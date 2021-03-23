В сфере прав человека Россия плывет в одной лодке с Китаем, - В.Скосырев

07:24 24.03.2021

Запад подталкивает Пекин и Москву к сплочению

Владимир Скосырев

23.03.21



Лавров легко нашел общий язык с Ван И.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал на пресс-конференции в Гуйлине, что России и Китаю нужно отстаивать принципы международного права, чтобы дать отпор попыткам Запада навязать всем свои правила. Это заявление прозвучало на фоне эскалации нажима на КНР со стороны ЕС, США, их союзников, обвинивших ее в массовых репрессиях против уйгуров. В соответствии с курсом Вашингтона на формирование коалиции против Пекина они обрушили на нынешних и бывших китайских чиновников и полувоенную организацию серию санкций за создание лагерей в Синьцзяне. Брюссель и Лондон сделали такие шаги впервые после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. В ответ Китай внес в свой черный список 10 депутатов Европарламента и несколько мозговых трестов в Европе.

США в своих обвинениях по адресу Китая пошли дальше партнеров. Они назвали гонения на уйгуров геноцидом. В то же время Япония, единственная страна из группы G7, семи индустриальных государств, не присоединилась к осуждению КНР. МИД Китая заявил, что решение ЕС ни на чем, кроме лжи и дезинформации, не основывается.



Визит Лаврова в Поднебесную и усиление нападок на Китай – это события, которые скорее всего случайно совпали по времени. Но они подспудно подталкивают обе державы к тому, чтобы координировать меры против явных и потенциальных "крамольников", помышляющих о смене режимов в РФ и КНР. Пусть эти помыслы на данный момент выглядят пустыми мечтаниями. Тем не менее принятие ряда репрессивных законов в России и одобрение в Китае законодательства, грозящего тюрьмой участникам мирных протестов в Гонконге, говорят о том, что в Москве и Пекине угрозу цветных революций принимают всерьез.



"Ситуация в мире проще не становится. Она все больше и больше характеризуется попытками наших западных коллег всеми правдами и неправдами обеспечить свое доминирование, игнорируя объективный ход истории", – указал после беседы с министром иностранных дел КНР Ван И Лавров.



О том, к чему ведет объективный ход истории, можно спорить. Но трудно не согласиться с замечанием Лаврова о том, что китайский народ продемонстрировал выдержку и упорство в борьбе с коронавирусом. Именно благодаря этим чертам характера китайцев КНР стала единственной крупной державой в мире, сумевшей быстро восстановить рост экономики после пандемии. Не случайно, как пишет Financial Times, Евросоюз попал в незавидное положение. Ему приходится поддерживать политические и экономические связи с Пекином, одновременно вступая с ним в противостояние в других областях.



Госсекретарь США Энтони Блинкен на встречах с министрами ЕС и НАТО в Брюсселе требует, чтобы антикитайские санкции стали еще более жесткими. Он ссылается на свидетельства правозащитников и экспертов ООН о том, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР было отправлено в лагеря более 1 млн человек. Однако Пекин заявляет, что лагеря нужны для профессионального обучения местного населения и борьбы с экстремизмом.



Во вторник МИД КНР вызвал посла ЕС Николаса Чапиуса и потребовал, чтобы блок исправил ошибку, которая грозит еще больше осложнить его отношения с Китаем. Под санкции Китая попали депутаты Европарламента и Альянс фонда демократий, основанный бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. В черный список был включен и немецкий ученый Адриан Зенз, исследование которого широко использовал Госдепартамент США.



КНР не ограничивается мерами дипломатического характера. Ряд предприятий в Синьцзяне и физических лиц собрались с помощью адвокатов начать судебный процесс против Зенза в США. Эти лица называют его антикитайским псевдоученым и требуют компенсации морального вреда, нанесенного им. По убеждениям христианский фундаменталист Зенз – член Мемориального фонда жертв коммунизма, крайне правой организации, созданной правительством США в 1993 году.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений ВШЭ, отметил: "Китаю и России непросто сопротивляться санкциям. Они сильно зависят от связей с Западом. Торговые связи сейчас сокращаются. Доля Европы в торговле с Россией уменьшается. У Китая огромная торговля с США. Он теперь старается больше ориентироваться на внутренний рынок, страны АСЕАН. В качестве ответа на давление Россия и Китай могли бы развивать торгово-экономическое сотрудничество. Но Россия здесь мало что может предложить, кроме сырья".



Что касается прав человека, то у России, как и у Китая, по сравнению с Западом разные интерпретации прав человека. Член политбюро КПК Ян Цзечи на встрече с американскими чиновниками на Аляске так и сказал: "У вас американская демократия, а у нас своя демократия. Мы ее понимаем по-другому. В наши внутренние дела вы не должны вмешиваться".



"Вот так и получилось, что Россия попала в одну категорию с такими странами, как Китай или Иран", – заключил Лукин.



Репутация, прямо скажем, для России незавидная, но пока она все больше попадает в зависимость от Китая, улучшить ее не удастся.



23.03.21