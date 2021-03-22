Шыкмаматов: Кыргызстан не сможет своими силами построить ГЭС "Камбар-Ата-1"

07:54 24.03.2021

Автор: Орозгуль Арстанова

Марал радиосу



Директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов сегодня, 23 марта, в интервью радио "Азаттык" заявил, что Кыргызстан сейчас не сможет своими силами построить ГЭС "Камбар-Ата-1".



По его словам, если с Узбекистаном будет заключено соглашение по строительству этой гидроэлектростанции, то узбекская сторона только вкладывает капитал, а владение будет за Кыргызстаном.



"Честно говоря, у Кыргызстана нет возможности самостоятельно построить ГЭС. Дя этого обязательно нужен инвестор. Заявления о самостоятельном строительстве - утопия. В таком случае надо ждать еще 10 лет".



Шыкмаматов добавил, что никакого соглашения о строительстве ГЭС пока нет, на данный момент стороны лишь объявили о своем намерении.



Источник: maralfm.kg