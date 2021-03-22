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Мирзиеев подписал указ "О сокращении бюрократии"
08:08 24.03.2021

Президент подписал указ о сокращении бюрократии
Президент подписал указ о сокращении бюрократических барьеров. Из главного: загранпаспорт, регистрация брака, медосмотр для ЗАГСа - по экстерриториальному принципу, отменяется истребование 17 видов документов и сведений, ПИНФЛ стал единым идентификатором, удостоверяющим личность гражданина при оказании госуслуг.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 23 марта подписал указ "О дополнительных мерах по дальнейшему созданию благоприятных условий для населения и субъектов предпринимательства при пользовании государственными услугами, сокращению бюрократических барьеров в данном направлении".

Согласно указу, начиная с 1 июня 2021 года:

регистрация актов гражданского состояния (ЗАГС), медицинское обследование лиц, вступающих в брак, и оформление биометрического паспорта для выезда за границу осуществляются по экстерриториальному принципу независимо от места постоянной (временной) регистрации граждан;
при проведении нотариальных действий все сведения, связанные с ЗАГС, получаются нотариальными конторами самостоятельно, без истребования у граждан излишних справок, через информационную систему "Единый электронный архив ЗАГС";
юридическим лицам - предпринимателям, при оплате сборов и государственных пошлин, установленных за пользование госуслугами, разрешается проводить оплату в наличной форме через своих представителей;
отменяется практика истребования сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции при аккредитации сотрудников представительств зарубежных коммерческих организаций в Узбекистане;
суммы платежей, излишне уплаченные физическими и юридическими лицами при пользовании услугами через центры госуслуг, а также суммы сборов, дополнительно уплаченные за оказание госуслуг в ускоренном порядке (в случае неоказания услуг в ускоренном порядке), возвращаются в упрощенном порядке за счет средств внебюджетного фонда Агентства государственных услуг в течение одного рабочего дня. При этом возвращенные средства взыскиваются агентством с соответствующих государственных органов и организаций в порядке регресса;
отменяется порядок предоставления дубликатов документов, выдаваемых путем проставления QR-кода (матричного штрихкода) при оказании госуслуг. Данные документы получаются в электронной форме бесплатно и в неограниченном количестве через Единый портал интерактивных госуслуг.
С 1 июня также отменяется истребование государственными органами, хозобъединениями, хокимиятами, госорганизациями и учреждениями от населения и предпринимателей:

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а) документов, подтверждающих следующие факты:

нахождение или отсутствие на учете в психоневрологическом диспансере;
нахождение или отсутствие на учете в наркологическом диспансере;
наличие или отсутствие судимости;
адресно-справочную информацию;
наличие либо отсутствие личного жилья на имени гражданина;
площадь жилого помещения;
наличие или отсутствие налоговой задолженности;
постановка физического лица - налогоплательщика на учет в органах государственной налоговой службы;
размер пенсии и пособия;
нахождение или отсутствие в списке получателей пенсий и пособий;
регистрация брака, отсутствие регистрации брака или расторжение брака;
б) нижеследующих:

копии документа, удостоверяющего личность;
фотографии лица установленной формы;
справки медико-социальных экспертных комиссий;
трудовых книжек и их копий (за исключением случаев истребования в процессе назначения пенсии гражданам при отсутствии возможности получения данного документа через межведомственный аппаратно-программный комплекс "Единая национальная система труда");
архивных справок, подтверждающих заработную плату и стаж работы, обучение в высших и средних специальных образовательных учреждениях (за исключением случаев истребования в процессе назначения пенсии гражданам при отсутствии возможности получения данного документа через межведомственный аппаратно-программный комплекс "Единая национальная система труда");
кадастровых документов и их копий.
В процессе оказания госуслуг физическим лицам при приеме на работу и выполнении иных административных процедур госорганы и организации самостоятельно запрашивают у ответственных ведомств документы и справки, в том числе через межведомственную интеграционную платформу системы "Электронное правительство". Истребование у населения документов или справок признается нарушением законодательства.

С 1 мая предоставляется возможность приема анкеты-заявления на оформление биометрического паспорта для выезда за границу и оплаты государственной пошлины в электронной форме через ЕПИГУ.

С 1 июня будет внедрена система выдачи идентификационных ID-карт лицам, достигшим 16 лет, одновременно с постановкой их на учет в органах государственной налоговой службы в качестве налогоплательщиков, а также в накопительной пенсионной системе.

С 1 июля начнется переход на ведение учета налогоплательщиков в налоговых органах с использованием персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ). При этом отменяется оказание госуслуг по выдаче идентификационного номера налогоплательщика и постановке граждан на учет в пенсионной накопительной системе.

Документом установлено, что ПИНФЛ является единым идентификатором, удостоверяющим личность гражданина при оказании всех государственных, банковских, социальных и иных услуг.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616562480
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