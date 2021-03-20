 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 23.03.2021
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Продажный судья ВерхСуда Киргизии Осмоналиев откупился от правосудия штрафом и вышел на свободу
12:54 24.03.2021

Судья ВС Камиль Осмоналиев частично возместил ущерб и вышел на свободу
20 марта 2021 - Екатерина Улитина

Судья Верховного суда гражданским по экономическим делам Камиль Осмоналиев заплатил в доход государства 70 млн сомов и вышел на свободу из СИЗО ГКНБ, где содержался с декабря прошлого года по подозрению в незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"... было установлено, что работая на должности судьи судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда КР, преследуя корыстные цели на системной основе выносил решения в ущерб государственных интересов. При этом, К.Осмоналиев приобрел многочисленные объекты недвижимого имущества, стоимость которых превысили его законные доходы на 114 млн. В ходе следствия К.Осмоналиев полностью признал вину и возместил в

доход государства 70 млн. сом. Оставшуюся сумму ущерба в размере 44 млн. сом К.Осмоналиев обязался выплатить государству в течении 3-х месяцев, в связи с чем, 20 марта 2021 года решением Первомайского районного суда

г.Бишкек в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении ГКНБ.

Ранее пресс-служба Комитета нацбезопасности сообщала, что Осмоналиев предоставил одной коммерческой организации незадекларированные денежные средства на сумму более 150 тыс. долларов США в целях осуществления совместной предпринимательской деятельности. Кроме того утверждалось что, судья своим решением отменил Декрет Временного правительства о национализации части имущества, принадлежавшего семье Максима Бакиева, "тем самым нанес многомилионный ущерб государственным интересам". При этом, органы следствия якобы установили, что за указанное решение судья получил часть имущества подлежащего национализации в качестве вознаграждения.

20.03.21

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Вечерний Бишкек
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