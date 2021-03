Джо Байден встает с колен. Пока ползком..., - С.Строкань

11:35 24.03.2021

Президент США не вылезает из поездок по стране



"Коммерсантъ" от 23.03.2021, 19:20

Экс-президент США Дональд Трамп совершил новую словесную атаку на действующего главу государства Джо Байдена. Он усомнился в адекватности победителя выборов-2020 и даже в том, что тот понимает, какие документы подписывает. Так господин Трамп отреагировал на несколько оговорок, которые допустил господин Байден, и инцидентов, в которые он попал. Между тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что глава государства находится в отличной форме. Подтверждением этого может служить насыщенный график поездок главы государства по стране.



"Возникает вопрос: понимает ли он, что подписывает? - задал вопрос в эфире телеканала Newsmax TV бывший президент США Дональд Трамп, имея в виду нынешнего главу государства Джо Байдена.- Он хуже (другого участника прошлогодней президентской гонки от демократов.- "Ъ") Берни Сандерса… даже Берни Сандерс на стероидах не подписал бы то, что подписывает Байден". При этом господин Трамп назвал очень серьезной недавнюю оговорку главы Белого дома: тот случайно назвал вице-президента Камалу Харрис президентом.



Еще больше шума в США наделали кадры, на которых было видно, как 19 марта президент Байден, поднимаясь по трапу самолета перед вылетом в штат Джорджия, несколько раз споткнулся, причем один раз даже упал на колени. "Он на все 100% в порядке. Не знаю, поднимались ли вы когда-нибудь по этим ступеням, порой это может быть не так уж просто",- заявила позднее в связи с этим пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Конечно же, есть врач, который находится в поездках с каждым президентом США, но я не в курсе того, чтобы ему действительно требовалась серьезная медицинская помощь",- отбивалась от репортеров госпожа Псаки.



Сам Джо Байден, после инцидента на трапе самолета благополучно долетевший до штата Джорджия, сумел завершить свой визит в штат без новых ЧП. Его миссия была непростой: обстановка в Джорджии накалилась в связи с серией нападений с применением стрелкового оружия, произошедших в массажных салонах. Жертвами стрельбы стали восемь человек, большинство из них - женщины азиатского происхождения, по подозрению в совершении нападения был задержан 21-летний Роберт Аарон Лонг.



Появившийся перед представителями азиатской общины Джорджии Джо Байден не стал делать однозначный вывод, что преступления были совершены на расовой почве. Впрочем, не упомянув Дональда Трампа, он сделал упор на том, что отношения между представителями различных общин обострились при предыдущем президенте США. "Независимо от мотивов мы знаем, что слишком много американцев азиатского происхождения обеспокоены стремительным ростом преступлений на почве ненависти против выходцев из Азии, совершенных в прошлом году. Весь этот год они боялись за свои жизни. Они подвергались нападению, их запугивали и преследовали",- напомнил Джо Байден, ни разу не запнувшись.



Наше молчание было бы равнозначно соучастию. Америка не должна становиться домом для ненависти. И от всех нас зависит, чтобы это прекратилось",- призывал господин Байден, словно вернувшись в свою предвыборную кампанию.



Кроме того, Джо Байден еще раз напомнил, что одним из приоритетов его администрации стала борьба с пандемией коронавируса, которую долго игнорировал его предшественник. "Продолжайте надевать маски, как рекомендуют центры по контролю и профилактике заболеваний, делайте прививки. Ничего из этого не относится к политике. Все это основано на науке",- призвал он соотечественников.



Между тем после возвращения президента из Джорджии Белый дом объявил: глава государства едет уже во вторую за последние дни рабочую поездку по стране - в штат Огайо.



Огайо стал последним штатом, который кандидат в президенты США от Демократической партии посетил перед президентскими выборами вместе со своими четырьмя внуками - Хантером, Натали, Наоми и Мейзи. Поездка оказалась для него удачной - выборы Джо Байден выиграл.



Через два месяца после вступления в должность новый президент США, судя по всему, верит в свою счастливую звезду в Огайо, планируя отметить в этом штате 11-ю годовщину "исторического" закона о доступном медицинском обслуживании Obamacare, принятого в период правления администрации президента Барака Обамы, в которой Джо Байден был вторым лицом.

Учитывая, что сменивший Барака Обаму Дональд Трамп был непримиримым противником инициированной демократами реформы здравоохранения и сделал немало для того, чтобы от нее отказаться, Джо Байден теперь намерен отменить многие решения господина Трампа, которые были призваны убить Obamacare.



Турне в Огайо будет проходить под девизом "Помощь здесь" ("Help is Here"). Чтобы продемонстрировать, что реформа здравоохранения Барака Обамы пережила своего могильщика, господин Байден посетит онкологическую больницу Джеймса университета штата, получившую грант в размере $100 млн в рамках программы Obamacare на модернизацию отделения радиационной онкологии. При этом целью поездки в Огайо также станет популяризация плана стимулирования американской экономики и оказания помощи населению объемом $1,9 трлн, из которых около $400 млрд должно быть выделено на борьбу с пандемией.



Сергей Строкань

23.03.21