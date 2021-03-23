Саудовская Аравия предложила мир на годовщину войны, - М.Беленькая

07:27 24.03.2021

Эр-Рияд объявил об инициативе по прекращению огня в Йемене



"Коммерсантъ" от 23.03.2021,

Практически сразу после того, как к урегулированию в Йемене подключились США, со своими собственными мирными предложениями выступила Саудовская Аравия, которая уже шесть лет воюет в этой стране против хуситского движения "Ансар Аллах". Инициатива королевства с разной степенью энтузиазма была поддержана международным сообществом, но отвергнута хуситами. Причем не только на словах, но и на деле. Во вторник они нанесли новый удар по саудовской территории.



Военный представитель хуситского движения "Ансар Аллах" бригадный генерал Яхья Сариа объявил во вторник о новой атаке по территории Саудовской Аравии. В этот раз мишенью запущенного хуситами беспилотника Qasef-2К, созданного на основе дрона Ababil-T иранской разработки, стал аэропорт Абха. "Мы подтверждаем, что наши операции будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится агрессия и блокада",- сообщил он в своем Twitter. Генерал также сообщил, что ПВО хуситов сбила саудовский беспилотник американского производства MQ-9 над провинцией Мариб, где "Ансар Аллах" активно наступают на позиции проправительственных сил.



Напомним, шесть лет назад - 22 марта 2015 года - арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала военную кампанию против хуситов под предлогом помощи в возвращении власти президенту Абд-Раббу Мансуру Хади. Хуситское движение "Ансар Аллах" и ядро бывшей партии "Всеобщий народный конгресс" контролируют около 20% территории Йемена, в том числе столицу страны Сану. На этой территории проживает около 80% населения страны. Правительство Хади с переменным успехом контролирует юг, где то и дело вспыхивают локальные конфликты, не связанные с хуситами. В феврале 2020 года ОАЭ вывели свои войска из Йемена, тогда как Саудовская Аравия продолжила операции против хуситов. Попытка прекращения огня предпринималась арабской коалицией год назад на фоне призывов генсека ООН Антониу Гутерриша к участникам мировых конфликтов остановить вражду в условиях пандемии коронавируса. Однако пауза была недолгой. Военные операции в Йемене продолжились, как и обстрелы хуситами саудовской территории.



В последние недели интенсивность обстрелов королевства резко возросла. Они происходят через каждые несколько дней.



Только в минувшую пятницу "Ансар Аллах" сообщил, что его беспилотники нанесли не менее шести ударов по объектам саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в Эр-Рияде.

Это была уже вторая атака по инфраструктуре компании за месяц. Между ними были и другие удары, в том числе по аэропорту Абха, который из-за близости к йеменской границе (всего 120 км) стал излюбленной мишенью хуситов.



Последняя атака была их своеобразным ответом на новое предложение о прекращении огня со стороны Саудовской Аравии. "Мы хотим, чтобы пушки полностью замолчали",- заявил в понедельник министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан, объявляя об "инициативе по прекращению йеменского кризиса и достижению всеобъемлющего политического урегулирования, которое включает полное прекращение огня под контролем ООН". Предложение Эр-Рияда включает частичное возобновление работы международного аэропорта Саны и порта Ходейды на Красном море, поступление таможенных сборов и налогов на общий счет властей юга и севера в Центробанке, поставки топлива и гуманитарной помощи на север страны, а также возобновление мирных переговоров. Фейсал бен Фархан подчеркнул, что Эр-Рияд "дает хуситам шанс повернуться навстречу интересам Йемена и его народа вместо отстаивания интересов Ирана", которого Саудовская Аравия считает главным вдохновителем и поставщиком оружия "Ансар Аллах" для войны с королевством. "Инициатива вступит в силу, как только хуситы согласятся с ней",- подчеркнул он.



Как прошел визит Сергея Лаврова в Саудовскую Аравию

Однако хуситы отказались. "Любые позиции или инициативы, в которых не обозначено, что Йемен в течение шести лет подвергается агрессии и блокаде, и которые не отделяют гуманитарную сторону от любых военных или политических сделок и не снимают осаду, не являются ни серьезными, ни новыми",- сообщил в Twitter официальный представитель хуситов и глава их делегации на переговорах Мухаммед Абдессалям. По его словам, агрессия в отношении Йемена и блокада страны должны прекратиться, а вопрос об открытии аэропорта Саны и порта Ходейды не должен зависеть от политических и военных действий.



Негативно отнеслись хуситы и к выдвинутым в середине марта предложениям по прекращению огня в Йемене, разработанными США при посредничестве Омана. По данным СМИ, речь шла о том, что арабская коалиция прекращает бомбардировки Йемена, а хуситы - удары по территории королевства. Упоминалось в предложениях и про порт Ходейды и аэропорт Саны. Спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг сообщил о том, что план Вашингтона поддержан Эр-Риядом. Теперь США поддержали саудовский план, который практически идентичен. Более того, все эти предложения напоминают план спецпосланника генсека ООН по Йемену Мартина Гриффитса, который уже почти год попеременно отвергает то одна, то другая сторону конфликта. Как отметил в беседе с "Ъ" дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров по Йемену, "трудно не согласиться с хуситами", что нового в инициативе Эр-Рияда ничего нет.



Собеседник отметил, что хуситы уже почти никому не доверяют и для них было бы важно пересмотреть принципы, заложенные в принятую в 2015 году резолюцию СБ ООН 2216, где ответственность за конфликт в стране возлагается только на "Ансар Аллах".

Тем не менее источник назвал саудовские предложения позитивными, как любой шаг, направленный на урегулирование.



Практически все стороны, интересующиеся йеменским урегулированием, поддержали инициативу Эр-Рияда, но сделали это с разной степенью энтузиазма. Особенно интересным был ответ Тегерана. В заявлении МИД Ирана речь шла о поддержке любого политического решения, основанного на прекращении огня и экономической блокады, начале йеменско-йеменского политического диалога и формировании правительства без иностранного вмешательства. В тексте, с тонким намеком на военную кампанию арабской коалиции, указывалось, что у кризиса в Йемене нет военного решения. А иранское агентство "Мехр" и вовсе отметило: похоже, что военные успехи "Ансар Аллах" вызвали беспокойство среди саудовцев и американцев.



В ООН также одобрили заявления Эр-Рияда, но восприняли это как поддержку своей инициативы и работу Мартина Гриффитса. Очень долго взвешивала формулировки Москва. Приветствуя предложения Саудовской Аравии, в МИД РФ подчеркнули: "исходим из того, что достижение комплексного и долгосрочного урегулирования данного конфликта возможно на основе адекватного учета интересов всех ведущих йеменских политических сил". В первую очередь, по мнению Москвы, это предполагает полное снятие морской, воздушной и сухопутной блокады с Йемена.



В МИД РФ также обещали продолжить поддерживать Мартина Гриффитса и призвали все стороны конфликта - и хуситов, и президента Хади - "проявить конструктивный подход".

Ранее постпред РФ при ООН приветствовал активное подключение США к диалогу по Йемену, в том числе возобновление ими гуманитарной помощи.



На фоне появления новых и очевидно похожих предложений по урегулированию в Йемене ряд экспертов отмечают, что Эр-Рияду было важно проявить инициативу на фоне непростых отношений с Вашингтоном. США активно критикуют королевство за нарушение прав человека, приостановили поставку ему наступательных вооружений и, самое страшное для Эр-Рияда, задумались о диалоге с Ираном. Фактически единственное, в чем США выражали солидарность с Саудовской Аравией за последнее время, было осуждение атак хуситов по объектам королевства. И, как отмечают эксперты, Саудовской Аравии выгодно выступить инициатором мирного диалога и переложить всю вину за продолжение военных действий на хуситов или Иран. Однако тот факт, что хотя бы одна сторона конфликта активно пытается положить конец войне,- уже шаг вперед, считают собеседники "Ъ".



Марианна Беленькая

24.03.21