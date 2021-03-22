Транзит власти в России может начаться в мае, но Путин непредсказуем, - А.Седова

07:39 24.03.2021

Транзит власти может начаться в мае, но Путин непредсказуем

Парламент разрешил президенту баллотироваться на новые сроки, но пока не решено, воспользуется ли он этим правом

Анна Седова



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Илья Гращенков Павел Салин



23 марта Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит действующему президенту Российской Федерации вновь претендовать на два срока. В документе, подготовленном Павлом Крашенинниковым, Ольгой Савостьяновой и Андреем Клишасом, сказано, что положение российской Конституции, которое ограничивает число сроков пребывания одного и того же лица на должности президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность главы государства. При этом число сроков, которое это лицо уже занимало на момент вступления поправок в силу, не учитывается. Таким образом, Владимир Путин может занимать президента России еще в течение двух сроков, допустимых этим положением.



Законопроект также вводит дополнительные требования к кандидатам на высший пост. Устанавливается, что президентом страны может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет, никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. Последнее требование не будет распространяться на россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".



Проект закона внесли в Государственную думу 17 ноября, а 18 декабря прошлого года в правительстве поддержали проект о праве Путина снова баллотироваться в президенты. После внесения поправок в Конституцию, а затем и разработки законопроекта в политических кругах активно обсуждалось "обнуление" президента, которое перекрыло активно ходящие слухи о готовящемся транзите власти. Нынешнее же голосование осталось почти незамеченным.



Политолог Павел Салин считает это признаком того, что транзит все же состоится, причем начало этого процесса будет положено буквально в ближайшие месяцы. Законопроект же был частью информационной стратегии власти, которая уже стала неактуальной.



- Ситуация по сравнению со вторым полугодием 2020-го не изменилась. Те тренды, которые наметились в прошлом году, были озвучены некоторыми экспертами и в сильно искаженном виде появились в западной прессе, набирают обороты. Транзит в России будет происходить в 2021-2022 годах, и начнется с высокой степенью вероятности в середине этого года. Даст ли ему старт послание Владимира Путина или это будет какая-то более сложная комбинация, пока сказать трудно, вероятно, это еще продумывается и просчитывается. В любом случае, речь о том, что счет идет на месяцы.



То, что этот законопроект был внесен прошлой осенью, а принят в решающем чтении абсолютно буднично только сейчас, подтверждает эти предположения.



"СП": - Каким образом?



- Когда в широких слоях элиты примерно в начале осени 2020 года начали циркулировать слухи о том, что Владимир Путин будет менять свое место в политсистеме уже в 2021 году, власть и разыграла эту спецкомбинацию по внесению в Госдуму с небольшим интервалом различных законопроектов, которые дублировали поправки в Конституцию. Это делалось для того, чтобы заполнить информационное поле и вытеснить невыгодную для себя повестку.



Но тогда это не удалось, поэтому вся эта история с законопроектами и новыми сроками - это история вчерашнего и даже позавчерашнего дня. Политическая динамика в России заметно ускоряется. Сейчас мы наблюдаем паузу, которая, если не произойдет "черного лебедя" или власть сама не наделает ошибок, продлится еще месяца полтора до конца апреля-начала мая, а потом, скорее всего, все и начнется.



Но все будет зависеть от того, когда Владимир Путин решит огласить свое послание и что в нем будет. Будет ли дан старт транзиту сразу или последует пауза на несколько месяцев, вопрос открытый, возможно, сам президент пока этого не решил, даже несмотря на недавнюю поездку в тайгу.



Напомню, что в прошлом году всеми СМИ эта норма "обнуления" тиражировалась и подавалась, как сенсация, о ней все говорили, либеральная общественность на всех углах кричала об узурпации власти, чего сама власть и добивалась. А сейчас принятие такого нашумевшего закона никто практически не заметил.



Повестка меняется, в элите всем все ясно и все ждут начала процесса и готовятся к тому, чтобы в ходе транзита, как минимум, не потерять то, что имеется, а может быть что-то и приобрести. Сейчас мяч на стороне власти, особенно после двух неприятных уколов, которые она получила на прошлой неделе со стороны Запада.



"СП": - Вы имеется в виду высказывания президента США Джо Байдена?



- Да, во-первых, это резкие заявления Байдена, которые ставят крест на любых надеждах договориться с новой американской администрацией, которые возникли было после того, как по ее инициативе был продлен договор СНВ-3.



Второй очень неприятный укол - это заявление еврокомиссара о том, что Европа не нуждается в вакцине "Спутник V". Это почти ставит крест на планах так называемой вакционной дипломатии в отношении Европы.



Посмотрим, что власть предпримет, чтобы выглядеть более уверенной в глазах элиты в отношениях с Западом. Кроме прозвучавших заявлений Лаврова это пока не ясно. В любом случае, неопределенность и пауза продлится где-то до мая. К этому времени власть запланировала окончательно установить контроль над информационной повесткой и приступить к активным действиям. Но что будет к началу мая, сказать трудно, так как ситуация слишком неустойчивая.



Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков полагает, что законопроект нужен, чтобы для Владимира Путина были открыты все двери, но окончательное решение о том, пользоваться ли правом идти на новый срок, будет приниматься в зависимости от внешней повестки.



- Конечно, многое будет зависеть от здоровья президента и его желания баллотироваться на новый срок, но мне кажется, что это решение будет приниматься больше исходя из внешних обстоятельств, а не из внутренних. Сам Путин, судя по всему, готов идти на все сроки, вопрос в том, насколько ему будет комфортно переизбираться.



С одной стороны, Запад давит с тем, чтобы этого не допустить. Но это имеет обратный эффект - чем больше внешнее давление, тем больше Путин сплачивает вокруг себя свою команду и внутренних игроков. Это делает более вероятным вариант, при котором даже если он сам не пойдет на выборы, будет выбран самый консервативный сценарий транзита. Это фактически будет означать пожизненное нахождение Владимира Владимировича у власти, но с аватаром в лице близкого человека.



Если же в отношениях с Западом наметится смягчение, президент может передать власть более коллегиальному преемнику, условному Дмитрию Медведеву.



Сейчас у Владимира Путина максимально развязаны руки, для этого и принимается этот законопроект. Он может выбрать любой вариант, а нам остается только гадать, что находится у него в голове. Я расцениваю, как наиболее вероятный сценарий то, то президент будет находиться у власти до 2024 года. Но к тому времени обстановка будет не очень комфортной для переизбрания. Времена тяжелые, и с каждым годом получать высокий процент будет все труднее. Поэтому придется или менять процедуру выборов, или идти на другие шаги.



Пока кажется вероятным, что этот срок станет последним, и будет принята какая-то модель вроде Госсовета с коллективным управлением. Если, конечно, эскалация с Западом не дойдет до крайней точки.