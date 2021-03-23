 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 24.03.2021
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Вторник, 23.03.2021
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В Госдуме потребовали запретить "певице" Маниже выступать под флагом России
13:04 24.03.2021

24 марта 2021, Алина Назарова
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко раскритиковала певицу Манижу и потребовала запретить ей выступать под флагом России на международном вокальном конкурсе "Евровидение – 2021".

В частности, депутат считает недопустимым, чтобы артистка пела под российским флагом, и призвала "снять государственные символы". "Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии", – отметила Драпеко.

Парламентарий заявила, что Манижа "не тронула не только ее, но и всех остальных". "Не знаю, кому она до такой степени понравилась. Это не лучшая исполнительница от России", – заявила депутат порталу Sobesednik.ru.

Драпеко выразила мнение, что на Евровидение следовало бы отправить группу Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе в прошлом году.

Тем временем клип российской певицы Манижи на песню Russian Woman стал вторым по популярности на официальном YouTube-канале музыкального конкурса "Евровидение", набрав более 4,5 млн просмотров.

В начале марта в эфире Первого канала объявили, что участницей международного песенного конкурса "Евровидение-2021" от России станет российско-таджикская певица Манижа с песней Russian Woman. В свою очередь продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская заявила газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые места Манижа не сможет. По ее мнению, в этой песне нет необходимой для этого конкурса "хитовости".

Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.

Источник - ВЗГЛЯД
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