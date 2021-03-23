"Квазигосударственные образования" и казахский Павлодар, построенный отцом

14:25 24.03.2021

Часто задаюсь вопросом - почему в наше время такой беспредел в политике и геополитике? Почему новые, абсолютно новые государства, которых до недавнего времени и на карте-то не было, начинают активно качать права и предъявлять ко всем претензии?



Пока были маленькие, мама-Россия им сопельки утирала, платила за них долги, прощала кредиты и прочие неудобства, давала денег просто так, оставила им все построенное и распаханное своими людьми и ни копейки за это не попросила...Нате, развивайтесь!



А теперь мама плохая. Маленькие щенята выросли не в очаровательных няшек, а в злых и шакалоподобных ненормалей. Которые, набрасываясь стаей или по очереди, ждут возможности укусить побольнее в надежде вырвать у матери очередной кусок.



Иные граждане этих, как выразился Путин в своей речи по поводу воссоединения Крыма с Россией, "квазигосударственных образований" тоже не учили в школе правильную историю.



А учили то, что им подсунули, или вовсе не заморачивались уроками. Теперь требуют вернуть им "их земли", которых отродясь не было. Напротив, когда и этих граждан не было, и государства их не было, а жили они народностями и племенами, то советские власти создали им их республики для самопоиска и самоопределения. Видимо, хотели, как лучше. А мы получили, как всегда. Получили "партнеров". Враги теперь так называются - "партнеры".



Мой отец был военным строителем. Служил в Новосибирске, а потом их, всех строителей, послали в Северный Казахстан на Всесоюзную стройку в город Павлодар. Там строились 2 крупнейших завода, жилые кварталы, вся современная на тот момент инфраструктура. После службы папе предложили еще поработать в Павлодаре, и он, согласившись, демобилизовался аж в 26 лет! Рассказывал, что до грандиозного строительства Павлодар был похож больше на деревню, чем на город. Строители и специалисты всех мастей вдохнули в него новую жизнь, и Павлодар начал расти, как на дрожжах.



Но местным все это не нравилось. Они были против и всячески вредили. Случались даже серьезные стычки с нехорошими последствиями.



К чему я это все вспоминаю? Меня задели ваши комментарии, друзья. Вот они:



Обидно, да? Со всех сторон, даже друзья... Так обидно не было с 90-х, когда только ленивый не вытирал калоши о нашу страну. Вспомнился построенный папой Павлодар, которым он гордился на протяжении всей своей (и нашей) жизни. Мы много слышали, но никогда не видели этот город. А вот вчера нашли видео и восхитились. Посмотрите на этот чудесный казахский город, который раньше располагался на наших русских землях.



Папы давно нет, а прекрасный город живет и радуется солнцу!



Так вот, обсуждая "щедрые подарки" большевиков "квазигосударственным образованиям", в лице президента РФ хочу предупредить тех, кто не построил в своей жизни ровным счетом ничего, но требует Крым, Кубань и Оренбургскую область: "не будите лихо, пока тихо". В противном случае мы тоже можем потребовать свой Павлодар, Петропавловск, упомянутый Путиным Херсон и прочее, прочее, прочее....Включая "Дзинтарс", "Снайге" и ХТЗ (Харьковский тракторный завод).



Ведь как это так? Мало того, что Россия обустроила все созданные за ее счет республики, отрывая от своего же русского народа (старшее поколение помнит, как жилось в республиках и как в РСФСР). Мало того, что взяла на себя и выплатила все долги развалившегося СССР (а почему не поделили пропорционально на всех?). Так теперь ей еще приходится защищать свои территории от братьев и небратьев и "нести ответственность" за возвращение своих же земель!



Как видим, историческая несправедливость налицо. Надо с этим что-то делать. Что и пытался донести Владимир Владимирович в своей великолепной речи на митинге в Лужниках.



Путин хотел, чтобы его услышали. Интересно будет посмотреть, услышат ли? Но об этом поговорим в следующий раз.



Друзья, если у вас похожие мнения или противоположные, пишите в комментариях. Единственно прошу - по возможности вежливо и корректно. Только так мы придем к консенсусу, как любил приговаривать один из наших президентов