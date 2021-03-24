Выборы в Израиле опять не выявили победителя. Мандатов не хватает...

11:57 24.03.2021

Выборы в Израиле пока не выявили победителя

По предварительным подсчетам, Биньямину Нетаньяху и его соперникам не хватает мандатов



"Коммерсантъ" от 24.03.2021,



Израиль проснулся на утро после четвертых за два года парламентских выборов, по-прежнему не понимая, кто в ближайшем будущем возглавит правительство. Первые экзит-полы прочили победу Биньямину Нетаньяху, но затем были скорректированы. Ясности не принесли и первые предварительные результаты подсчета голосов. Судьбу выборов решили израильтяне, не пришедшие на избирательные участки,- явка оказалась самой низкой за 12 лет.



"Мы не можем втянуть Израиль в пятые выборы, несмотря ни на что. Создайте стабильное правительство сейчас. Я говорю вам, с математической простотой, любой другой вариант быстро приведет нас к новым выборам. Мы не можем идти туда",- заявил действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед сторонниками своей партии "Ликуд" в ночь после выборов. Как отмечает оппозиционная газета "Гаарец", его следующие слова были похожи на мольбу: "Я протягиваю руку каждому члену Кнессета. Я не исключаю никого, кто верит в те же ценности и стиль управления, что и мы. Потому что ситуация требует этого от нас и потому что нам нужно стабильное правительство".



Прошедшие во вторник выборы в Кнессет стали четвертыми за два года.



Израильским политикам никак не удается сформировать стабильное правительство.

Для этого важно получить парламентское большинство, опирающееся как минимум на 61 депутата. Однако в последние годы ни один политик не может добиться такого результата. По итогам двух подряд выборов в 2019 году правительство так и не создали. После выборов 2020 года Биньямину Нетаньяху удалось договориться о коалиции со своим главным соперником на тот момент - партией "Кахоль-Лаван" Бени Ганца. Последний согласился на ротационное правительство (он и Биньямин Нетаньяху должны были по очереди управлять страной), чтобы предотвратить угрозу новых выборов на фоне пандемии коронавируса. Однако союз продержался чуть больше полугода. После того как в декабре Кнессет не смог утвердить бюджет, в стране были объявлены новые выборы. Однако и они существенно не изменили расклад сил.



Опубликованные сразу после закрытия избирательных участков экзит-полы осторожно предрекали победу "Ликуду" и ее союзникам из религиозного лагеря - партиям "Шас", "Религиозный сионизм" и "Яадут а-Тора" ("Единство Торы"). Согласно прогнозам, они могли рассчитывать на 61 мандат, но только при условии, если к ним присоединится партия "Ямина" ("Правая") во главе с бывшим министром образования и экс-главой Минобороны Нафтали Беннетом. Тогда Биньямин Нетаньяху поспешил поздравить своих союзников и пообещал сформировать "сильное и стабильное правое правительство". Однако спустя пару часов экзит-полы были скорректированы - согласно им, коалиция Нетаньяху могла рассчитывать в лучшем случае только на 60 мандатов. Впрочем, у соперников премьер-министра не было даже этого.



Израильские эксперты подчеркивают, что судьбу выборов во многом решила явка избирателей.

У сторонников "Ликуда" и религиозных партий достаточно организованный электорат, в то время как оппозиция никак не может мобилизовать свой. Если на выборах год назад явка превысила 71%, то сейчас она оказалась самой низкой за 12 лет - всего 67,2%. Израильтяне устали от выборов, но не исключено, что при получившемся раскладе им придется пойти на избирательные участки пятый раз подряд.



К утру среды было подсчитано более 80% голосов, но в Израиле ждут окончательных результатов, которые обещают к вечеру четверга. Учитывая, что на судьбу коалиции влияют даже самые маленькие партии, для понимания расклада сил нужно учесть каждый голос. Ситуация все время колеблется. По состоянию на 9:00 мск блок Нетаньяху получил 55 мандатов:



"Ликуд" - 31 мандат,

"Шас" - 9,

"Яадут а-тора" - 8,

"Религиозный сионизм" - 6 мандатов.

Если к ним присоединится "Ямина" с семью мандатами, то коалиция Биньямину Нетаньяху гарантирована.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun, Reuters



Как поступит Нафтали Беннет, пока предсказать невозможно. В ночь после выборов он заявил: "Я буду делать только то, что хорошо для Государства Израиль". В ходе избирательной кампании "Ямина" заключила договор о перераспределении голосов в случае их нехватки для полного мандата с соперниками господина Нетаньяху - партиями "Йеш атид" Яира Лапида, "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана и "Тиква хадаша" Гидеона Саара. Однако этот союз не означает, что "Ямина" не примет в итоге другую сторону. В ходе избирательной кампании Нафтали Беннет заявил в интервью изданию Newsru.co.il, что никто, кроме него, не сможет сместить Биньямина Нетаньяху, однако четких обещаний ни при каких условиях не входить в коалицию с "Ликуд", как делали другие лидеры оппозиции, не давал.



Бывший министр образования и экс-глава Минобороны Нафтали Беннет

Бывший министр образования и экс-глава Минобороны Нафтали Беннет

Фото: Gali Tibbon/Pool/File Photo, Reuters



В Израиле считают Нафтали Беннета одним из самых конъюнктурных политиков. Памятна история, как он добивался поста министра обороны после ухода Авигдора Либермана из правительства в конце 2018 года. Тогда Биньямин Нетаньяху не поддался на шантаж со стороны господина Беннета и оставил портфель министра за собой. Но спустя год все же отдал политику вожделенный портфель министра обороны, чтобы заручиться его поддержкой при формировании коалиции после выборов осенью 2019 года. И тогда, несмотря на все предыдущие обиды, Нафтали Беннет согласился.



Впрочем, даже если сейчас лидер "Ямины" не пойдет на союз с "Ликудом", у оппозиции все равно не хватает мандатов для формирования правительства.

Самая крупная партия из лагеря противников Нетаньяху - "Йеш Атид" - получает, согласно подсчетам на 9:00 мск, 18 мандатов. Вместе с ней для формирования правительства могут объединиться еще шесть партий, включая "Ямину". В сумме у них получается 59 мандатов. Кардинально изменить ситуацию в пользу оппозиции могли бы шесть мандатов арабского блока "Объединенный список". Однако представить правительство в Израиле, в которое войдет арабская партия, сейчас невозможно. И без того под вопросом готовность объединения в коалицию правых партий оппозиции с крайне левым "Мерецем".



Марианна Беленькая