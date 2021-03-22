 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В КырПарламент влез депутатом Осмонов (партия "Бир бол", экс-"Ыйман нуру", экс-"Мекеним Кыргызстан"...)
07:48 24.03.2021

24 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА
В парламенте еще один новый депутат

Депутат Айбек Осмонов принес присягу на сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша. Он получил мандат по списку партии "Бир Бол" вместо скончавшегося после продолжительной болезни Алмазбека Акматова.

Напомним, Айбек Осмонов основал партию "Мекеним Кыргызстан", но после скандала покинул ее ряды, перейдя в "Ыйман нуру", став председателем политсовета. Но спустя время вышел и из ее состава.

Айбеку Осмонову 37 лет, он бизнесмен. Его брат руководит фирмой "Каганат инвест".

Отметим, на прошлой неделе в парламенте начали свою работу два нардепа - Шайлообек Атазов и Бурун Аманова.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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