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|Шыкмаматов: Кыргызстан не сможет своими силами построить ГЭС "Камбар-Ата-1"
07:54 24.03.2021
Автор: Орозгуль Арстанова
Марал радиосу
Директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов сегодня, 23 марта, в интервью радио "Азаттык" заявил, что Кыргызстан сейчас не сможет своими силами построить ГЭС "Камбар-Ата-1".
По его словам, если с Узбекистаном будет заключено соглашение по строительству этой гидроэлектростанции, то узбекская сторона только вкладывает капитал, а владение будет за Кыргызстаном.
"Честно говоря, у Кыргызстана нет возможности самостоятельно построить ГЭС. Дя этого обязательно нужен инвестор. Заявления о самостоятельном строительстве - утопия. В таком случае надо ждать еще 10 лет".
Шыкмаматов добавил, что никакого соглашения о строительстве ГЭС пока нет, на данный момент стороны лишь объявили о своем намерении.
Источник: maralfm.kg