non/fiction-2021: Презентация книг историка Оренбургского и Сибирского казачества А.Ганина (анонс, 25/03)

17:55 24.03.2021

25.03 Москва, Гостиный Двор

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



15:00 -16:00

Зона семинаров №3

РУССКИЙ ОФИЦЕРСКИЙ КОРПУС НА ТОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ. ТРАГИЧЕСКИЕ ПОВОРОТЫ В СУДЬБАХ КРАСНЫХ И БЕЛЫХ КОМАНДИРОВ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА "РОДИНА"

Один из ведущих исследователей военно-политической истории России начала ХХ века представит серию публикаций журнала "Родина", посвященных изучению роли офицерства в создании

противоборствующих армий Гражданской войны. Как Красной Армии удалось победить в условиях натиска международной интервенции, предательств и заговоров? Найти ответ на этот и другие вопросы помогут уникальные архивные документы, тщательно изученные Андреем Ганиным и представленные читателю на страницах его статей и книг.