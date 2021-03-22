Инвесторы бегут из Кыргызстана как черти от ладана, - Марал радиосу

00:30 24.03.2021

"Первоклассный инвестор бежит из Кыргызстана"



Автор: Айжамал Толубай

Марал радиосу



Для прибытия качественных инвестиций необходимо, чтобы в стране были качественные политические правила и суды, выносящие справедливое решение, сказала в интервью "Марал" юрист Таттыбубу Эргешбаева.



По ее словам, в соответствии с ситуацией в страну прибывают некачественные бизнесмены и некачественные инвестиции из Пакистана, Индии, Китая и других соседних стран, они подвизаются в делах с примесью коррупции.



Из-за отсутствия средств в госказне новая власть наполняет бюджет через бизнес. Тем самым снизился инвестиционный климат в стране.



Не создано благоприятных условий для малого бизнеса, который вносит существенный вклад в госбюджет. И неизвестно, в каком состоянии в итоге окажется страна.



Источник: maralfm.kg