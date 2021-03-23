 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аркадаг сочинил очередную песню - теперь в честь Ашхабада
17:13 24.03.2021

Прошло чествование Нурали Рахимова и состоялась премьера песни на стихи главы государства

Во Дворце мукамов Государственного культурного центра прошло торжественное мероприятие, в рамках которого состоялась церемония вручения нагрудного знака к почетному званию и подарков от имени главы государства старшему конюху Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Нурали Рахимову, которому в соответствии с подписанным накануне президентским Указом присвоено почетное звание "Türkmenistanyň halk atşynasy" ("Народный коневод Туркменистана").

Н.Рахимов выразил Президенту Гурбангулы Бердымухамедову искреннюю признательность за высокую оценку его труда, заверив, что будет и впредь вносить свой посильный вклад в приумножение славы "райских" коней в мире, совершенствование их племенных качеств, воспитание достойной смены отечественных сейисов.

Атмосферу тожества подчеркнули выступления мастера искусств, писателей и журналистов. Прозвучали стихотворные строки Президента Гурбангулы Бердымухамедова, а также была исполнена литературно-музыкальная композиция, посвященные ахалтекинским скакунам. Яркие музыкальные номера, сопровождаемые фото- и видеорядом, представили мастера эстрады и фольклорные коллективы.

Рождение жеребенка по имени Ашхабад, которому еще предстоит продолжить славный путь своих именитых предков, вдохновило Президента Гурбангулы Бердымухамедова на написание стихотворения "Мой белый город – Ашхабад", которое войдет в новую книгу главы государства "Ашхабад".

Примечательно, что эти волнующие стихотворные строки были положены на музыку внуком туркменского лидера – Керимом Бердымухамедовым. Премьера этой песни стала ярким финальным аккордом торжества.

Государственное информационное агентство Туркменистана

Источник - turkmenistan.gov.tm
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