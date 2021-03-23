 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Слухи "об ухудшении здоровья" развеяны. Эмомали Рахмон отправился с рабочим визитом в Хатлон
18:32 24.03.2021

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 24 марта отбыл с рабочей поездкой в Хатлонскую область. Целью поездки Эмомали Рахмона является "ознакомление с процессом подготовки к празднованию Дня независимости и ознакомление с социально-экономической ситуацией в регионе", - сообщили в пресс-службе главы государства.

По информации пресс-службы президента Таджикистана, в первой половине дня Эмомали Рахмон принял участие в церемонии открытия инновационного медицинского колледжа, предприятия по производству шифера и запуска в эксплуатацию предприятия по производству велосипедов и носков "Сомони Расул" в городе Бохтар.

По сообщению источников Радио Озоди, Рахмон планирует посетить в ходе своей поездки и другие районы Хатлонской области.

Визит Эмомали Рахмона в Хатлонскую область проходит на фоне сообщений и слухов об "ухудшении его состояния здоровья". Напомним, что вопреки сообщениям таджикских официальных СМИ, президент Эмомали Рахмон не выехал в Хатлонскую область 22 марта.

Задержка с выездом президента Таджикистана привлекла внимание в Твиттере и на англоязычном веб-сайте, где говорилось, что президента Эмомали Рахмона не видели на публике с 10 марта и что все это время его обязанности исполнял его сын Рустам Эмомали, который занимает пост председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

В частности, сайт bne.intellinews написал, что долгое отсутствие Эмомали Рахмона "вызвало неминуемые слухи о здоровье 68-летнего лидера". С другой стороны, редактор отдела Центральной Азии Eurasianet Питер Леонард 18 марта написал в Твиттере, что пресс-служба Рахмона не публиковала его новых фотографий с 5 марта.

Однако пресс-секретарь президента Таджикистана Абдуфаттох Шарифзода на вопрос Радио Озоди сообщил 22 марта, что состояние здоровья у главы государства прекрасное и все фотографии, опубликованные пресс-службой президента, свежие.

Эмомали Рахмон правит Таджикистаном с 1992 года и неоднократно вносил поправки в конституцию страны, чтобы продлить свое правление.

Источник - Радио Озоди
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