"Грязный, варварский, тошнотворный фарс": В Китае грозят Украине наказанием

13:09 24.03.2021 "Грязный, варварский, тошнотворный фарс": В Китае грозят Украине наказанием |

Как известно, китайская сторона резко отреагировала на заявления украинских политиков о национализации "Мотор Сич", куда китайские инвесторы вложили порядка 1 млрд долларов США, купив акции, предоставив льготные кредиты и финансирование на модернизацию технологий и продукции.



В отношении сложившейся беспрецедентной ситуации китайские инвесторы уже высказали свою позицию, назвав действия украинской власти экспроприацией инвестиций, а все происходящее варварским грабежом.



С учетом имеющихся у них аргументов и доказательств китайские акционеры "Мотор Сич" считают необходимым через международный арбитраж взыскать с украинского государства 3,6 миллиарда долларов США инвестиционных убытков.



Ду Тао, президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, дал интервью одному из украинских изданий. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции не только против компании в целом, но и лично против Ду Тао, а также против председателя правления компании, конечного бенефициара компании Ван Цзина и представителя Skyrizon на Украине Чен Хойшена.



Ду Тао подтвердил, что его компания и другие китайские акционеры полны решимости добиваться справедливости в международном судебном разбирательстве и не сомневаются в своей победе.



- Есть ли сейчас хотя бы минимальный шанс на урегулирование ситуации вокруг "Мотор Сич" в связи с заявлениями о готовящейся национализации компании?



- С нашей стороны были использованы практически все возможные механизмы переговорного урегулирования ситуации. Давайте вспомним, как все начиналось. В начале сотрудничества с компанией "Мотор Сич" украинское правительство и посольство в Китае выражали свою поддержку проекту разными способами, в том числе восхищались строительством завода в Чунцине. Ведь сам завод в Чунцине спроектирован в основном украинскими профессиональными государственными предприятиями.



Но внезапно все резко изменилось, и против китайских инвесторов были предъявлены несправедливые обвинения и расследования - дикие и непрерывные нарушения наших прав как инвесторов.



Основываясь на уважении к украинскому государству, мы по-прежнему сохраняли большое терпение и сдержанность и активно искали примирения. В 2017 году мы уже пошли на серьезные уступки, полностью учитывая пожелания и требования украинского государства, и согласились с тем, чтобы государственный концерн "Укроборонпром" стал обладателем 25% акций "Мотор Сич", что уже выходило за рамки общепринятой международной практики.



То есть мы предоставили украинскому государству возможность рациональным и законным способом вернуть себе право вето на акции частного предприятия, с возможностью контроля деятельности компании.



Даже была подана совместная с "Укроборонпромом" заявка в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).



Однако после сентября 2019 г. позиция Украины сменилась на 180 градусов, от поддержки совместного проекта постепенно перешла в уклонение и затягивание и в итоге до его полного аннулирования и блокирования.



Это не оставило нам другого выхода, кроме как обращаться в международный инвестиционный арбитраж, в надежде на переговоры с украинским правительством и решение данного вопроса.



Впоследствии, как и положено в соответствии с процедурой разрешения инвестиционных споров, мы были готовы к доарбитражному урегулированию. Однако конструктивной работы в формате Межведомственной рабочей группы не получилось. После первого заседания диалог был прерван украинской стороной, более предметного общения не было, так же, как и не было дано разумных объяснений.



Всем уже известно последнее развитие инцидента: теперь правительство Украины приняло решение забрать все 100% компании "Мотор Сич"! Это доказывает, что у украинской власти нет никаких намерений, чтобы вести переговоры, и они отказались от всякой возможности примирения.



Более того, нынешние санкции позволяют украинским властям легче найти предлог для отказа от примирения, потому что невозможно сесть за стол переговоров, то есть условия их введения запрещают деловые контакты с китайскими инвесторами "Мотор Сич". Поэтому все действия сейчас идут в юридической плоскости.



Мы подали ряд исков в украинские суды различных уровней, надеясь использовать оружие закона для защиты своих законных прав и интересов.



Как видите, текущая ситуация очень далеко выходит за рамки стандартной логики и сложившейся деловой практики. Поэтому вопрос о том, есть ли шанс, следовало бы адресовать, прежде всего, украинским чиновникам.



В целом я хочу подчеркнуть, что украинская власть последовательно движется по пути насильственной экспроприации наших инвестиций, не обращая внимания на разрушительные риски для экономики и инвестиционного климата своей страны.



В международном арбитраже мы предоставим достаточные доказательства, чтобы доказать, что Украина нарушила права китайских инвесторов, включая факты недружественного поведения на уровне различных министерств, силовых органов, судов и даже высшего руководства государства.



Мы заплатили за этот проект сотрудничества более миллиарда долларов США, а нас злонамеренно обманули и насильственно ограбили. Это не должно повториться с другими инвесторами, а обман и хищничество должны получить должное наказание.



- Можете кратко сформулировать, почему вначале китайские инвесторы были готовы сделать такие огромные инвестиции в "Мотор Сич"?



- Если 5 лет назад эта тема все еще была вдохновляющей и обнадеживающей, то сегодня, когда мы говорим об этом вопросе, мы полны гнева, печали и презрения.



Конечно, важно понимать, что рынок гражданской авиации Китая - единственный на сегодня растущий в мире.



Чтобы удовлетворить потребности рынка, китайские местные производители приложили максимум усилий, как с точки зрения масштаба, так и с точки зрения технологического уровня, и за эти годы добились больших успехов и прогресса.



В то же время китайский авиационный рынок также является одним из самых открытых и инклюзивных региональных рынков в мире. Мы приветствуем въезд в Китай практически всех ведущих мировых производителей. Действительно, мы также можем наблюдать, что эти гиганты мирового класса также стремятся занять место на китайском рынке, включая создание совместных предприятий с китайскими компаниями.



Более того, поскольку объем китайского рынка значительно превышает внутренние производственные мощности, после серьезной оценки мы согласны с тем, что продукция компании "Мотор Сич" конкурентоспособна на китайском рынке.



Таким образом, логично возникает интерес, и мы готовы сделать взаимодействие между компанией "Мотор Сич" и китайским рынком более тесным, более активным и более перспективным за счет инвестиций.



Что касается попыток конкурентов, недоброжелателей и клеветников представить нас как злонамеренных инвесторов, цели которых сводятся к захвату технологий и последующему закрытию предприятия, они не выдерживают критики.



Какому здравомыслящему бизнесмену пришло бы в голову брать кредит в банке и инвестировать в завод почти 1 млрд долларов США, чтобы потом его закрыть???



Что касается тех обвинений, которыми пытаются замарать китайских инвесторов грязными подозрениями в краже прав интеллектуальной собственности, это не только необоснованные и бездоказательные чушь и домыслы.



Это еще и полное возмутительное отрицание существования, способности управления и надзорной роли существующей системы управления интеллектуальной собственностью Украины и регулирующих органов иностранного сотрудничества. Все обвинения такого плана - ложь и гнусная клевета!



По отношению к "Мотор Сич" - мы самые искренние и самые подходящие инвесторы. Мы искренне хотели модернизировать предприятие, расширять производство, дать доступ на огромный китайский рынок, платить достойные зарплаты и внедрять новые технологии на мощностях в Украине.



По всему этому мы достигли официальных договоренностей с украинским государством и предоставили достаточные гарантии. К большому сожалению, год назад украинские власти отступились от своих слов по своей инициативе.



- Как Вы оцениваете недавние заявления Вячеслава Богуслаева в адрес партнеров из КНР?



- За последние годы в отношении сотрудничества с Китаем он сделал много публичных заявлений, но все они противоречат друг другу, а порою являются даже диаметрально противоположными, и в конечном счете не дают возможности общественности узнать правду.



Думаю, многие в Украине удивлены и не понимают его позиции и поведения. В особенности мы были обескуражены и возмущены его недавними заявлениями, на которые отреагировали публично.



Мы не понимаем, как просто ради своей личной выгоды, под видом заботы о национальных интересах, человек может посягнуть на моральные представления общества, обмануть международное сообщество, отказаться от предыдущих соглашений и обещаний и так просто выдавать белое за черное?



Кто в конечном итоге выиграет в этом фарсе? А кто понесет наибольшие убытки? Я думаю, что ответ всем очевиден.



Мы были максимально открыты для сотрудничества, так как всецело доверяли нашим партнерам. Но, к сожалению, жестокая реальность последних четырех лет демонстрирует нам, что контракты не имеют никаких гарантий, обещания ничего не значат, а репутация ничего не стоит.



Все это не что иное, как лицемерное, иррациональное и непоследовательное поведение, которое не только нанесло нам серьезный ущерб, а которое будет стоить еще больших потерь Украине и которое угрожает всей украинской авиационной промышленности, нанеся ей сокрушительный удар и опозорив перед всем миром.



- Будет ли компания обращаться к органам правосудия в КНР для защиты своих интересов?



- Как мы неоднократно заявляли общественности и украинскому государству ранее, наша твердая позиция такова: мы будем использовать все возможные правовые меры и свое право на правосудие для защиты законности наших инвестиций, возмещения наших убытков и получения справедливой компенсации. Конечно, это также включает любые возможные операции по оказанию судебной помощи в Китае.



И все же подчеркну, что победы в судах - это отнюдь не то, к чему мы стремились в сотрудничестве с Украиной и "Мотор Сич". Нам бы больше хотелось видеть победу в качестве совместного развития украинской и китайской авиационной индустрии и расширения присутствия на международных рынках….



- Отпугнет ли кейс "Мотор Сичи" иностранных инвесторов от Украины?



- Инвестиционный проект "Мотор Сич" уже стал событием, за которым следят во всем мире, а правду все равно невозможно искусственно сокрыть.



Уверен, что каждый рациональный инвестор сделает соответствующие выводы, изучив наш кейс.



- По-прежнему ли интересны для вашей компании (другие) проекты в авиаиндустрии?



- Конечно, это наше основное направление и сфера бизнеса, и мы обязательно будем его придерживаться. Мы частная компания, и сами выбираем, чем заниматься, исходя из рыночной конъюнктуры.



И наша основная цель и фокус - рынок коммерческой авиации в Китае и во всем мире. Тот факт, что никто не может отрицать, китайский рынок представляет будущее всего мира. Это самый крупный, быстрорастущий, самый динамичный и привлекательный рынок в мире в обозримом будущем.



Любой, кто интересуется развитием мировой авиационной промышленности и авиационной инфраструктуры, знает огромный потенциал авиационного рынка Китая. Теперь ни для кого не секрет, что внимание всех лидеров мирового авиапрома приковано к Китаю.



У нас есть множество других вариантов и возможностей для сотрудничества с коллегами из Китая и со всего мира. Независимо от сотрудничества с "Мотор Сич", Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment будет расширять свой бизнес в области авиации. Однако все это, возможно, уже не будет иметь никакого отношения к Украине.



- МИД КНР несколько раз официально призвал украинскую власть придерживаться закона в отношении инвесторов "Мотор Сич" из Китая. Зная традиции китайской дипломатии, можно предположить, что следующие шаги будут небыстрыми, но резкими и болезненными для Украины. Так ли это?



- С самого начала и до настоящего времени, вложения китайских инвесторов в "Мотор Сич" были всецело коммерческим проектом сотрудничества. Мы строго соблюдаем основные положения закона, руководствуемся рыночными принципами справедливости, равноправия и добровольности осуществления сделок и решительно выступаем против любых попыток и действий по политизации коммерческих проектов.



Я должен еще раз подчеркнуть, что основная причина текущей хаотичной ситуации заключается в том, что украинское государство на протяжении 4 лет продолжало осуществлять незаконные действия, непрерывно вмешиваясь в стандартный коммерческий проект и без всякой причины оказывая давление на китайских инвесторов.



Украинское государство, пренебрегая нашими добрыми намерениями, не желает мирного разрешения ситуации, а действует единолично, и даже не брезгует злоупотреблением государственной властью, нарушает межгосударственное соглашение о защите инвестиций, и готово пойти на самые варварские действия - насильственное изъятие законной собственности, принадлежащей частным инвесторам.



Это невообразимая ситуация для любого правового государства. Следовательно, независимо от того, с какого угла смотреть на эту ситуацию, мы должны решительно защищать свои законные права и интересы, а также твердо охранять нравственность, совесть и основные принципы рыночной экономики.



Мы твердо верим в справедливость украинской судебной системы и верим в честность и справедливость Международного Суда. Вне зависимости это межправительственное соглашение или международное право, они полностью поддерживают наши исковые требования. Справедливость на нашей стороне - в этом мы видим свое главное преимущество. Мы полностью доверяем справедливости закона, полагаемся на моральные нормы, разум и рациональность наших партнеров.



- Недавно компания повысила сумму требований к Украине в международном арбитраже до $3,6 млрд. Могут ли эти требования еще возрасти?



- Требования в международном арбитраже - это тема, которую мне хотелось бы обсуждать в последнюю очередь. В нынешней ситуации, когда украинское правительство настроено идти своим путем, у нас не остается другого пути.



Со временем сумма требований может измениться. Это включает в себя не только наши инвестиции на покупку акций "Мотор Сич" и предоставленные льготные кредиты, но и огромные потери от несостоявшейся операционной прибыли, которую мы могли бы получить в течение этих лет, если бы не разрушительные действия украинского государства, также данная сумма включает в себя инвестиции в строительство вспомогательных объектов в Китае для развития этого сотрудничества. Все вышеперечисленное затраты намного превышают 1 млрд долларов США.



Помимо этого, к нашим требованиям по взысканию ущерба и компенсации убытков могут присоединиться и другие акционеры, имеющие отношение к данному сотрудничеству. Если кто-либо еще из пострадавших инвесторов захочет подключиться к нашему иску, мы не сможем этому воспрепятствовать.



Ведь как известно, "Мотор Сич" - публичная компания, и ее акции обращаются на фондовой бирже; китайские инвесторы и партнеры также тесно связаны с публичными компаниями, чьи акции относятся к инвестиционным портфелям различных типов инвесторов.



Таким образом, можно с уверенностью сказать, что действия украинской власти нанесли ущерб многим инвесторам, и он не ограничивается прямыми убытками китайских-акционеров "Мотор Сич".



- Обращение компании в Верховный суд Украины с просьбой отменить санкции - последняя попытка достучаться до здравого смысла представителей украинской власти?



- Обратите внимание, что мы обратились в Верховный суд Украины с просьбой об отмене этих невообразимых так называемых санкций. Мы верим, что Украина сможет вырваться из оков всех этих мифов и предрассудков, созданных вокруг обычной коммерческой сделки, что в значительной степени послужит интересам самой Украины.



Как я говорил, мы используем все правовые возможности защитить свои интересы, в том числе те, которые предоставляет украинская судебная система.



И Верховный суд Украины - это последняя украинская инстанция, где мы можем защититься от незаконного противодействия, противоправного давления и надуманных обвинений.



- 20 марта, на сайте Службы безопасности Украины (СБУ) появилась информация, что Шевченковский районный суд Киева вынес решение о конфискации всего имущества 100% акций ПАО "Мотор Сич" и передаче их АРМА. Прокомментируйте, пожалуйста, эту новость



- Это уже пятое незаконное и злонамеренное действие подобного характера за четыре года, пятый арест принадлежащих китайским инвесторам акций и грубейшее нарушение прав всех 100% акционеров "Мотор Сич".



Просто вопиющее, открытое ограбление - я не могу найти других слов, чтобы описать такое поведение.



Можно ли защитить компанию "Мотор Сич" путем ее национализации, издевательства над акционерами и изгнания законных инвесторов из Украины? Действительно ли все это делается украинским правительством именно для защиты компании "Мотор Сич", а не в каких-то других целях?



Ведь для процветания ПАО "Мотор Сич" намного важнее другое. И вопросы другие: где в будущем долгосрочный рынок? Где реальные и срочные заказы? Как модернизировать технологии, как произвести смену поколений продуктов и как обновить производственные оборудования? И как гарантируются рабочие места и благосостояние рабочих?



Лично я считаю, что если будут только пустые лозунги, бледные слова и невыполненные обещания, то заявления на тему "национализация "Мотор Сичи может защитить национальные интересы Украины" - полная ложь.



Кроме того, это оскорбление принципа справедливости закона, попрание мирового торгового порядка и предательство всего украинского народа. Это глупый и варварский, подлый и бесстыдный, грязный и тошнотворный современный фарс.



Режиссер и актеры которого на самом деле являются правительством (!) одного суверенного государства, которое выставляет напоказ верховенство закона, справедливость и цивилизацию, а на деле демонстрирует совершенно обратное поведение. Его единственная цель - попытаться завоевать расположение и одобрение иностранных хозяев, безгранично политизируя коммерческие проекты. Только для того, чтобы удовлетворить собственные эгоистичные желания и продолжать дурачить народ, предавать страну и узурпировать власть.



У нас это называется не просто "слепая погоня за деньгами", а "полностью потерял человеческий облик". Жаль, что "Мотор Сич" и многие тысячи работников предприятия станут жертвами этого фарса…



Что касается нас, китайских инвесторов, то мы обязаны взяться за юридическое оружие, более твердо и безоговорочно защищая свои законные интересы. Это наше естественное право, и никто не помешает нам его реализовать.



- Что бы Вы хотели сказать просто от себя, а не в контексте наших вопросов - украинцам, правительствам, кому-либо еще?



- Для меня большая честь дать это интервью. Пользуясь случаем, от имени председателя правления Ван Цзина и других инвесторов из Китая, а также от имени всех сотрудников нашей компании я хотел бы выразить свое глубокое уважение украинской общественности.



Несмотря на то, что мы стали объектом аномальной клеветы, очернения, преследования и незаконного обращения, мы по-прежнему считаем, что все это исключительно нерациональное и бесстыдное поведение отдельных лиц и групп лиц на фоне особых исторических событий и не может представлять позицию всей Украины.



Великий украинский народ отличается порядочностью и преисполнен чувства справедливости, и я хочу передать ему свои самые искренние пожелания.



Мы по-прежнему искренне открыты к великому народу Украины и по-прежнему любим эту прекрасную землю. Мы твердо верим, что любая непогода пройдет, а впереди обязательно наступит светлое и прекрасное завтра! Источник - Русская весна

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