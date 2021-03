Байден поднимает ставки в отношении России и Китая одновременно: сработает ли жесткий подход? - Эшис Рэй

19:48 24.03.2021 National Herald, Индия



Впервые за почти 50 лет США вернулись к жесткой политике одновременного противостояния России и Китаю. Очевидно, что Байден решил схватить быка за рога, пишет автор, и тем самым доказать, что с США лучше не связываться. Это, определенно, заставит Россию и Китай вести себя более осторожно.

Байден поднимает ставки в отношении России и Китая одновременно: сработает ли жесткий подход? (The National Herald, Индия)



Эшис Рэй (Ashis Ray)



Впервые за почти 50 лет Соединенные Штаты Америки вернулись к жесткой политике одновременного противостояния России и Китаю. Действительно, сейчас, пожалуй, ставки более высоки, чем раньше: Москва представляет собой мощную, пусть и отличную, от прежней, угрозу, а Пекин стал сегодня супердержавой, если сравнивать с той экономически покалеченной страной, какой он был полвека назад.



В феврале 1972 года президент США Ричард Никсон, следуя стратегическому плану, разработанному доктором Гарвардского университета, госсекретарем Генри Киссинджером, посетил столицу Китая и встретился с председателем Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуном. Целью поездки было снизить уровень враждебности и превратить враждебный на тот момент режим в союзника в борьбе с коммунистическим Советским Союзом (зонтичное государство, основной частью которого была Россия), который на тот момент являлся главным соперником США. Китайцы созрели для этой идеи, поскольку в 60-ых годах они пережили болезненный и неблагоприятный пограничный спор с Советским Союзом, и в его результате отношения двух придерживавшихся марксизма гигантов резко ухудшились.



Позднее, в 70-ых годах, под руководством нового верховного лидера Дэн Сяопина (Deng Xiaoping) Китай преступил к рыночным реформам. Запад под предводительством Вашингтона приветствовал этот шаг, короновав однопартийное автократическое государство как основного экспортера в мире. Это осыпало страну беспрецедентными богатствами.



Ожидалось, что процветание заставит Китай уважать основанный на верховенстве права мировой порядок, сделает его более демократичным и менее агрессивным в своих амбициях. Даже после жестокого подавления продемократического движения на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году Запад от своего курса не отступил.



Наоборот, Запад мечтательно представлял, что беспорядки приведут к коллапсу коммунизма в Китае, подобно распаду Советского Союза. Однако такая вероятность значительно сократилась, ведь снизился уровень бедности. Более того, в последнее время так называемый демократический мир дает китайскому народу совсем не образцовый пример, возьмите хоть Дональда Трампа, Нарендру Моди, Реджепа Эрдогана и Жаира Болсонару, не говоря уже о других мелких правых экстремистах.



Совсем наоборот, воздвигнутый Западом экономический гигант наградил Китай мышцами из основанной на финансах дипломатии и выдающейся военной готовности. Их комбинация позволила маоисту Си Цзиньпину и всей КПК развернуть националистическую агрессию внутри страны и за ее пределами. В конечном итоге мы получили продолжающееся ущемление тибетских буддистов, преследование мусульман-уйгуров в Синьцзяне и обновленную враждебность по отношению к Японии, Тайваню, Гонконгу и Индии, а также в регионе Южно-Китайского моря.



А в это время оставшаяся часть земного шара поражена зародившейся в Китае пандемией коронавируса, которая унесла жизни почти трех миллионов людей и фактически привела к сокращению других основных экономик. К настоящему моменту уже разработано несколько вакцин, их вводят в плечи сотен миллионов людей. Но нам предстоит еще приложить много усилий прежде, чем население всего мира будет вакцинировано.



Однако на мир обрушилась неожиданная удача: американские избиратели сместили Трампа с его должности. По мнению американской разведки, власть он украл, в первую очередь, с помощью российского кибервмешательства в президентский выборы 2016 года, лишив тем самым Хиллари Клинтон победы. Трамп всегда осторожничал в отношении президента России Владимира Путина, и бесконечно менял свою позицию по Китаю, пока последний не нарушил договор с Британией в отношении Гонконга, что привело к выбору более жесткой линии.



Спустя 60 дней после того, как закаленный Джозеф Байден принял бразды президентства США, произошла драматичная и смелая перемена. На прошлой неделе в рамках резонансного интервью телевизионная сеть АВС задала ему такой вопрос: "Сегодня директор Национальной разведки обнародовал доклад, в котором говорится, что Владимир Путин санкционировал операции во время президентских выборов, чтобы очернить вас, поддержать Дональда Трампа и подорвать наши выборы, разобщить наше общество. Какую цену он должен заплатить?"



"Он заплатит. Я, у нас с ним была долга беседа, когда мы… я относительно хорошо его знаю. В начале разговора я сказал ему: „Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я установлю, что это происходило, будьте готовы"", - ответил Байден.



"Так какую цену он должен заплатить", - настаивал интервьюер АВС.



"Он поплатится… вы вскоре узнаете. Есть, кстати, такое старое выражение „гулять и одновременно жевать жвачку", существуют области, где в наших общих интересах работать вместе. Вот почему я возобновил соглашение СНВ-III. Это случилось, пока он занимался своими делами… Это всецело в интересах человечества, чтобы мы снизили вероятность ядерного обмена. Это и, конечно, SolarWinds. Он… они, мягко говоря, совершили несколько вредных поступков. Так что я не скажу, что собираюсь делать, но он это поймет", - ответил президент.



Подобное публичное предупреждение России и ее главе со стороны американского президента было редкостью даже во времена холодной войны.



После этого госсекретарь Байдена Энтони Блинкен (Antony Blinken), обладающий определенным послужным списком в области дипломатии, и советник по национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan) встретились с высокопоставленными китайскими дипломатами: членом политбюро Ян Цзечи (Yang Jiechi) и министром иностранных дел Китая Ван И (Wang Yi). Встреча прошла в Анкоридже, штат Аляска, предварительно американцы проконсультировались со своими ключевыми азиатскими сторонниками: Японией и Южной Кореей. Журналисты хлопали глазами и ахали, пока Бликен и Ян в их присутствии более часа обменивались колкостями. Обычно присутствие СМИ на дипломатических переговорах ограничивается фотосъемками и неинтересными аудио.



Блинкен сказал, что слышал о "глубокой обеспокоенности некоторыми действиями", которые предпринимает китайское правительство. По его словам, США и их союзники готовы дать совместный отпор нарастающему авторитаризму и напористости Китая внутри страны и за ее пределами. Еще только предстоит узнать, что Байден думает о введенных Трампом пошлинах на китайские товары. Однако его позиция в отношении демократических ценностей и нарушения прав человека к Китае была четко изложена. Перед встречей в Анкоридже власти США отозвали китайские телекоммуникационные лицензии, а компании, занимающиеся информационными технологиями, получили повестки в суд по причине обеспокоенности национальной безопасностью, кроме того, из-за ситуации в Гонконге против Китая были введены новые санкции.



Стратегией Никсона было конструктивное взаимодействие, и его последователи в основном ее придерживались. Однако сейчас в Конгрессе ЕС обе партии согласны, что в отношении Китая не может быть никаких компромиссов. Учитывая предполагаемые способности России в сфере кибервойны и значительную экономическую и военную мощь Китая - в 1972 году ничего подобного не было, - а также вызовы, с которыми пришлось столкнуться американской экономике, со стороны Байдена это, безусловно, смелый гамбит.



Россия и Китай похоронили старые разногласия и сейчас потенциально могут сблизиться, если Вашингтон и Запад будут их запугивать. США определенно обладают преимуществом над ними обоими в сфере вооружения и технологий, кроме того, у них есть возможность вводить санкции против конкретных российских и китайских официальных лиц и членов их семей. Однако США придется постараться, чтобы найти баланс между восстановлением средств к существованию, экономическим оживлением в период после пандемии и выделением финансовых ресурсов на усилия по сдерживанию своих соперников. Возможно, вероятность спровоцировать инфляцию будет вызывать обеспокоенность.



Очевидно, что Байден решил схватить быка за рога и тем самым доказать, что с США лучше не связываться, а не плыть, надеясь на то, что свою идею получится донести через более мягкий подход. Это, определенно, заставит Россию и Китай вести себя более осторожно, может даже занять оборонительную позицию, и выступить против подстрекательства. Время покажет, подчинятся ли они.



Оригинал публикации: Biden ups the ante on Russia and China together: will the hardline work?Опубликовано 23/03/2021 Источник - иноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616604480

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №522

- Сенаторы ратифицировали Протокол по борьбе с хищениями автотранспорта

- Н.Нигматулин провел встречу со Спикером Парламента КНР Ли Чжаньшу

- В Мажилисе обсуждают инициированный Президентом страны законопроект, запрещающий продажу и аренду земель иностранцам

- Кадровые перестановки

- Рост цен на сигареты приведет к распространению контрафакта – сенатор

- Министр иностранных дел Казахстана начал свой официальный визит в Турцию

- Российский запрет на ввоз казахстанских томатов и перцев признан барьером

- Скандал с Токтаром Аубакировым: Минэкологии проверит сведения о браконьерстве в резервате