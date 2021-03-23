Эр-Рияд от отчаяния мирится с йеменцами. Саудовская Аравия вызывает хуситов на диалог, - И.Субботин

07:23 24.03.2021

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



23.03.21



Саудовский мирный план по Йемену, представленный накануне шестой годовщины вооруженного конфликта министром иностранных дел королевства Фейсалом бин Фарханом, был встречен скептически как местными повстанцами-хуситами, так и их общепризнанным покровителем – Ираном. От Эр-Рияда потребовали полного, а не частичного снятия блокады с истощенной страны и вывода своих сил. В своем же нынешнем виде саудовская инициатива преследует совершенно другие цели, полагают ее критики.



МИД Ирана выпустил 23 марта специальное заявление, посвященное шестой годовщине войны в Йемене. В нем отмечается, что результативным шагом будет "одновременные прекращение огня и установление перемирия". "Иран с самого начала войны подчеркивал, что у йеменского кризиса нет военного решения, – говорится в заявлении дипведомства Исламской Республики. – Тегеран поддержит любую мирную инициативу, основанную на прекращении агрессии, установлении всеобщего перемирия, окончании оккупации, снятии экономической блокады и начале политического диалога, а также на предоставлении власти народу Йемена для определения своего будущего без вмешательства иностранных сил".



Ооновские структуры, в свою очередь, сочли саудовское предложение по Йемену удовлетворительным и соответствующим их усилиям. "Мы приветствуем объявление Саудовской Аравии о ее намерении предпринять ряд мер для окончания конфликта в Йемене, – заявил на своем регулярном брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак. – Мы также приветствуем то, что Саудовская Аравия поддержала действия ООН".



Предложения по Йемену представил накануне глава саудовского дипведомства. Фейсал бин Фархан, в частности, сообщил, что его страна поддерживает "полное прекращение огня под патронажем ООН" и "перезапуск политических переговоров", а также открытие аэропорта города Сана для международных рейсов. Как лидер действующей в Йемене аравийской коалиции Саудовская Аравия также готова на частичное снятие блокады. Так, королевство предлагает разблокировать важный йеменский порт Ходейда. В Эр-Рияде считают необходимым, чтобы все портовые сборы впоследствии поступали на совместный счет в Центральном банке Йемена. Вероятно, на более масштабные меры по снятию блокады в королевстве пока не готовы.



Заместитель министра обороны Саудовской Аравии Халид бин Сальман в серии твитов обратил внимание на то, что дипломатическое предложение его страны соответствует всем предыдущим мирным инициативам по Йемену. Принц Халид подчеркнул также, что план дает возможность оказать противодействие "иранским экспансионистскими целям". "Мы надеемся, что они быстро примут его и начнут мирные консультации между всеми йеменскими сторонами для достижения всеобъемлющего и устойчивого политического урегулирования", – написал заместитель шефа оборонного ведомства, имея в виду лидеров хуситского движения "Ансар Аллах". Однако повстанческие силы встретили предложения Эр-Рияда без особого энтузиазма.



Источник катарского издания Middle East Eye в "Ансар Аллах" выразил уверенность, что саудовская инициатива рассчитана исключительно на то, чтобы произвести эффект в СМИ и отбелить саудовскую дипломатию в глазах международного сообщества. "Это несерьезно, – отметил он. – Государства-агрессоры, которыми руководит Саудовская Аравия, хотят исказить реальное положение дел, рассказывая всем, что они предлагают мир, в то время как "Ансар Аллах" этого не принимает". По словам собеседника Middle East Eye, Эр-Рияд и его региональные союзники диктуют собственные условия мира, однако их план не обещает Йемену ничего хорошего. Меры по ослаблению блокады хуситские лидеры считают уловкой.



Официальные лица повстанческого движения выступают за безусловное и полное снятие блокады, которая за эти годы успела привести к одной из крупнейших гуманитарных катастроф в мире. Кроме того, хуситы выступают за то, чтобы очистить йеменскую территорию от присутствия иностранных сил. Этот призыв, вероятно, адресован не только к Саудовской Аравии, но и к Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), которые, несмотря на заявления о выводе войск, сохраняют ограниченные активы в республике и поддерживают сепаратистов-южан. Йеменских мятежников самих считают инструментом региональной политики Ирана. По крайней мере то, что хуситы используют иранское оружие, зафиксировано в соответствующих исследованиях ООН.



Комментируя "НГ" саудовский план, глава инициативы "Будущее Ирана" в вашингтонском аналитическом центре "Атлантический совет" (признан в РФ нежелательной организацией) Барбара Славин заметила, что в этом шаге Саудовской Аравии чувствуются отчаяние и реакция на американское давление. "Я боюсь, что хуситы будут продолжать сражаться до тех пор, пока не возьмут Мариб (богатый нефтью район Йемена. – "НГ")", – выразила предположение эксперт. В этом случае они явно окажутся победителями. Вероятно, в той степени, в которой вообще можно говорить о победе в этой ужасной многолетней войне, заключила собеседница "НГ".