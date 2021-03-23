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|Шухрат Холмухамедов - новый глава УзбГенштаба
12:00 24.03.2021
Шухрат Холмухамедов назначен первым замминистра обороны - главой Генштаба ВС
Первым заместителем министра обороны Узбекистана - начальником Генштаба Вооруженных сил стал Шухрат Холмухамедов. Он также получил звание генерал-майора. Шавкат Мамажонов возглавил Академию ВС.
Указом президента Шухрат Гайратжонович Холмухаммедов назначен первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Узбекистана. Ему также присвоено звание генерал-майора, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Минобороны.
До назначения он работал заместителем министра обороны, заместителем секретаря Совета безопасности при президенте и заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. В 2016 году награжден медалью "Содиқ хизматлари учун".
До этого должность первого замминистра обороны - начальника Генштаба ВС занимал Павел Исмаилович Эргашев, который перешел на другую работу, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, указом президента Шавкат Хусанбаевич Мамажонов назначен начальником Академии Вооруженных сил, которую до этого возглавлял замминистра обороны Хамдам Каршиев.