолкнуть Мьянму в сторону активного сотрудничества с Китаем, оторвав от влияния Соединенных Штатов, и реализовать проекты на миллиарды долларов в рамках инициативы "Один пояс, один путь", включая нефте- и газопровод и порт в Индийский океан. Через год страна, занимающая важное стратегическое положение, погрузилась в хаос – после того, как при перевороте было свергнуто правительство Аун Сан Су Чжи.



Массовое продемократическое движение, развернутое с тех пор, обвиняет Китай в том, что он торгует свободой Мьянмы ради собственной стратегической выгоды. Поскольку силы безопасности Мьянмы убивают протестующих – на данный момент убито более 200 человек, – Пекин сталкивается с дилеммой: поддержать людей с оружием или встать на сторону все более антикитайской общественности.



Китаю на самом деле все равно, кто находится в правительстве, но ему нужно правительство, которое будет защищать китайские проекты и интересы", – сказал Ричард Хорси, политический аналитик из Мьянмы. Но "это вооруженные силы, которые, по мнению Пекина, не могут обеспечить стабильность... и чем больше Китай пытается наладить отношения с этим режимом, тем больше общественность оказывается за рамками их интересов.



Это чревато опасностью для интересов Китая. По данным китайских государственных СМИ, по меньшей мере 32 принадлежащие Китаю текстильные фабрики сожжены около недели назад в нескольких городах Мьянмы, в результате чего нанесен ущерб в размере около 37 миллионов долларов. Представитель МИД Китая потребовал немедленной защиты "китайских учреждений и персонала". По словам представителя швейной фабрики в районе Швепитар в Янгоне, китайские предприятия были закрыты во вторник, 15 марта, в районах горячих точек, в результате чего рабочие укрылись во "враждебной среде", непроницаемой из-за военного положения.



Все китайские сотрудники остаются на фабрике... там также размещена часть полиции,



– сказал представитель Пекина.



С тех пор в китайских СМИ появились зловещие комментарии: в одном из них говорилось, что Пекин могут подтолкнуть к "более решительным действиям… если власти не смогут выполнить свои обязательства и хаос продолжится".



Любое широкомасштабное народное восстание против интересов Китая может быть заразительным и способно распространить антикитайские недовольства в Камбодже, Лаосе и других местах,



– сказал Титинан Понгсудхирак, профессор политологии Тайского университета Чулалонгкорн.



В Мьянме общественное недовольство китайскими проектами раньше положило конец крупным инвестициям. Строительство плотины Myitsone стоимостью 3,6 миллиарда долларов в северном штате Качин было поставлено под вопрос 10 лет назад после широкого общественного противодействия.



Пекин пользуется исключительными рычагами влияния на Мьянму, но до сих пор отказывается квалифицировать военные действия как переворот. Он является крупнейшим иностранным инвестором страны и снабжает Татмадау (армию Мьянмы) военной техникой.



Наблюдатели говорят, что он также поддерживает союзы с этническими ополченцами на длинной границе с Китаем, которые десятилетиями сражались с армией.



Китай отрицает какие-либо предварительные сведения о перевороте 1 февраля, а его официальная позиция до сих пор заключалась в призыве к деэскалации при поддержке "всех сторон" кризиса в Мьянме после переворота.



11 марта Китай подписал заявление Совета Безопасности ООН, решительно осуждающее насилие против протестующих, – редкий акт со стороны Пекина, который ранее прикрывал Мьянму в ООН из-за предполагаемого геноцида против народа рохинджа. Тем не менее Китай остается потенциальным судьей, сказал Со Мьин Аунг, политический аналитик из Янгонского центра независимых исследований.



"Китай может сыграть прямую или косвенную посредническую роль в достижении компромисса на переговорах", – сказал он. Но сначала ему придется развеять гнев и подозрения в Мьянме. Антипекинские плакаты теперь распространены на протестах, где ходят слухи о полетах китайских самолетов, а в интернете призывают бойкотировать все китайское, от компьютерных игр до телефонов Huawei и сервиса TikTok.



Китай нянчится с Татмадау, это опора разрушения в нашей стране; Китай выкопал наш нефрит и драгоценности, забрал нашу нефть и теперь хочет разрезать нашу страну пополам своим трубопроводом,



– сказал один из сторонников демократии в Янгоне, пожелавший сохранить анонимность.



В последней серии обвинений Маунг Вайк, который ранее был осужден за торговлю наркотиками, сказал государственному телевидению, что раздал деньги министрам правительства, чтобы помочь своему бизнесу. Он сказал, что эти деньги включают 100 тысяч долларов, переданных Су Чжи в 2018 году для благотворительного фонда имени ее матери, 150 тысяч долларов в 2019 году, назначение которых он не указал, 50 тысяч долларов в феврале прошлого года и 250 тысяч долларов в апреле, опять же без указания цели.



Комиссия по борьбе с коррупцией расследует обвинения и пообещала принять меры против Су Чжи в соответствии с законом о борьбе с коррупцией, сообщила в четверг государственная газета Global New Light of Myanmar. Между тем суд выдал ордер на арест посла страны в ООН Чжо Мо Туна по обвинению в государственной измене, сообщает газета.



Мьянма



СТРОИТЕЛЬСТВО БАРРИКАД – А ИНОГДА И ИХ СЖИГАНИЕ – В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ТАКТИКОЙ ПРОТИВНИКОВ ХУНТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. ФОТО: AUNG KYAW HTET / GLOBALLOOKPRESS



Обвинение проистекает из его выступления 26 февраля в штаб-квартире ООН, в котором он осудил переворот и призвал международное сообщество к "самым решительным действиям" для восстановления демократии в своей стране.



По сообщению газеты, в государственной измене был также обвинен Ман Вин Хаинг Тан, скрывающийся гражданский лидер правительства Мьянмы.



На прошлой неделе жители пригорода Янгона подожгли уличные баррикады, чтобы заблокировать действия полиции по охране общественного порядка.



На видео были видны клубы дыма, поднимающиеся над районом шахты Тха в городском поселке Хлаинг, а еще одна баррикада горела в центре жилого района. Один житель, который не пожелал называть своего имени, опасаясь возмездия, сказал Associated Press, что протестующие подожгли их, узнав о приближении колонны полицейских грузовиков.



Строительство баррикад – а иногда и их сжигание – в настоящее время является установившейся тактикой противников хунты по всей стране, цель которой – воспрепятствовать передвижению полиции и армии. Заграждения также обеспечивают некоторую защиту от ставшего частым использования боевых патронов против митингующих. По разным данным, с момента переворота силы безопасности убили более 200 человек.



В прошлый четверг глава хунты посетил онлайн-встречу военачальников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). После переворота высокопоставленный генерал Мин Аунг Хлаинг редко появлялся перед международным собранием. Ранее в этом месяце председатель АСЕАН призвал положить конец насилию в Мьянме и начать переговоры с целью достижения мирного урегулирования.



Очевидно, что США будут использовать данные события для попыток как-то повлиять на политические процессы в стране и подорвать влияние Китая. Притом не только в Мьянме, но и во всем регионе.



Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.