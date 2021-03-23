 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.03.2021
08:08  Мирзиеев подписал указ "О сокращении бюрократии"
07:54  Шыкмаматов: Кыргызстан не сможет своими силами построить ГЭС "Камбар-Ата-1"
07:48  В КырПарламент влез депутатом Осмонов (партия "Бир бол", экс-"Ыйман нуру", экс-"Мекеним Кыргызстан"...)
07:39  Транзит власти в России может начаться в мае, но Путин непредсказуем, - А.Седова
07:36  Лавров полетел в Азию пробивать путь к большим деньгам, - "СП"
07:27  Саудовская Аравия предложила мир на годовщину войны, - М.Беленькая
07:24  В сфере прав человека Россия плывет в одной лодке с Китаем, - В.Скосырев

07:23  Эр-Рияд от отчаяния мирится с йеменцами. Саудовская Аравия вызывает хуситов на диалог, - И.Субботин
00:30  Инвесторы бегут из Кыргызстана как черти от ладана, - Марал радиосу
00:26  Неожиданный удар по Китаю. В Бирме острый политический кризис
00:18  МирзиКрашСтрой. По первому Ташкентскому "Хилтону" уже пошли трещины...
00:15  Тиски Запада спаяли Москву и Пекин. Россия и Китай договорились, как управлять миром, - "Къ"
Вторник, 23.03.2021
21:29  Сторгуются? Главарь КырСовбеза Ташиев вылетел в Узбекистан для делимитации кыргызско-узбекской границы
20:10  Дождется ли Афганистан своего Нюрнберга, - Т.Хасанов
20:08  Хинди Американ бхай бхай: США предлагают Индии дружить против Китая
20:02  Афганистан 1978-1980: взгляд сквозь время, - мемуары полковника Кузнецова
20:01  Чужие среди своих: как живется в России без документов
19:59  Наурызовские "святки" в Казахском Средиземье, - Н.Даутбеккызы
18:42  Смартфон как оружие массового поражения. О разработке методов управления человеческим поведением
18:40  Китайско-американская дипломатическая дуэль на Аляске, - В.Пироженко
18:28  ВОЗ: ситуация с полиомиелитом в Таджикистане чрезвычайная
17:48  Эрдоган своим эмоциональным выступлением обрушил... турецкую лиру, - Rai Al Youm
16:35  Объединятся ли Китай и Россия против США? - Neue Zurcher Zeitung
16:33  Россия и Китай хотят отделиться от глобальной системы расчетов, - Handelsblatt
14:45  Путин вакцинируется. По секрету всему свету
14:38  Клановая экономика. Россия ищет новый путь развития, - М.Коннов
14:32  В Узбекистане прокомментировали видео с полуобнаженными женщинами, готовившими сумаляк в ночном клубе
14:10  В центре Ташкента лихач задавил на "зебре" молодую актрису Бахору Рахимову
13:41  Студентам из Кыргызстана разрешили въезд в Россию
13:26  BP ушла с казахстанского шельфа Каспия…Так и не дойдя до него
12:58  Казпремьер Мамин прибыл на переговоры в Москву
11:54  30 на 70%. Азербайджан и Туркменистан разрешили 40-летний спор о каспийском месторождении "Дружба"
11:36  Всемирно-тюркский саммит в казахстанской "столице" тюрко-мира городишке Туркестан - переформатирован в офф-лайн
10:25  Перепончатое крыло Березовского, - Александр Проханов
09:00  Сформирована "Комиссия по земельной реформе" в Казахстане
08:37  Грузия ввязывается в гастарбайтерскую войну с Украиной за мытье израильских унитазов
08:30  РосПромТорг. Меняем зависимость от США на зависимость от Китая, - "СП"
08:03  Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве
07:54  Очередной американский стрелок-маньяк положил в супермаркете в Колорадо 10 человек
07:52  Молдавские полит-страсти. Санду отбила правительство у Додона, - "НГ"
00:52  Вашингтон обхаживает Дели, - Д.Седов
00:33  Путин и Си Цзиньпин дадут Байдену общий ответ, - В.Скосырев
00:25  Более двух миллионов узбеков рванули за лучшей долей в США
00:03  Боливия – провал операции ЦРУ, - Нил Никандров
Понедельник, 22.03.2021
21:55  В Москве 24/03 открывается отложенная из-за вируса Книжная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22
21:21  Дыхание войны на Ближнем Востоке, - С.Кожемякин
20:41  Российские инвесторы получат акции газопровода "Пакистанский поток"
20:27  "Год прошел впустую". Студентам из Таджикистана не разрешили въезд в РФ для продолжения учебы
20:25  Эмомали Рахмон отложил поездку в Бохтар. СМИ заговорили об ухудшении состояния здоровья таджикского президента
20:22  КырПравительство ликвидировало Департамент науки. Ввиду полного отсутствия таковой?
20:18  "Если будет меняться махалля - изменится все общество" - Шавкат Мирзиеев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В сфере прав человека Россия плывет в одной лодке с Китаем, - В.Скосырев
07:24 24.03.2021

Запад подталкивает Пекин и Москву к сплочению
Владимир Скосырев
23.03.21

Лавров легко нашел общий язык с Ван И.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал на пресс-конференции в Гуйлине, что России и Китаю нужно отстаивать принципы международного права, чтобы дать отпор попыткам Запада навязать всем свои правила. Это заявление прозвучало на фоне эскалации нажима на КНР со стороны ЕС, США, их союзников, обвинивших ее в массовых репрессиях против уйгуров. В соответствии с курсом Вашингтона на формирование коалиции против Пекина они обрушили на нынешних и бывших китайских чиновников и полувоенную организацию серию санкций за создание лагерей в Синьцзяне. Брюссель и Лондон сделали такие шаги впервые после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. В ответ Китай внес в свой черный список 10 депутатов Европарламента и несколько мозговых трестов в Европе.
США в своих обвинениях по адресу Китая пошли дальше партнеров. Они назвали гонения на уйгуров геноцидом. В то же время Япония, единственная страна из группы G7, семи индустриальных государств, не присоединилась к осуждению КНР. МИД Китая заявил, что решение ЕС ни на чем, кроме лжи и дезинформации, не основывается.

Визит Лаврова в Поднебесную и усиление нападок на Китай – это события, которые скорее всего случайно совпали по времени. Но они подспудно подталкивают обе державы к тому, чтобы координировать меры против явных и потенциальных "крамольников", помышляющих о смене режимов в РФ и КНР. Пусть эти помыслы на данный момент выглядят пустыми мечтаниями. Тем не менее принятие ряда репрессивных законов в России и одобрение в Китае законодательства, грозящего тюрьмой участникам мирных протестов в Гонконге, говорят о том, что в Москве и Пекине угрозу цветных революций принимают всерьез.

"Ситуация в мире проще не становится. Она все больше и больше характеризуется попытками наших западных коллег всеми правдами и неправдами обеспечить свое доминирование, игнорируя объективный ход истории", – указал после беседы с министром иностранных дел КНР Ван И Лавров.

О том, к чему ведет объективный ход истории, можно спорить. Но трудно не согласиться с замечанием Лаврова о том, что китайский народ продемонстрировал выдержку и упорство в борьбе с коронавирусом. Именно благодаря этим чертам характера китайцев КНР стала единственной крупной державой в мире, сумевшей быстро восстановить рост экономики после пандемии. Не случайно, как пишет Financial Times, Евросоюз попал в незавидное положение. Ему приходится поддерживать политические и экономические связи с Пекином, одновременно вступая с ним в противостояние в других областях.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встречах с министрами ЕС и НАТО в Брюсселе требует, чтобы антикитайские санкции стали еще более жесткими. Он ссылается на свидетельства правозащитников и экспертов ООН о том, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР было отправлено в лагеря более 1 млн человек. Однако Пекин заявляет, что лагеря нужны для профессионального обучения местного населения и борьбы с экстремизмом.

Во вторник МИД КНР вызвал посла ЕС Николаса Чапиуса и потребовал, чтобы блок исправил ошибку, которая грозит еще больше осложнить его отношения с Китаем. Под санкции Китая попали депутаты Европарламента и Альянс фонда демократий, основанный бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. В черный список был включен и немецкий ученый Адриан Зенз, исследование которого широко использовал Госдепартамент США.

КНР не ограничивается мерами дипломатического характера. Ряд предприятий в Синьцзяне и физических лиц собрались с помощью адвокатов начать судебный процесс против Зенза в США. Эти лица называют его антикитайским псевдоученым и требуют компенсации морального вреда, нанесенного им. По убеждениям христианский фундаменталист Зенз – член Мемориального фонда жертв коммунизма, крайне правой организации, созданной правительством США в 1993 году.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений ВШЭ, отметил: "Китаю и России непросто сопротивляться санкциям. Они сильно зависят от связей с Западом. Торговые связи сейчас сокращаются. Доля Европы в торговле с Россией уменьшается. У Китая огромная торговля с США. Он теперь старается больше ориентироваться на внутренний рынок, страны АСЕАН. В качестве ответа на давление Россия и Китай могли бы развивать торгово-экономическое сотрудничество. Но Россия здесь мало что может предложить, кроме сырья".

Что касается прав человека, то у России, как и у Китая, по сравнению с Западом разные интерпретации прав человека. Член политбюро КПК Ян Цзечи на встрече с американскими чиновниками на Аляске так и сказал: "У вас американская демократия, а у нас своя демократия. Мы ее понимаем по-другому. В наши внутренние дела вы не должны вмешиваться".

"Вот так и получилось, что Россия попала в одну категорию с такими странами, как Китай или Иран", – заключил Лукин.

Репутация, прямо скажем, для России незавидная, но пока она все больше попадает в зависимость от Китая, улучшить ее не удастся.

23.03.21

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616559840
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №522
- Сенаторы ратифицировали Протокол по борьбе с хищениями автотранспорта
- Н.Нигматулин провел встречу со Спикером Парламента КНР Ли Чжаньшу
- В Мажилисе обсуждают инициированный Президентом страны законопроект, запрещающий продажу и аренду земель иностранцам
- Кадровые перестановки
- Рост цен на сигареты приведет к распространению контрафакта – сенатор
- Министр иностранных дел Казахстана начал свой официальный визит в Турцию
- Российский запрет на ввоз казахстанских томатов и перцев признан барьером
- Скандал с Токтаром Аубакировым: Минэкологии проверит сведения о браконьерстве в резервате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  